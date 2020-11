Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hét évig jár 50 százalékos adókedvezmény Görögországban azoknak a helyieknek, akik hazaköltöznek, illetve azoknak a külföldieknek, akik a home office-t a görög tengerparton képzelik el. Erről nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek a görög miniszterelnök pénzügyi tanácsadója.","shortLead":"Hét évig jár 50 százalékos adókedvezmény Görögországban azoknak a helyieknek, akik hazaköltöznek, illetve azoknak...","id":"20201116_Valsagkezeles_mashogy_Gorogorszag_50_szazalekos_adokedvezmennyel_csabit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc45e1f-2d0c-4e3a-b4c6-da5dda680d31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_Valsagkezeles_mashogy_Gorogorszag_50_szazalekos_adokedvezmennyel_csabit","timestamp":"2020. november. 16. 12:30","title":"Válságkezelés máshogy: Görögország 50 százalékos adókedvezménnyel csábít bárkit, aki ott dolgozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A webáruházak kínálatára is hatással van a járványhelyzet.","shortLead":"A webáruházak kínálatára is hatással van a járványhelyzet.","id":"20201116_koronavirusteszt_black_friday","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401e516c-bdd7-4e88-9f44-f6b43d3c670f","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_koronavirusteszt_black_friday","timestamp":"2020. november. 16. 07:43","title":"A koronavírusteszt is akciós lesz az idei Black Fridayen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e997b8-47ed-44f1-9778-307550918e7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump kicsit csökkentette a georgiai hátrányát, de ez nem oszt, nem szoroz.\r

","shortLead":"Donald Trump kicsit csökkentette a georgiai hátrányát, de ez nem oszt, nem szoroz.\r

","id":"20201117_usa_valasztas_szavazat_georgia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e997b8-47ed-44f1-9778-307550918e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e5f49a-6e56-4fce-b6d8-108d3ef7647f","keywords":null,"link":"/vilag/20201117_usa_valasztas_szavazat_georgia","timestamp":"2020. november. 17. 08:50","title":"Találtak még 2600 szavazatot az amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5973012c-2d2b-4cbf-9b03-1cda2c1244a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4937-tel nőtt az aktív esetszám úgy, hogy harmadannyit sem tesztelnek, mint amennyi minimálisan elfogadható volna.","shortLead":"4937-tel nőtt az aktív esetszám úgy, hogy harmadannyit sem tesztelnek, mint amennyi minimálisan elfogadható volna.","id":"20201117_jarvany_koronavirus_szamok_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5973012c-2d2b-4cbf-9b03-1cda2c1244a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7905a0-2e93-4692-bdf9-56ea6200720f","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_jarvany_koronavirus_szamok_covid","timestamp":"2020. november. 17. 09:16","title":"91 újabb áldozata van a járványnak, ötezernél is több fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

","shortLead":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

","id":"20201117_fuldoklo_eletmentes_brit_diplomata_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43b580d-ca07-40bc-8191-14b996208d00","keywords":null,"link":"/elet/20201117_fuldoklo_eletmentes_brit_diplomata_kina","timestamp":"2020. november. 17. 12:26","title":"Fuldokló életét mentette meg egy brit diplomata Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Borítékolható volt, hogy az újabb vakcinakísérletek láttán az összeesküvés-elméletek is megszaporodnak. Íme a legújabbak.","shortLead":"Borítékolható volt, hogy az újabb vakcinakísérletek láttán az összeesküvés-elméletek is megszaporodnak. Íme...","id":"20201116_mikrochip_konteohivok_osszeeskuves_elmelet_vakcinafejlesztes_vakcina_koronavirus_elleni_oltas_alhirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3d7942-8ca7-4d52-9c2b-4ada56bb1f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_mikrochip_konteohivok_osszeeskuves_elmelet_vakcinafejlesztes_vakcina_koronavirus_elleni_oltas_alhirek","timestamp":"2020. november. 16. 09:58","title":"Most épp azt terjesztik a konteóhívők, hogy a vakcinákkal mikrochipet juttatnának az emberekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavalyi évhez képest 46 százalékkal magasabb forgalmat generált Magyarországon az akció.","shortLead":"A tavalyi évhez képest 46 százalékkal magasabb forgalmat generált Magyarországon az akció.","id":"20201116_edigital_black_friday","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a6b4c5-2a7f-4a51-b079-32d79d82c84f","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_edigital_black_friday","timestamp":"2020. november. 16. 11:09","title":"Fúrógép és kávéfőző mellett a maszk volt a sláger az Extreme Digital fekete péntekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudatosabb tartalomfogyasztóvá tenné a diákokat egy alapítvány.","shortLead":"Tudatosabb tartalomfogyasztóvá tenné a diákokat egy alapítvány.","id":"20201117_idea_alapitvany_mediamuveltseg_online_tananyag_alhirek_trollkodas_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d628f967-7d00-4362-a4ca-2e42e50b8c4e","keywords":null,"link":"/kultura/20201117_idea_alapitvany_mediamuveltseg_online_tananyag_alhirek_trollkodas_reklam","timestamp":"2020. november. 17. 15:20","title":"Trollkodás vagy álhírek? Online kurzus segít a gyerekeknek, hogy felismerjék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]