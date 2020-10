Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fővárosi agglomeráció olcsóbb településein az autós ingázás költségeinek figyelembevételével együtt is jobban megéri lakást venni, mint Budapest frekventált kerületeiben az OTP Ingatlanpont szakértői szerint.","shortLead":"A fővárosi agglomeráció olcsóbb településein az autós ingázás költségeinek figyelembevételével együtt is jobban megéri...","id":"20201024_Kiszamoltak_melyik_az_olcsobb_az_agglomeraciobol_ingazni_Budapestre_vagy_a_fovarosban_lakast_venni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e23dbf9-90d4-4a30-8639-bd31a851b9c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201024_Kiszamoltak_melyik_az_olcsobb_az_agglomeraciobol_ingazni_Budapestre_vagy_a_fovarosban_lakast_venni","timestamp":"2020. október. 24. 08:50","title":"Kiszámolták, melyik az olcsóbb: az agglomerációból ingázni Budapestre vagy a fővárosban lakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett munkatárs azóta már otthonában lábadozik. Rajta kívül heten vannak önkéntes karanténban, jelenleg is folyik a kontaktkutatás. ","shortLead":"Az érintett munkatárs azóta már otthonában lábadozik. Rajta kívül heten vannak önkéntes karanténban, jelenleg is folyik...","id":"20201023_koronavirus_pecs_polgarmesteri_hivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4755cbce-2bd9-485a-8f6c-adb0a2c1d479","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_koronavirus_pecs_polgarmesteri_hivatal","timestamp":"2020. október. 23. 13:01","title":"Koronavírus miatt került kórházba a pécsi polgármesteri hivatal egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell vezetésével lehet majd bejárni a magyar helyszíneket.","shortLead":"A modell vezetésével lehet majd bejárni a magyar helyszíneket.","id":"20201024_Palvin_Barbara_MTV_European_Music_Awards_musorvezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb40c35-af95-4dbb-8779-f82b62cbed80","keywords":null,"link":"/elet/20201024_Palvin_Barbara_MTV_European_Music_Awards_musorvezeto","timestamp":"2020. október. 24. 11:27","title":"Palvin Barbara lesz az MTV European Music Awards egyik műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c587cdf0-61eb-4e4f-b56d-88fac393d1b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan játszóház is készült, amelyhez Goodallnak az első afrikai kutatóútján használt sátra szolgált mintául.","shortLead":"Olyan játszóház is készült, amelyhez Goodallnak az első afrikai kutatóútján használt sátra szolgált mintául.","id":"20201022_jane_goodall_termeszetvedelem_lakberendezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c587cdf0-61eb-4e4f-b56d-88fac393d1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2644c1ef-2221-4f72-99b0-7f733726f9ba","keywords":null,"link":"/kkv/20201022_jane_goodall_termeszetvedelem_lakberendezes","timestamp":"2020. október. 22. 13:23","title":"Gyereknek szánt lakberendezési kollekcióval rukkolt elő Jane Goodall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5bd389-1b46-4a5c-a9ef-4f94f2dfbd26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy tizenéves gyerek meghalt, egy másikat életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba Gyöngyösfaluból.","shortLead":"Egy tizenéves gyerek meghalt, egy másikat életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba Gyöngyösfaluból.","id":"20201022_Meghalt_15_eves_vasi_kalandpark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d5bd389-1b46-4a5c-a9ef-4f94f2dfbd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a85622-9843-4591-98e5-3d5396eb723d","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Meghalt_15_eves_vasi_kalandpark","timestamp":"2020. október. 22. 18:30","title":"Fa dőlt egy iskolás csoportra egy vasi kalandparkban, egy gyerek meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Ahogy a jogállamunkat nem lehetett tisztán jogállami úton és módszerekkel felszámolni, azt helyreállítani sem lehet tisztán jogállami úton és módszerekkel, írja Elek István, de ennek okát nem abban látja, mint legutóbbi megszólalásaiban Fleck Zoltán jogszociológus. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja.","shortLead":"Ahogy a jogállamunkat nem lehetett tisztán jogállami úton és módszerekkel felszámolni, azt helyreállítani sem lehet...","id":"20201022_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_1_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e9304e-9151-4232-b20d-e7aa22ffb0eb","keywords":null,"link":"/360/20201022_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_1_resz","timestamp":"2020. október. 22. 16:00","title":"Elek István: Az ellenzéki ajánlat, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a3f6bb-461c-41da-82f4-9e56bfa1f8a9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy névtelen licitáló kilenc oldalt vásárolt a pénzből.","shortLead":"Egy névtelen licitáló kilenc oldalt vásárolt a pénzből.","id":"20201023_hitler_jegyzet_beszed_arveres_licit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a3f6bb-461c-41da-82f4-9e56bfa1f8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11bb9ab-0037-47d8-83d8-b1670812d6c2","keywords":null,"link":"/elet/20201023_hitler_jegyzet_beszed_arveres_licit","timestamp":"2020. október. 23. 16:10","title":"12,3 millió forintért keltek el Hitler jegyzetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeres volt a NASA küldetése a Bennu nevű aszteroidánál, rögzíteni is sikerült, miként vett belőle mintát az Osiris-REx űrszonda.","shortLead":"Sikeres volt a NASA küldetése a Bennu nevű aszteroidánál, rögzíteni is sikerült, miként vett belőle mintát...","id":"20201022_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_mintavetel_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2824f1b1-51f4-4e07-8030-8fc7348b424d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_mintavetel_video","timestamp":"2020. október. 22. 14:03","title":"Videó: Felvette a NASA űrszondája, mi történt 321 millió kilométerre a Földtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]