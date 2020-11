A helyszín a XX. kerület, a Soroksári út Pest felé, a Pepsi gyárnál, ahol „a lámpánál gondolta úgy az audis, hogy nem várja ki a sort és a piros lámpa sem számít ” – írta a videó leírásához a készítője, aki a Bp-i Autósok közösségének küldte el a felvételt.

A helyszín azért is különösen balesetveszélyes ennél a szabálytalanságnál, mert itt fordulnak ilyenkor ki a gyártelepről a kamionok is a Soroksári útra, adott esetben pont az érkező autó elé. Arról nem is beszélve, hogy gyalogátkelő is van.

A videón látni azt is, hogy a szemből érkezők közt ott állt egy rendőrjárőr-autó is.

