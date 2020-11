Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fitch Solutions szerint a szenátust is megszerzik a demokraták.","shortLead":"A Fitch Solutions szerint a szenátust is megszerzik a demokraták.","id":"20201101_Egy_globalis_elemzo_ceg_szerint_nyer_Biden_es_az_jot_fog_tenni_a_gazdasagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba244bd-473a-4503-ada7-c77cfb8c0e13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Egy_globalis_elemzo_ceg_szerint_nyer_Biden_es_az_jot_fog_tenni_a_gazdasagnak","timestamp":"2020. november. 01. 17:21","title":"Egy globális elemzőcég szerint nyer Biden, és az jót fog tenni a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat költhetünk.","shortLead":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat...","id":"20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06808fe-0e4d-45f8-a58a-de6906b2e04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","timestamp":"2020. november. 03. 06:10","title":"A járvány ellenére is fokozott év végi keresletre számítanak a magyarországi boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129d3a2b-af17-4fa4-9b95-f993ab4627da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha összejönne 18 pontja, fél évre biztosan elbúcsúzhat a jogosítványától.","shortLead":"Ha összejönne 18 pontja, fél évre biztosan elbúcsúzhat a jogosítványától.","id":"20201101_Ket_perc_alatt_szedett_ossze_11_buntetopontot_ez_az_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=129d3a2b-af17-4fa4-9b95-f993ab4627da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b68e2e7-4427-49a2-a3e4-612db7590ff6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Ket_perc_alatt_szedett_ossze_11_buntetopontot_ez_az_autos","timestamp":"2020. november. 01. 19:18","title":"Két perc alatt szedett össze 11 büntetőpontot ez az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új politikai erő a koronavírus feltartóztatása érdekében elrendelt korlátozások elleni harcot tűzi zászlajára.","shortLead":"Az új politikai erő a koronavírus feltartóztatása érdekében elrendelt korlátozások elleni harcot tűzi zászlajára.","id":"20201102_koronavirus_jarvany_brexit_part_nigel_farage","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e82bd6b-7b29-42ff-ab4c-bf5dc4f3133c","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_koronavirus_jarvany_brexit_part_nigel_farage","timestamp":"2020. november. 02. 05:31","title":"Lezárásellenes párttá alakítja a Brexit Pártot Nigel Farage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3338d5-2f1b-431f-b273-d676ee237c06","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Ahogy ígérte, 4–6 évente visszatér a képernyőre: tegnap indult új sorozata, az Életünk története az RTL Klubon. Friderikusz Sándor M. Kiss Csabának beszél arról, hogy itt akart-e tartani 62 évesen, mit gondol a NER-médiába beálló kollégákról, akik közben \"kibeszélik és szidják a gazdáikat\", tervez-e még tényfeltáró riportokat és milyen új nyilvános megjelenésre készül jövő februárban.","shortLead":"Ahogy ígérte, 4–6 évente visszatér a képernyőre: tegnap indult új sorozata, az Életünk története az RTL Klubon...","id":"20201102_Ugyan_mit_nem_tud_meg_ennek_a_rendszernek_a_lenyegerol_egy_ertelmes_ember__exkluziv_interju_Friderikusz_Sandorral","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3338d5-2f1b-431f-b273-d676ee237c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e0f09a-ddf6-4682-8e28-4f598fdcd32e","keywords":null,"link":"/360/20201102_Ugyan_mit_nem_tud_meg_ennek_a_rendszernek_a_lenyegerol_egy_ertelmes_ember__exkluziv_interju_Friderikusz_Sandorral","timestamp":"2020. november. 02. 11:10","title":"„Ugyan mit nem tud még ennek a rendszernek a lényegéről egy értelmes ember?“ – exkluzív interjú Friderikusz Sándorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfcf8d2-2e80-484e-af17-d2f7718b3810","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Frankfurter Allgemeine Zeitung járta körül, mi történik a régió egyik leggyorsabban fejlődő – ám a járványválságban a többihez hasonlóan súlyos veszteségeket elszenvedő – repterével.","shortLead":"A Frankfurter Allgemeine Zeitung járta körül, mi történik a régió egyik leggyorsabban fejlődő – ám a járványválságban...","id":"20201102_ferihegy_repuloter_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cfcf8d2-2e80-484e-af17-d2f7718b3810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abd3a41-2654-4bd2-bd87-c09093a7d369","keywords":null,"link":"/360/20201102_ferihegy_repuloter_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung","timestamp":"2020. november. 02. 07:45","title":"Kikosarazták Orbánékat, de nem szállnak le Ferihegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","shortLead":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","id":"20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fa866c-0f53-405f-9f3d-67ee02e96545","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. november. 01. 18:58","title":"Az olaszoknál most 29 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bee08c-b3d1-46c5-99cb-17fd5925331d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig 219-en haltak meg Szlovákiában a koronavírus miatt, most nagyobb szigorításra készül a kormány.","shortLead":"Eddig 219-en haltak meg Szlovákiában a koronavírus miatt, most nagyobb szigorításra készül a kormány.","id":"20201102_szlovakia_jarvany_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17bee08c-b3d1-46c5-99cb-17fd5925331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad323a08-ca6d-4e9b-a86a-a0cf4c1edc31","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_szlovakia_jarvany_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. november. 02. 14:13","title":"Csak friss negatív koronavírusteszttel lehet belépni Szlovákiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]