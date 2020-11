Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e444b168-479c-4ed1-8683-1b6790aad94d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Annyira nagynak tűnt, hogy sokan nem hitték el, hogy igazi a felvétel róla.","shortLead":"Annyira nagynak tűnt, hogy sokan nem hitték el, hogy igazi a felvétel róla.","id":"20201114_Hatalmas_aligator_jelent_meg_egy_floridai_golfpalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e444b168-479c-4ed1-8683-1b6790aad94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799a1010-596d-47a9-a794-b370910f2f48","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Hatalmas_aligator_jelent_meg_egy_floridai_golfpalyan","timestamp":"2020. november. 14. 12:09","title":"Hatalmas aligátor jelent meg egy floridai golfpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf8356e-1bad-4adc-ad49-268bae6f5759","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi faj közeli rokonának kétmillió éves koponyáját tárták fel Dél-Afrikában, a különleges lelet új információkkal szolgál az emberi evolúcióról.","shortLead":"Az emberi faj közeli rokonának kétmillió éves koponyáját tárták fel Dél-Afrikában, a különleges lelet új információkkal...","id":"20201114_homo_erectus_rokona_paranthropus_robustus_koponyaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abf8356e-1bad-4adc-ad49-268bae6f5759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d956dca-0353-418c-8faf-f7c1f5580024","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_homo_erectus_rokona_paranthropus_robustus_koponyaja","timestamp":"2020. november. 14. 08:03","title":"Izgalmas lelet: 2 millió éves koponyát találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7754048c-f0cd-4ee3-88f7-44ec10023786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A New York Times szerint izraeli ügynökök végeztek Teheránban a két 1998-as merénylet kitervelésével vádolt terrorvezérrel, de Irán ezt tagadja.\r

\r

","shortLead":"A New York Times szerint izraeli ügynökök végeztek Teheránban a két 1998-as merénylet kitervelésével vádolt...","id":"20201114_Motoros_ugynokok_likvidaltak_az_alKaida_masodik_szamu_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7754048c-f0cd-4ee3-88f7-44ec10023786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee40fdff-e113-49e4-8ae3-9f73622474ce","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Motoros_ugynokok_likvidaltak_az_alKaida_masodik_szamu_vezetojet","timestamp":"2020. november. 14. 09:12","title":"Motoros ügynökök likvidálták az al-Kaida második számú vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99d7fa6-b600-4e16-af12-6f7f24cdc95d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FTC-nek ötezer eurót, átszámítva 1,7 millió forintot kell fizetnie az UEFA fegyelmi testületének döntése szerint.","shortLead":"Az FTC-nek ötezer eurót, átszámítva 1,7 millió forintot kell fizetnie az UEFA fegyelmi testületének döntése szerint.","id":"20201113_fradi_birsag_koronavirus_szabalyok_szurkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b99d7fa6-b600-4e16-af12-6f7f24cdc95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edecbf99-74ed-4828-b0ff-a373737c5055","keywords":null,"link":"/sport/20201113_fradi_birsag_koronavirus_szabalyok_szurkolok","timestamp":"2020. november. 13. 19:57","title":"1,7 millióra büntették a Fradit, mert nem vettek maszkot a szurkolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a867e56c-bf6f-47e3-b763-48be07a9abd3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Togo elleni Afrikai Nemzetek Kupája-selejtező előtt derült ki, hogy megfertőződött, jelenleg karanténban van.","shortLead":"A Togo elleni Afrikai Nemzetek Kupája-selejtező előtt derült ki, hogy megfertőződött, jelenleg karanténban van.","id":"20201113_mohamed_szalah_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a867e56c-bf6f-47e3-b763-48be07a9abd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff08cdc0-c36e-4122-aa06-71e95bec6cfe","keywords":null,"link":"/sport/20201113_mohamed_szalah_koronavirus","timestamp":"2020. november. 13. 18:39","title":"Mohamed Szalah koronavírus-tesztje pozitív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segítő alákérdezéseknek most sem volt híján a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Az első kérdés mindent vitt: hogy telt Orbán éjszakája a magyar válogatott győzelme után. Röviden. Bejelentette, hogy az elviteles ételek áfája 5 százalékra csökken, a Parragh által kért iparűzési adó felfüggesztéséről még nincs döntés. ","shortLead":"Segítő alákérdezéseknek most sem volt híján a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Az első kérdés mindent vitt: hogy telt...","id":"20201113_Orban_koronavirus_jarvany_szigoritas_eu_soros_kossuth_radio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd0a1e-9cba-4b38-93db-c6ed29daecc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_Orban_koronavirus_jarvany_szigoritas_eu_soros_kossuth_radio","timestamp":"2020. november. 13. 07:44","title":"Orbán meri vállalni a felelősséget, hogy az egészségügy bírja majd a terhelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány készül a soron következő, szerbek elleni meccsre.","shortLead":"A szövetségi kapitány készül a soron következő, szerbek elleni meccsre.","id":"20201114_Marco_Rossinak_minden_tunete_elmult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a44a4a3-33f0-45fc-b926-9475b045e7a5","keywords":null,"link":"/sport/20201114_Marco_Rossinak_minden_tunete_elmult","timestamp":"2020. november. 14. 14:48","title":"Marco Rossinak minden tünete elmúlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha a házhozszállítás áfájának csökkentése azonnal hatályba lép, példátlan helyzetbe kerülnek a könyvelőket. Nagy szükség lenne kormányzati vagy adóhatósági útmutatásra az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos, már kihirdetett rendelet részleteiről is.","shortLead":"Ha a házhozszállítás áfájának csökkentése azonnal hatályba lép, példátlan helyzetbe kerülnek a könyvelőket. Nagy...","id":"20201113_kiborulhatnak_a_konyvelok_nivelius_5_szazalekos_afa_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28c07d0-8d8a-44d5-a901-bdc5955c4034","keywords":null,"link":"/kkv/20201113_kiborulhatnak_a_konyvelok_nivelius_5_szazalekos_afa_home_office","timestamp":"2020. november. 13. 18:20","title":"Nehéz helyzetben a könyvelők: nem ismertek még a home office-szabály és az áfacsökkentés részletei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]