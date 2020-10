Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72903d07-2b27-4507-b907-d75683727507","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Vajon mire utal az, hogy visszamenőlegesen adnak ki karanténhatározatot a hazai egészségügyi hatóságok? És az, hogy sokkal több regisztrált koronavírusos eset van, mint elrendelt hatósági karantén? A kormány friss törvényjavaslata felér egy beismeréssel. ","shortLead":"Vajon mire utal az, hogy visszamenőlegesen adnak ki karanténhatározatot a hazai egészségügyi hatóságok? És az...","id":"20201022_koronavirus_fertozottek_hatosagi_karanten_operativ_rozs_nnk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72903d07-2b27-4507-b907-d75683727507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458194cf-e3bf-43ee-a5d7-b6fd08ea0cad","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_koronavirus_fertozottek_hatosagi_karanten_operativ_rozs_nnk","timestamp":"2020. október. 22. 06:30","title":"Kedden tudta meg az osztály, hogy már hatodik napja karanténban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb3665f-530b-4b03-9966-9679f3d584c7","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Ha hónapokig elmarad tömegek gyógykezelése, az évekre meghatározhatja a halálozási statisztikákat – mondja Sándor Judit, jogász-bioetikus. Mit tehet meg az állam járvány idején? Mit tanultunk a tavaszi korlátozásokból? Mire kellene fókuszálni a kommunikációnál? Az ősz a túlélésről szól – mondja a CEU professzora, és aggódik a társadalom állapota miatt.","shortLead":"Ha hónapokig elmarad tömegek gyógykezelése, az évekre meghatározhatja a halálozási statisztikákat – mondja Sándor...","id":"202043_a_katonai_szigor_nem_vezet_celra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cb3665f-530b-4b03-9966-9679f3d584c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c816ba73-f16c-4c3c-8b09-e6830de0cfef","keywords":null,"link":"/360/202043_a_katonai_szigor_nem_vezet_celra","timestamp":"2020. október. 23. 11:00","title":"\"Tragédia, hogy felmentést érzünk, ha a járvány áldozata 70 felett járt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szászfalvi-Farkas Lenke rohamos tempóban lép előre a külügyben.","shortLead":"Szászfalvi-Farkas Lenke rohamos tempóban lép előre a külügyben.","id":"20201021_kdnp_szaszfalvifarkas_lenke_szaszfalvi_laszlo_kulugy_genf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75726615-5a69-4815-93f4-80cc4329f032","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_kdnp_szaszfalvifarkas_lenke_szaszfalvi_laszlo_kulugy_genf","timestamp":"2020. október. 21. 20:43","title":"Két éve gyakornok volt, most genfi konzul lett egy KDNP-s képviselő lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dac590d-a828-47b7-aec6-558695d93d77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem akarják a végtelenségig húzni az alaptörténetet. ","shortLead":"Nem akarják a végtelenségig húzni az alaptörténetet. ","id":"20201021_Tizenegy_resz_utan_veget_er_a_Halalos_iramban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dac590d-a828-47b7-aec6-558695d93d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8527af8a-3bf5-4509-8971-fc4a8eb7dec1","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Tizenegy_resz_utan_veget_er_a_Halalos_iramban","timestamp":"2020. október. 21. 16:06","title":"Tizenegy rész után véget ér a Halálos iramban-széria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milwaukee-ban egy közparkban megnyílt az első tábori kórház, ahol a betegeget fogadhatják.","shortLead":"Milwaukee-ban egy közparkban megnyílt az első tábori kórház, ahol a betegeget fogadhatják.","id":"20201022_koronavirus_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd20635e-2cb4-4b0f-ab1d-e0a628c6ae73","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_koronavirus_egyesult_allamok","timestamp":"2020. október. 22. 05:10","title":"Koronavírus: Egyre több amerikai tagállamban nem elég a kórházi ágy és az orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b3e1cc-79a5-4414-b23d-eed34541060f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tavasszal a legnagyobb problémát a kórházak kampányszerű kiürítése jelentette – mondta a HVG-nek adott interjúban Sándor Judit jogász, bioetikus, a CEU professzora. Az általuk készített felmérés szerint a megkérdezett nők 43, a férfiak csaknem 30 százaléka számolt be elmaradt kezelésekről. Ez pedig hosszú távon meghatározhatja a halálozási adatokat. ","shortLead":"Tavasszal a legnagyobb problémát a kórházak kampányszerű kiürítése jelentette – mondta a HVG-nek adott interjúban...","id":"20201021_sandor_judit_koronavirus_bioetikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6b3e1cc-79a5-4414-b23d-eed34541060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b4ac5d-005b-487b-99c8-ce4d1a4f36b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_sandor_judit_koronavirus_bioetikus","timestamp":"2020. október. 21. 15:30","title":"Bioetikus: Koronavírusos betegnél is etikátlan azzal védekezni, hogy később úgyis meghalt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis egy ideig.","shortLead":"Legalábbis egy ideig.","id":"20201023_Szombattol_a_kettes_villamos_sem_ugyanaz_mar_mint_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff91ce0a-f00c-4421-abd9-f558655dcada","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_Szombattol_a_kettes_villamos_sem_ugyanaz_mar_mint_volt","timestamp":"2020. október. 23. 10:50","title":"Szombattól a kettes villamos sem ugyanaz már, mint volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar focista a Lokomotiv ellen egyenlített parádésan.","shortLead":"A magyar focista a Lokomotiv ellen egyenlített parádésan.","id":"20201021_Szoboszlai_a_BLben_is_olyan_golt_rugott_amirol_napokig_fognak_beszelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367de84b-dff1-4436-9316-f1a9e279a16c","keywords":null,"link":"/sport/20201021_Szoboszlai_a_BLben_is_olyan_golt_rugott_amirol_napokig_fognak_beszelni","timestamp":"2020. október. 21. 19:59","title":"Szoboszlai a BL-ben is olyan gólt rúgott, amiről napokig fognak beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]