[{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapadékos szombatot szeles vasárnap követi, ismét egyre hidegebb időre van kilátás. ","shortLead":"A csapadékos szombatot szeles vasárnap követi, ismét egyre hidegebb időre van kilátás. ","id":"20190106_Havazas_eros_fagy_jon_10_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6e07e3-0b36-4a37-9a47-e9d3022dac10","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Havazas_eros_fagy_jon_10_fok_is_lehet","timestamp":"2019. január. 06. 09:01","title":"Havazás, erős fagy jön, -10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f59155-7783-400d-814e-c1c7549e3708","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 28-25-re legyőzte az olimpiai bajnok Dánia csapatát az Odensében rendezett vasárnapi felkészülési mérkőzésen.\r

","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 28-25-re legyőzte az olimpiai bajnok Dánia csapatát az Odensében rendezett...","id":"20190106_A_ferfi_kezisek_legyoztek_Daniat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f59155-7783-400d-814e-c1c7549e3708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90ddf6f-90b3-49fb-ad4f-942a670a44fd","keywords":null,"link":"/sport/20190106_A_ferfi_kezisek_legyoztek_Daniat","timestamp":"2019. január. 06. 18:20","title":"A férfi kézisek legyőzték Dániát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok európai polgár pénztárcájában még soha nem volt 500 eurós bankjegy, nem is látott ilyen bankót. De hallani már mindenki hallott róla. Éppen úgy, mint az egykori terroristavezérről, Oszama bin Ladenről. Ezért emlegetik a francia sajtóban „Bin Laden-bankó”-ként ezt a nagy címletű, nagyjából 160 ezer forintot érő bankjegyet.","shortLead":"Sok európai polgár pénztárcájában még soha nem volt 500 eurós bankjegy, nem is látott ilyen bankót. De hallani már...","id":"20190107_Aprilistol_nem_nyomnak_tobb_Bin_Laden_bankot_az_eurozonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb923b0-0a85-4775-9e4b-23ed493fc1ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Aprilistol_nem_nyomnak_tobb_Bin_Laden_bankot_az_eurozonaban","timestamp":"2019. január. 07. 06:52","title":"Áprilistól nem nyomnak több „Bin Laden-bankót” az eurózónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d45f7bb-c19a-47b0-b599-d23e22aeb3e9","c_author":"Andor László","category":"gazdasag","description":"Van, aki nehezen emészti meg: a keleti bővítéssel nemcsak országok és piacok csatlakoztak az EU-hoz, hanem emberek – méghozzá egyenlő jogokkal. Ez a hozzáállás szüli az olyan visszataszító ötleteket, mint a migráns dolgozók otthon hagyott gyermekei után járó családi pótlék indexálása.","shortLead":"Van, aki nehezen emészti meg: a keleti bővítéssel nemcsak országok és piacok csatlakoztak az EU-hoz, hanem emberek –...","id":"20190106_Andor_Laszlo_Robot_baba_migrans_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d45f7bb-c19a-47b0-b599-d23e22aeb3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2e9793-8fe8-4fea-ba81-64c8e7ff5d49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Andor_Laszlo_Robot_baba_migrans_no","timestamp":"2019. január. 06. 16:40","title":"Andor László: Robot, baba, migráns, nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190106_Nemeth_Szilard_kapott_egy_ziccert_es_bele_is_rugott_a_tuntetokbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c404ded-1d21-49c8-b742-7d6b7fbacd8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Nemeth_Szilard_kapott_egy_ziccert_es_bele_is_rugott_a_tuntetokbe","timestamp":"2019. január. 06. 10:39","title":"Németh Szilárd kapott egy ziccert, és bele is rúgott a tüntetőkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e797fc31-cc03-4367-8f31-266499d6384b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfival szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedelem, lőfegyverrel visszaélés, lopás, közokirat-hamisítás miatt vádat emeltek, de az emberölés miatt korábban kiszabott jogerős fegyházbüntetése elől álnéven, hamis okmányokkal bujkálva mintegy három éven át kábítószer-termesztésből és -kereskedelemből élt.","shortLead":"A férfival szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedelem, lőfegyverrel visszaélés, lopás...","id":"20190107_Gyilkolt_majd_hamis_papirokkal_bujkalt_es_drogtermesztesbol_elt__eliteltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e797fc31-cc03-4367-8f31-266499d6384b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9eb427e-8a9b-44e1-bf56-741620cca6f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Gyilkolt_majd_hamis_papirokkal_bujkalt_es_drogtermesztesbol_elt__eliteltek","timestamp":"2019. január. 07. 10:11","title":"Gyilkolt, majd hamis papírokkal bujkált és drogtermesztésből élt - elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e701363-ea29-458c-b9a5-824d75337027","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Álnéven jelentkezett be, és még a szállodai szobáját sem a saját nevére foglalta.","shortLead":"Álnéven jelentkezett be, és még a szállodai szobáját sem a saját nevére foglalta.","id":"20190105_enrico_crippa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e701363-ea29-458c-b9a5-824d75337027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee4bbc0-c349-42c9-a967-6d2152f76562","keywords":null,"link":"/elet/20190105_enrico_crippa","timestamp":"2019. január. 05. 21:30","title":"Titokban tesztelt magyar éttermeket egy sztárséf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre semmilyen hivatalos forrásból nem erősítették meg, de a megbízható információk közzétételéről ismert szivárogtatók már arról beszélnek, hogy a Galaxy S10 és S10+ készülékekben grafénalapú akkumulátor kerülhet.","shortLead":"Egyelőre semmilyen hivatalos forrásból nem erősítették meg, de a megbízható információk közzétételéről ismert...","id":"20190107_samsung_galaxy_s10_okostelefon_akkumulator_gyorstoltes_grafen_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0e0dfa-6184-4167-a9f9-d30df4633cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_samsung_galaxy_s10_okostelefon_akkumulator_gyorstoltes_grafen_akkumulator","timestamp":"2019. január. 07. 11:03","title":"Bombameglepetés lehet a Galaxy S10: komoly áttörést hozhat a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]