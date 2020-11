Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"618 ember van lélegeztetőgépen, 7218-an kórházban.","shortLead":"618 ember van lélegeztetőgépen, 7218-an kórházban.","id":"20201122_Koronavirus_111_ujabb_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423601d4-0077-4583-b76e-b3a2370fb620","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Koronavirus_111_ujabb_halott","timestamp":"2020. november. 22. 09:37","title":"Koronavírus: 111 újabb halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felmelegedés megkönnyíti a hideg miatt eddig nehezen terjedő paraziták terjedési lehetőségét is.","shortLead":"A felmelegedés megkönnyíti a hideg miatt eddig nehezen terjedő paraziták terjedési lehetőségét is.","id":"20201122_klimavaltozas_parazitak_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce6587e-731f-430d-bba8-aacebc225fcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_klimavaltozas_parazitak_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 16:18","title":"Egyre több olyan betegséget szabadít a világra a klímaváltozás, amit ember is elkaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Angela Merkel a gazdag országok szolidaritását kéri számon vakcinaügyben, külön szabály jöhet a nőgyógyászokra, nem túl derűlátók a cégek. Ez hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Angela Merkel a gazdag országok szolidaritását kéri számon vakcinaügyben, külön szabály jöhet a nőgyógyászokra, nem túl...","id":"20201123_Radar360_Matol_tesztelik_itthon_a_tanarokat_az_USAban_heteken_belul_olthatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cb1872-cbca-44a2-aed8-8c2d8a21a5da","keywords":null,"link":"/360/20201123_Radar360_Matol_tesztelik_itthon_a_tanarokat_az_USAban_heteken_belul_olthatnak","timestamp":"2020. november. 23. 08:00","title":"Radar360: Mától tesztelik itthon a tanárokat, az USA-ban heteken belül olthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából ezer csapat végzi a teszteket. Az első körben érintett iskolák már megkapták az értesítést.","shortLead":"Nagyjából ezer csapat végzi a teszteket. Az első körben érintett iskolák már megkapták az értesítést.","id":"20201122_pedagogus_teszteles_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa78142-f361-4510-9b20-9154822e83d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_pedagogus_teszteles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 20:08","title":"Hétfőtől kezdődik a pedagógusok országos tesztelése, de még mindig sok a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5034b15b-ba9d-477d-b25f-1e1806524da9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az eladósorba került régi Mercedesnek különleges, a Forma 1-hez kötődő története van.","shortLead":"Ennek az eladósorba került régi Mercedesnek különleges, a Forma 1-hez kötődő története van.","id":"20201122_ayrton_senna_ifjukoraba_repit_vissza_ez_az_elado_mercedes_190_e_23_16V","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5034b15b-ba9d-477d-b25f-1e1806524da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a3000-9f18-4ed8-8afa-039ac4ca4a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_ayrton_senna_ifjukoraba_repit_vissza_ez_az_elado_mercedes_190_e_23_16V","timestamp":"2020. november. 22. 06:41","title":"Senna ifjúkorába repít vissza ez az eladó Mercedes 190 E 2.3 16V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f07ef91-3f3d-4675-bebc-fb77680f14a8","c_author":"Dezső András","category":"kkv","description":"Nemcsak az állami, de a magánegészségügyben is megnőtt a terhelés a járvány második hullámában. Utóbbi leginkább a tesztek végzésével segít, de több magánkórházban megnőtt a műtétek iránti igény is. Ugyanakkor, mivel a magánintézményben dolgozó orvosok és szakemberek többsége az állami szférában is dolgozik, néhány magánkórházban a helyettesítésük is kihívást jelent.","shortLead":"Nemcsak az állami, de a magánegészségügyben is megnőtt a terhelés a járvány második hullámában. Utóbbi leginkább...","id":"20201121_maganegeszsegugy_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f07ef91-3f3d-4675-bebc-fb77680f14a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c22e3a-fd01-4790-820a-8e9070d3d2b2","keywords":null,"link":"/kkv/20201121_maganegeszsegugy_koronavirus","timestamp":"2020. november. 21. 14:00","title":"A koronavírus miatt egyre többen műttetik magukat magánkórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Dr. Nagy Annamária interjúban mondta el, hogy az egyik legnagyobb baj a tévhitek sokasága, amik évekig megmaradnak az emberek fejében.","shortLead":"Dr. Nagy Annamária interjúban mondta el, hogy az egyik legnagyobb baj a tévhitek sokasága, amik évekig megmaradnak...","id":"20201122_nagy_annamaria_klimatudatossag_innovacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce129bdb-53f0-4193-9150-961e19026380","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_nagy_annamaria_klimatudatossag_innovacio","timestamp":"2020. november. 22. 14:37","title":"Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet magyar képviselője szerint még mindig alacsony a klímatudatosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c56a69-e0e0-4ea1-b89f-32eb245ab184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"86 évesen elhunyt David Deutchman, aki másfél évtizeden át foglalkozott önkéntesként koraszülött kisbabákkal. A kollégái és a szülők szerint jelenléte mindig megnyugtatta a síró kisbabákat. ","shortLead":"86 évesen elhunyt David Deutchman, aki másfél évtizeden át foglalkozott önkéntesként koraszülött kisbabákkal...","id":"20201121_Elhunyt_a_koraszulott_babak_kedvenc_onkentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95c56a69-e0e0-4ea1-b89f-32eb245ab184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6c3f30-25aa-4e68-9c92-0ed81538bb05","keywords":null,"link":"/elet/20201121_Elhunyt_a_koraszulott_babak_kedvenc_onkentese","timestamp":"2020. november. 21. 16:35","title":"Elhunyt a koraszülött babák kedvenc önkéntese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]