[{"available":true,"c_guid":"4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármennyire jók is az iPhone-ok, a fényképezési képességben jó néhány csúcsmobil felülmúlja őket. Az Apple az iPhone Próval próbál javítani ezen a területen, és úgy tűnik, sikeresen.","shortLead":"Bármennyire jók is az iPhone-ok, a fényképezési képességben jó néhány csúcsmobil felülmúlja őket. Az Apple az iPhone...","id":"20201118_apple_iphone_12_pro_kameraja_fotozasi_videozasi_kepessegek_tesztelese_dxomark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f98d77-2539-40c7-bf9a-3dccb8907404","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_apple_iphone_12_pro_kameraja_fotozasi_videozasi_kepessegek_tesztelese_dxomark","timestamp":"2020. november. 18. 11:03","title":"Milyen jól fényképez az iPhone 12 Pro? Íme a független tesztlabor véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe78678-b752-4a18-adc2-0991cd9b2d92","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 7091 új fertőzöttet azonosítottak az országban.\r

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 7091 új fertőzöttet azonosítottak az országban.\r

","id":"20201118_Koronavirus_Ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fe78678-b752-4a18-adc2-0991cd9b2d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05e10df-d58a-4730-9007-a495e290ab5e","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_Koronavirus_Ausztria","timestamp":"2020. november. 18. 13:43","title":"Új rekord, több mint száz koronavírusos beteg halt meg Ausztriában egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1917cee3-ec61-4cea-916c-8386d206285a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agysebész szerint tudni kellene, hogy a tünetmenteseknél milyen koncentrációjú a vírusürítés.","shortLead":"Az agysebész szerint tudni kellene, hogy a tünetmenteseknél milyen koncentrációjú a vírusürítés.","id":"20201117_csokay_andras_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1917cee3-ec61-4cea-916c-8386d206285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8482b3d4-91dd-4697-8f62-3080b9db0dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_csokay_andras_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 20:40","title":"Csókay András: A tünetmentes koronavírusos egészségügyi dolgozók munkába állhatnának, ha nem fertőznek nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21348e9b-1a31-4324-a398-b9eaf2605dbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vászon helyett Petri-csészét, festék helyett baktériumokat használtak a Synlab mikrobiológusai egy őszi táj megfestéséhez. A kompozíció Szijj Orsolya és Seres Anikó alkotása, akik az Amerikai Mikrobiológiai Társaság Agar Art nevű versenyére is benevezték a baktérium képet Winter is coming/Közeleg a tél címmel.","shortLead":"Vászon helyett Petri-csészét, festék helyett baktériumokat használtak a Synlab mikrobiológusai egy őszi táj...","id":"20201117_magyar_mikrobiologusok_staphylococcus_aerus_bakteriumok_kozeleg_a_tel_agar_art","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21348e9b-1a31-4324-a398-b9eaf2605dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa060dbf-1866-4d10-a955-35556b4b3512","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_magyar_mikrobiologusok_staphylococcus_aerus_bakteriumok_kozeleg_a_tel_agar_art","timestamp":"2020. november. 17. 21:04","title":"Baktériumokból festettek káprázatos őszi tájat magyar mikrobiológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd98241-4e7c-43ba-8c2d-74c85c00dd05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakdolgozók a többletmunka és a veszélyeztetettség miatt járó plusz juttatást nem kapták meg a lap szerint.","shortLead":"A szakdolgozók a többletmunka és a veszélyeztetettség miatt járó plusz juttatást nem kapták meg a lap szerint.","id":"20201118_Fizetes_jarvanykorhaz_atvezenylet_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebd98241-4e7c-43ba-8c2d-74c85c00dd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f21d8d8-4bde-4d64-b3da-2a829bb04c64","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Fizetes_jarvanykorhaz_atvezenylet_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. november. 18. 08:01","title":"Blikk: Fél fizetést kaptak csak a járványkórházba átvezényelt egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A várakozások szerint nagyjából két hónap múlva mutathatja be a Samsung 2021-re szánt első csúcstelefon-családját. Szinte valamennyi specifikáció kiszivárgott az új modellekkel kapcsolatban.","shortLead":"A várakozások szerint nagyjából két hónap múlva mutathatja be a Samsung 2021-re szánt első csúcstelefon-családját...","id":"20201118_samsung_galaxy_s21_kiszivargott_specifikaciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddc2384-9f38-4aba-827f-72d89811bba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_samsung_galaxy_s21_kiszivargott_specifikaciok","timestamp":"2020. november. 18. 10:03","title":"Egyre biztosabb: ilyen lesz a Samsung Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5bdb91-dddf-48cf-90dc-f23558cdcb0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem először történik meg, hogy az egyébként egymással versengő cégek a másik beszállítóivá válnak, mi több, ez elég gyakori a Samsung és az Apple esetén. A legújabb hírek szerint tovább erősödik ez a kapcsolat.","shortLead":"Nem először történik meg, hogy az egyébként egymással versengő cégek a másik beszállítóivá válnak, mi több, ez elég...","id":"20201117_apple_m1_chipkeszlet_gyarto_samsung","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad5bdb91-dddf-48cf-90dc-f23558cdcb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4e5486-2815-402f-9280-befb1074050c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_apple_m1_chipkeszlet_gyarto_samsung","timestamp":"2020. november. 17. 16:03","title":"A vállalat az Apple új chipje mögött: a Samsung?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f44c93-b535-487a-a842-0eac90471f84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán kisautót mostantól már csak 1 literes 3 hengeres benzinmotorral lehet kapni. ","shortLead":"A japán kisautót mostantól már csak 1 literes 3 hengeres benzinmotorral lehet kapni. ","id":"20201117_dizelmotor_nelkul_itt_a_felfrissitett_nissan_micra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57f44c93-b535-487a-a842-0eac90471f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a35b89-57eb-4f89-b8fa-ea0b173cf8f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_dizelmotor_nelkul_itt_a_felfrissitett_nissan_micra","timestamp":"2020. november. 17. 15:25","title":"Dízelmotor nélkül: itt a felfrissített Nissan Micra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]