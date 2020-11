Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs nagy mozgásterük, mivel az új szabályok szerint legkésőbb 19 órakor be kell zárniuk. ","shortLead":"Nincs nagy mozgásterük, mivel az új szabályok szerint legkésőbb 19 órakor be kell zárniuk. ","id":"20201110_aldi_lidl_kereskedelem_nyitvatartas_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035e91b6-d91c-469c-8d92-dc6bdc7a7ff5","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_aldi_lidl_kereskedelem_nyitvatartas_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 10. 20:44","title":"A Lidl és az Aldi már közölte, hogyan változik a nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az új amerikai elnök hatalmas feladatok előtt áll, mind odahaza, mind a világban, de minden adottsága megvan ahhoz, hogy túljusson ezeken a gondokon. Így látja a helyzetet Timothy Garton Ash, az Oxfordi és Stanfordi Egyetem tanára.","shortLead":"Az új amerikai elnök hatalmas feladatok előtt áll, mind odahaza, mind a világban, de minden adottsága megvan ahhoz...","id":"20201111_Timothy_Garton_Ash_Ha_valaki_kepes_ujraegyesiteni_a_nemzetet_akkor_az_Biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cb3408-0c68-43cf-8d50-5126f695e643","keywords":null,"link":"/360/20201111_Timothy_Garton_Ash_Ha_valaki_kepes_ujraegyesiteni_a_nemzetet_akkor_az_Biden","timestamp":"2020. november. 11. 07:35","title":"Timothy Garton Ash: Ha valaki képes újraegyesíteni a nemzetet, akkor az Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átlépte az 1,8 milliót a regisztrált fertőzöttek száma az országban.\r

","shortLead":"Átlépte az 1,8 milliót a regisztrált fertőzöttek száma az országban.\r

","id":"20201110_Oroszorszag_sportesemeny_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959265d2-29d1-42f7-beef-e55b6f08d49e","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Oroszorszag_sportesemeny_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 16:41","title":"Oroszországban engedéllyel, de lehetnek nézők a sporteseményeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se a magyar, se a lengyel kormányfő nem szeretné, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék az uniós pénzek kifizetését.","shortLead":"Se a magyar, se a lengyel kormányfő nem szeretné, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék az uniós pénzek kifizetését.","id":"20201110_orban_viktor_unios_penzek_jogallamisag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108bebd5-d673-4290-a534-db111490a8fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_orban_viktor_unios_penzek_jogallamisag","timestamp":"2020. november. 10. 09:13","title":"Uniós vezetők Orbánnak: Zsarolással nem lehet engedményeket kicsikarni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca1e2a6-6e1b-4356-836c-1395291ae6c5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Nagyot futott a napokban Fliegauf Bence rendező írása David Attenborough-ról. Ezért kerestük meg őt, interjúnkban pedig nemcsak azt árulta el, hogy egy pusztító gombafajról készítene sorozatot, hanem azt is, hogy a Csernobil-filmterve mégsem veszett ügy. Megosztotta vízióját a zöld digitális autokráciákról, véleményét az SZFE-ről, és elmesélte, hogy miért nem vették fel annak idején az egyetemre.","shortLead":"Nagyot futott a napokban Fliegauf Bence rendező írása David Attenborough-ról. Ezért kerestük meg őt, interjúnkban pedig...","id":"20201110_Fliegauf_Bence_david_attenborough_magyar_filmek_filmintezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bca1e2a6-6e1b-4356-836c-1395291ae6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c416fdd5-dce4-4fd7-b30e-732ac6b0f053","keywords":null,"link":"/360/20201110_Fliegauf_Bence_david_attenborough_magyar_filmek_filmintezet","timestamp":"2020. november. 10. 11:00","title":"Fliegauf Bence: Orbán szerint Homo christianusokra, szerintem Homo ecologicusokra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli ülést tart ma az Országgyűlés, melyen a veszélyhelyzet meghosszabbításáról is döntenek.","shortLead":"Rendkívüli ülést tart ma az Országgyűlés, melyen a veszélyhelyzet meghosszabbításáról is döntenek.","id":"20201110_parlament_veszelyhelyzet_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba8b44a-e40c-4ebb-bc5a-e0f294935825","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_parlament_veszelyhelyzet_orban_viktor","timestamp":"2020. november. 10. 07:32","title":"Ma dönt a parlament a veszélyhelyzet meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az óriáscég üzleti gyakorlatával van probléma.","shortLead":"Az óriáscég üzleti gyakorlatával van probléma.","id":"20201110_Vadat_emelt_az_Amazon_ellen_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88ac7c0-e70f-4ff9-8ac5-7287d0ced58e","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_Vadat_emelt_az_Amazon_ellen_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. november. 10. 13:42","title":"Vádat emelt az Amazon ellen az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3da3f9-fc87-418b-91c6-c403a00f485c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves és igen elismert benchmark alkalmazás, az AnTuTu pontszámai alapján összeállt a csúcstelefonok és a középkategóriás telefonok 2020. októberi toplistája.","shortLead":"A neves és igen elismert benchmark alkalmazás, az AnTuTu pontszámai alapján összeállt a csúcstelefonok és...","id":"20201110_antutu_2020_oktober_legerosebb_mobilok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da3da3f9-fc87-418b-91c6-c403a00f485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2d116a-e016-470a-8644-20a6b7f4613e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_antutu_2020_oktober_legerosebb_mobilok","timestamp":"2020. november. 10. 09:03","title":"Ezek most a legerősebb csúcs- és középkategóriás telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]