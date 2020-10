Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc654774-872b-4b0b-80db-4fa29c17ebf9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"A magyarországi fertőzöttek 4,66 százaléka egészségügyi dolgozó, és egy újabb határátkelőt is megnyitnak a magyar–ukrán határon – derült ki az operatív törzs szerdai, meglehetősen rövid tájékoztatójából.","shortLead":"A magyarországi fertőzöttek 4,66 százaléka egészségügyi dolgozó, és egy újabb határátkelőt is megnyitnak a magyar–ukrán...","id":"20201021_Operativ_Torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc654774-872b-4b0b-80db-4fa29c17ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608ee389-acd5-454a-9e1d-628d081ed98f","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Operativ_Torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 21. 12:01","title":"Operatív törzs: A tömegrendezvény nem ajánlott, de az őszi szünet családi programjai igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d388f0c5-0451-45ac-90a9-3f829e186d17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Messina Denarót 1993 óta keresik, már többször is életfogytiglanra ítélték.","shortLead":"Matteo Messina Denarót 1993 óta keresik, már többször is életfogytiglanra ítélték.","id":"20201021_olaszorszag_szicilia_maffia_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d388f0c5-0451-45ac-90a9-3f829e186d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3909427-79e3-49b1-9415-547f4cbea0a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_olaszorszag_szicilia_maffia_itelet","timestamp":"2020. október. 21. 06:17","title":"Elítélték Olaszország legkeresettebb bűnözőjét, aki a Cosa Nostra feje lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdeb924-94e3-4be2-86aa-3791e69a8037","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem újak, használt járművekről van szó. De így is látszik, mennyire jól pörög a piac a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"Persze nem újak, használt járművekről van szó. De így is látszik, mennyire jól pörög a piac a koronavírus-járvány alatt.","id":"20201020_porsche_ferrari_lamborghini_hasznalt_auto_vasarlas_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fdeb924-94e3-4be2-86aa-3791e69a8037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52d97b6-197c-4c74-8b08-2c0cb524d0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_porsche_ferrari_lamborghini_hasznalt_auto_vasarlas_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 20. 07:20","title":"852 Porsche, 18 Ferrari és 3 Lamborghini talált gazdára a járvány alatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d82a03e-7d17-43f0-b334-b4877158b1d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmadik MTK-gól után hangzott fel egy Mészáros Lőrincnek címzett, trágárságot nem tartalmazó dal, a műsorközlőnek ez is sok volt.","shortLead":"A harmadik MTK-gól után hangzott fel egy Mészáros Lőrincnek címzett, trágárságot nem tartalmazó dal, a műsorközlőnek...","id":"20201019_mtk_puskas_tender_meszaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d82a03e-7d17-43f0-b334-b4877158b1d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae121cf0-8419-428a-a040-ad57b9e4c227","keywords":null,"link":"/elet/20201019_mtk_puskas_tender_meszaros","timestamp":"2020. október. 19. 15:42","title":"Az MTK ultrák Mészárosnak üzentek Felcsúton, a hangosbemondó szólt rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éven belül kész lehet az az újfajta űrhajó, amellyel távirányítással (vagyis hús-vér legénység nélkül) a Marsot is elérhetjük Elon Musk szerint.","shortLead":"Néhány éven belül kész lehet az az újfajta űrhajó, amellyel távirányítással (vagyis hús-vér legénység nélkül) a Marsot...","id":"20201020_elon_musk_mars_starship_urhajo_urutazas_spacex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbedb2da-ac90-4fcf-b890-e754f68b97ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_elon_musk_mars_starship_urhajo_urutazas_spacex","timestamp":"2020. október. 20. 08:33","title":"Elon Musk szerint 2024-re a Marsot is elérjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5681649-4b4c-4f6d-8b3c-da7126580b13","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább azokban a német tartományokban kezdődött meg a pánikvásárlás, ahol magas a fertőzöttek száma. ","shortLead":"Leginkább azokban a német tartományokban kezdődött meg a pánikvásárlás, ahol magas a fertőzöttek száma. ","id":"20201019_nemetorszag_panikvasarlas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5681649-4b4c-4f6d-8b3c-da7126580b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fb6da1-0a66-470a-9e2e-032b690bd212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_nemetorszag_panikvasarlas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 15:10","title":"Ismét roham indult a vécépapírért Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta a Mozilla a Firefox böngésző legújabb, 82-es verziószámú változatát, amelynek készítésénél a sebesség növelésére fektették a hangsúlyt. Ennek köszönhetően nem csak az oldalak megjelenítéséhez kell kevesebb idő, de a program betöltéséhez is.","shortLead":"Kiadta a Mozilla a Firefox böngésző legújabb, 82-es verziószámú változatát, amelynek készítésénél a sebesség növelésére...","id":"20201020_mozilla_firefox_82_verzio_bongeszo_uj_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c19d23-0b7b-4526-af70-ffc6c3bd9234","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_mozilla_firefox_82_verzio_bongeszo_uj_funkciok","timestamp":"2020. október. 20. 19:03","title":"Firefoxot használ? Frissítse most, gyorsabb lesz a böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c763fa0-4417-4dd1-aa58-24704d99c194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 730 lóerős biturbó V8-assal szerelt csúcsmodellnek alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A 730 lóerős biturbó V8-assal szerelt csúcsmodellnek alaposan megkérik az árát. ","id":"20201020_135_millio_forinttol_indul_itthon_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c763fa0-4417-4dd1-aa58-24704d99c194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a57401-77bf-4008-addf-096d86a89699","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_135_millio_forinttol_indul_itthon_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series","timestamp":"2020. október. 20. 06:41","title":"135 millió forinttól indul itthon a legújabb Mercedes-AMG GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]