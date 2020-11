A rendőrség még hétfőn tett közzé egy hírt és egy fotót arról, hogy 236 km/h-s sebességgel mértek be egy autót. Csakhogy a hírről és a képről is kiderült, hogy hamis. Az ügyben vizsgálat indult.

Szerdától már nem elérhető az a hír és a hozzá tartozó fotó, amit még hétfőn tett közzé a rendőrség a hivatalos honlapján. A közlemény arról szólt, hogy októberben egy autós 236 km/h-s sebességgel száguldott, amikor a traffipax bemérte. A hírt és a hozzá tartozó fényképet több újság is átvette, ami nem meglepő, hiszen az információ hivatalos forrásból származott. Ez a kép került fel a rendőrség honlapjára © police.hu



Csakhogy kedden a hvg.hu birtokába került a gyorshajtásról szóló dokumentáció: a traffipax által rögzített eredeti fotó, a büntetésről szóló csekk és a büntetés befizetését igazoló dokumentum. Ezen kívül beszéltünk az autó sofőrjével, aki az eredeti dokumentumok bemutatásával egyértelműen igazolta, hogy a traffipax 136 km/h-s sebességgel mérte őt be. Ez azt jelentette, hogy a rendőrség honlapjára egy meghamisított fotó került, így tehát a 236 km/h-s száguldásról szóló hír sem igaz. (Az autós természetesen azt elismerte, hogy 136-tal ment egy olyan útszakaszon, ahol az autóval legfeljebb csak 90-el lehetett volna menni, ezért is fizette be a büntetést.)

Még kedden megkerestük a rendőrséget, ahonnan végül szerdán érkezett válasz. Ekkora egyébként a rendőrség honlapjáról már eltűnt a hír és a fénykép is. A rendőrség válaszában közölte, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Vizsgálat indult a rendőrség honlapján megjelent hamis traffipaxos fotó miatt

