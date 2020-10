Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan tartományban folyó építkezésen – közölték a helyi kulturális hatóságok.","shortLead":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan...","id":"20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf8214c-d948-43cf-b2cc-14101291f59b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","timestamp":"2020. október. 25. 16:03","title":"Találtak egy 3000 éves, 33 kilós cintányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A látássérültek hétköznapjaiban is sokat segíthet az új algoritmus, ami szinte olyan pontosan mondja meg, mit lát egy fényképen, mint ahogy azt az ember tenné.","shortLead":"A látássérültek hétköznapjaiban is sokat segíthet az új algoritmus, ami szinte olyan pontosan mondja meg, mit lát...","id":"20201025_microsoft_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48009228-6e79-4333-8974-dcead4c9d299","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_microsoft_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","timestamp":"2020. október. 25. 14:03","title":"Mint egy ember: a Microsoft mesterséges intelligenciája tűpontosan megmondja, mi van egy képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8993e32f-fe3b-4e58-bbbf-85287191bce4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt újra veszteségbe kényszerített londoni éttermek megtalálják azt a kiskaput, amely lehetővé teszi az üzletmenet legalább részleges helyreállítását. A jelszó: munkaebéd.","shortLead":"Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt újra veszteségbe kényszerített londoni...","id":"20201025_Igy_jatsszak_ki_a_karantenszabalyokat_az_elokelo_londoni_ettermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8993e32f-fe3b-4e58-bbbf-85287191bce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a264b7-76c1-45a3-95ff-ed5b992ba90a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Igy_jatsszak_ki_a_karantenszabalyokat_az_elokelo_londoni_ettermek","timestamp":"2020. október. 25. 15:31","title":"Így játsszák ki a karanténszabályokat az előkelő londoni éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfca91e-43b8-4955-a666-afb6f43cec44","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A jelenlegi adatok alapján az ellenzéknek lehet esélye arra, hogy a 2022-es országgyűlési választásokon legyőzze a Fideszt - mondta Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója a hvg.hu Fülke című podcastjában. Az a mohóság, amivel a Fidesz most építkezik, Hannban azt a gyanút kelti, hogy a kormánypárt kutatásai sem mutatnak nagyon biztató számokat. Az ellenzéknek nem lehet más célja, mint a győzelem, de az sem lepné meg, ha a várható koalíciós nehézségek és a Fidesz viselkedése miatt ettől kicsit tartanának.","shortLead":"A jelenlegi adatok alapján az ellenzéknek lehet esélye arra, hogy a 2022-es országgyűlési választásokon legyőzze...","id":"20201024_Hann_Endre_Nem_lepne_meg_ha_az_ellenzek_tartana_a_gyozelemtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dfca91e-43b8-4955-a666-afb6f43cec44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d5c54c-32ef-4666-bf1f-2047787cb5a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Hann_Endre_Nem_lepne_meg_ha_az_ellenzek_tartana_a_gyozelemtol","timestamp":"2020. október. 24. 11:00","title":"Hann Endre: Nem lepne meg, ha az ellenzék tartana a győzelemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem akármilyen szállítmánnyal gurult be egy kamion a Nyíregyházi Állatparkba: a jármű egy állatot hozott - derült ki az RTL Klub híradójából. ","shortLead":"Nem akármilyen szállítmánnyal gurult be egy kamion a Nyíregyházi Állatparkba: a jármű egy állatot hozott - derült ki...","id":"20201025_Az_elefantpapa_visszatert_csaladjahoz_Nyiregyhazara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec110d4-9c92-427e-b52e-0c2abc87b774","keywords":null,"link":"/zhvg/20201025_Az_elefantpapa_visszatert_csaladjahoz_Nyiregyhazara","timestamp":"2020. október. 25. 19:10","title":"Az elefántpapa visszatért családjához, Nyíregyházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a541c4a5-3b1c-448d-be02-582142dcfb82","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A regnáló államfő már leadta a szavazatát, nem okozott meglepetést azzal, hogy ki a kedvenc jelöltje.","shortLead":"A regnáló államfő már leadta a szavazatát, nem okozott meglepetést azzal, hogy ki a kedvenc jelöltje.","id":"20201024_Trump_egy_Trump_nevu_urgere_szavazott_az_elnokvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a541c4a5-3b1c-448d-be02-582142dcfb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd03e8f5-cb50-4b68-bd8d-ee68b6dc5f6d","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Trump_egy_Trump_nevu_urgere_szavazott_az_elnokvalasztason","timestamp":"2020. október. 24. 18:30","title":"Trump „egy Trump nevű ürgére” szavazott az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlett plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos hatótávolsága 47 kilométer.","shortLead":"A fejlett plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos hatótávolsága 47 kilométer.","id":"20201026_bearaztak_a_462_loeros_uj_zold_rendszamos_vw_touareget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443fe913-9357-47f5-9480-2b5f8d7998eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_bearaztak_a_462_loeros_uj_zold_rendszamos_vw_touareget","timestamp":"2020. október. 26. 06:41","title":"Beárazták a 462 lóerős új zöld rendszámos VW Touareget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fennmarad az adócsökkentés a Széchenyi Pihenő Kártyánál 2021. június 30-ig, ha a parlament megszavazza a javaslatot, így jövőre csak 15 százalékos közterhet kell fizetni a Szép-kártyára utalt összegek után - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.","shortLead":"Fennmarad az adócsökkentés a Széchenyi Pihenő Kártyánál 2021. június 30-ig, ha a parlament megszavazza a javaslatot...","id":"20201024_Fel_evvel_tovabb_megmarad_a_Szepkartyak_extra_kedvezmenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9727013b-1ee9-43b3-bddc-a7d10816336b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Fel_evvel_tovabb_megmarad_a_Szepkartyak_extra_kedvezmenye","timestamp":"2020. október. 24. 11:15","title":"Fél évvel tovább megmarad a Szép-kártyák extra kedvezménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]