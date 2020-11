Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid időn belül másodjára injektál jelentős összeget ebbe az ágazatba a kormány.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára injektál jelentős összeget ebbe az ágazatba a kormány.","id":"20201102_munkasszallok_epitese_munkasszallo_kormanytamogatas_magyar_kormany_bodo_sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc22ed16-f8fe-466e-95b2-26e65c2e4d48","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_munkasszallok_epitese_munkasszallo_kormanytamogatas_magyar_kormany_bodo_sandor","timestamp":"2020. november. 02. 11:17","title":"A kormány megint adott 5 milliárdot munkásszállók építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe36d11-82ab-4ba1-b44d-10403e12dc5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tizenöt ember sérült meg, és három halálos áldozata is van a hétfő este Bécsben történt terrortámadásnak. A támadók közül egyet lelőttek, a társa, vagy társai ellen hajtóvadászat zajlik. A bécsieket kérik, maradjanak otthon, a gyerekeknek kedden nem kötelező iskolába menniük. Csehország ellenőrzést vezetett be az osztrák határon.","shortLead":"Legalább tizenöt ember sérült meg, és három halálos áldozata is van a hétfő este Bécsben történt terrortámadásnak...","id":"20201102_Llvoldozes_becsb_zsinagoga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abe36d11-82ab-4ba1-b44d-10403e12dc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba4af87-3754-4fa3-995f-5396bdd1b09b","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_Llvoldozes_becsb_zsinagoga","timestamp":"2020. november. 02. 21:11","title":"Terrortámadás történt Bécs belvárosában, legalább egy fegyveres még menekül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62b7fdb-41ae-4850-b848-d36e6427cf4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az 1000 Út cégcsoport külön céget alapított jövő évi új projektjeire.","shortLead":"Az 1000 Út cégcsoport külön céget alapított jövő évi új projektjeire.","id":"202044_1000_ut_travel_international_turizmus_ajarvany_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c62b7fdb-41ae-4850-b848-d36e6427cf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42575c4-f942-426f-a57a-8cb1d15ac667","keywords":null,"link":"/360/202044_1000_ut_travel_international_turizmus_ajarvany_utan","timestamp":"2020. november. 02. 12:00","title":"Van élet a járvány után? Ez az utazási vállalkozás bízik a turizmus jövőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db927035-fca6-4946-8a62-9dc060627b4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mindennapi gyógyításban jelenleg kevésbé automatizált fogászat területét fejlesztené az amerikai Neocis robotikai startup, amely nemrég 72 millió dollárt kalapolt össze a befektetőitől. ","shortLead":"A mindennapi gyógyításban jelenleg kevésbé automatizált fogászat területét fejlesztené az amerikai Neocis robotikai...","id":"202044_robotdentista_fajhat_afogunk_ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db927035-fca6-4946-8a62-9dc060627b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e9fd8d-42c3-438f-a964-6a8c1c960d64","keywords":null,"link":"/360/202044_robotdentista_fajhat_afogunk_ra","timestamp":"2020. november. 02. 13:30","title":"Fájhat a fogunk a robotra, amely segít, ha fáj a fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b415730-e7d3-4234-8f4e-9fc7f6e4d1d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezeték károsodását még vizsgálják, a javítás sem ért véget. A földgáz szállítása ugyanakkor október végére újraindulhatott. ","shortLead":"A vezeték károsodását még vizsgálják, a javítás sem ért véget. A földgáz szállítása ugyanakkor október végére...","id":"20201102_fgsz_peldatlan_muszaki_hiba_foldgaz_gorenyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b415730-e7d3-4234-8f4e-9fc7f6e4d1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb54dc3-42c1-4ac2-8164-5a6064df08f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_fgsz_peldatlan_muszaki_hiba_foldgaz_gorenyezes","timestamp":"2020. november. 02. 07:40","title":"Tíz napig nem jött gáz Ausztria felől, az országban példátlan mértékű műszaki hiba történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154688b1-adfa-4c7b-8b1c-e0baed003c48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sebastian Steudtner hullámlovas szerint ez az egyik legnagyobb hullám, amivel eddig dolga volt. Akár óránként 70 kilométeres sebességgel is száguldhatott a mutatvány közben.","shortLead":"Sebastian Steudtner hullámlovas szerint ez az egyik legnagyobb hullám, amivel eddig dolga volt. Akár óránként 70...","id":"20201102_szorfos_sebastian_steudtner_hatalmas_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=154688b1-adfa-4c7b-8b1c-e0baed003c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a321c5-a03d-4045-8f5b-2be784a85984","keywords":null,"link":"/elet/20201102_szorfos_sebastian_steudtner_hatalmas_hullam","timestamp":"2020. november. 02. 09:23","title":"Lélegzetelállító videón, ahogy egy óriási hullámszörnyet meglovagol egy szörfös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e357246-01fe-4902-a69d-9ab47a62213e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hete került kórházba, de nem javult az állapota. Testvére szerint az intenzív kezelésnek már mutatkoznak a jó hatásai.","shortLead":"Egy hete került kórházba, de nem javult az állapota. Testvére szerint az intenzív kezelésnek már mutatkoznak a jó...","id":"20201101_koronavirus_delhusa_gjon_intenziv_osztaly_kezeles_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e357246-01fe-4902-a69d-9ab47a62213e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52508e5b-0e40-49f1-8449-3708ca2bd94b","keywords":null,"link":"/elet/20201101_koronavirus_delhusa_gjon_intenziv_osztaly_kezeles_korhaz","timestamp":"2020. november. 01. 09:27","title":"Intenzív osztályra került a koronavírussal Delhusa Gjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Hamarosan meglesz a koronavírus ellenszere? A kutatások ezt sugallják, de még sok a bizonytalanság.","shortLead":"Hamarosan meglesz a koronavírus ellenszere? A kutatások ezt sugallják, de még sok a bizonytalanság.","id":"202044__covid_uj_gyogyszer__antitestinfuzio__abortuszvita__verukben_az_ellenallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492e37ad-0c71-4c0f-b768-503b585d19ec","keywords":null,"link":"/360/202044__covid_uj_gyogyszer__antitestinfuzio__abortuszvita__verukben_az_ellenallas","timestamp":"2020. november. 01. 08:15","title":"Különös gyógyszer, amely jó lehet a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]