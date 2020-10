Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint már most kiderült, hogy az 1,8 millió válasz hazugság.","shortLead":"A képviselő szerint már most kiderült, hogy az 1,8 millió válasz hazugság.","id":"20201021_Szel_Bernadett_szazezred_felkerekitesre_bukkant_a_nemzeti_konzultacio_szamai_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521fc260-8934-4d9d-8bf0-25e040815f4e","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Szel_Bernadett_szazezred_felkerekitesre_bukkant_a_nemzeti_konzultacio_szamai_korul","timestamp":"2020. október. 21. 21:10","title":"Szél Bernadett százezres felkerekítésre bukkant a nemzeti konzultációt kitöltőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6198ce-9e63-4bcf-9b67-a4a322fd583e","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Utolérte az igazságszolgáltatás a 2012-ben még a parlamentbe is bejutó neonáci görög Arany Hajnalt, amelyet egy athéni bíróság bűnszövetkezetnek minősített.","shortLead":"Utolérte az igazságszolgáltatás a 2012-ben még a parlamentbe is bejutó neonáci görög Arany Hajnalt, amelyet egy athéni...","id":"202042__arany_hajnal__gorog_bunszovetkezet__nincs_visszaut__helyukre_kerulnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d6198ce-9e63-4bcf-9b67-a4a322fd583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66884b4f-f16f-40a6-a244-ab51543e9ff9","keywords":null,"link":"/360/202042__arany_hajnal__gorog_bunszovetkezet__nincs_visszaut__helyukre_kerulnek","timestamp":"2020. október. 20. 17:00","title":"Görögország ünnepel: hosszú időre rács mögé kerülnek a neonáci maffia tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb41ce3-6d1e-486a-935c-84c9afe01613","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régészek egy szakkarai aknából hozták fel az érintetlen szarkofágokat. Ez rövid időn belül a harmadik ilyen felfedezés, és többek szerint még nincs vége.","shortLead":"A régészek egy szakkarai aknából hozták fel az érintetlen szarkofágokat. Ez rövid időn belül a harmadik ilyen...","id":"20201021_szarkofag_koporso_egyiptom_szakkara_nyughely_akna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb41ce3-6d1e-486a-935c-84c9afe01613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad737cf7-0c7f-4d2b-8336-d75e67678771","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_szarkofag_koporso_egyiptom_szakkara_nyughely_akna","timestamp":"2020. október. 21. 10:33","title":"Sorra kerülnek elő a lezárt koporsók Egyiptomban, most megint találtak párat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450eed75-d567-4d12-a51f-dac79abafc79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elődjeire hasonlító, de alaposan modernizált külsejű terepjáró lokálisan egyetlen gramm CO2-vel sem terheli a környezetet.","shortLead":"Az elődjeire hasonlító, de alaposan modernizált külsejű terepjáró lokálisan egyetlen gramm CO2-vel sem terheli...","id":"20201021_hivatalos_itt_a_vadonatuj_elektromos_hummer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=450eed75-d567-4d12-a51f-dac79abafc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d43eac0-a19e-4fa4-94bb-fda9e512bb71","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_hivatalos_itt_a_vadonatuj_elektromos_hummer","timestamp":"2020. október. 21. 07:59","title":"Hivatalos: itt a vadonatúj 1000 lóerős elektromos Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Találtak egy új emberi szervet holland tudósok, az SZFE honlapja leállt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Találtak egy új emberi szervet holland tudósok, az SZFE honlapja leállt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201022_Radar360_Csehorszagban_egyre_rosszabb_a_helyzet_de_Franciaorszagban_se_jobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2841e53a-696f-45d3-90df-c23888165325","keywords":null,"link":"/360/20201022_Radar360_Csehorszagban_egyre_rosszabb_a_helyzet_de_Franciaorszagban_se_jobb","timestamp":"2020. október. 22. 08:04","title":"Radar360: Csehországban egyre rosszabb a helyzet, de Franciaországban se jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1381eb92-6dcd-49f5-ad80-38fc15c36e63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendőrök mentették ki.","shortLead":"A vízirendőrök mentették ki.","id":"20201021_katamaran_siofok_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1381eb92-6dcd-49f5-ad80-38fc15c36e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a328063-29bb-4f15-b310-32acb44f0e3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_katamaran_siofok_baleset","timestamp":"2020. október. 21. 14:08","title":"Katamaránjával borult be a vízbe egy férfi Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba7df44-e0e1-44d4-8f40-7a01712f0803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta a Canon azt a 250 megapixeles kameraszenzort, amely úgy képes több száz méterre ellátni, hogy ha jókorát belenagyítunk a képbe, még mindig igen éles marad a felbontás.","shortLead":"Bemutatta a Canon azt a 250 megapixeles kameraszenzort, amely úgy képes több száz méterre ellátni, hogy ha jókorát...","id":"20201020_canon_li8020sa_szenzor_keperzekelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ba7df44-e0e1-44d4-8f40-7a01712f0803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f86a16-b9a1-4249-a8e0-ac6dfad6fd5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_canon_li8020sa_szenzor_keperzekelo","timestamp":"2020. október. 20. 20:03","title":"Mint a sci-fikben: nézze meg, micsoda nagyítást tud a Canon 250 megapixeles szenzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Magyarországot ma a kétségbeesett rettegés uralja, és teljesen jogosan retteg egy mesekönyvtől. A mese ugyanis komoly dolog. Vélemény.","shortLead":"Magyarországot ma a kétségbeesett rettegés uralja, és teljesen jogosan retteg egy mesekönyvtől. A mese ugyanis komoly...","id":"20201020_Meseorszag_Duro_Dorae_is_lehetett_volna_egy_masik_Magyarorszag_meseje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd35173a-6900-4d16-840c-b758ecad6ac0","keywords":null,"link":"/360/20201020_Meseorszag_Duro_Dorae_is_lehetett_volna_egy_masik_Magyarorszag_meseje","timestamp":"2020. október. 20. 16:30","title":"Meseország Dúró Dóráé is lehetett volna: egy másik Magyarország meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]