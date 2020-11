Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több lehetőség áll azon iPhone-osok, iPadesek előtt, akik szívesen töltenék idejüket a neves játékstreaming szolgáltatásokkal, amelyek nem juthatnak be az Apple zárt világába. De léteznek kiskapuk.","shortLead":"Egyre több lehetőség áll azon iPhone-osok, iPadesek előtt, akik szívesen töltenék idejüket a neves játékstreaming...","id":"20201124_google_stadia_webalkalmazas_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105f6979-f71a-47d3-99a2-ee95d2ba3d5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_google_stadia_webalkalmazas_ios","timestamp":"2020. november. 24. 10:03","title":"Becsempészi a Google a Stadia játékait az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vagy a leggyakoribb. A lényeg, hogy sehol ne használjunk ilyeket, mert semmit nem védenek.","shortLead":"Vagy a leggyakoribb. A lényeg, hogy sehol ne használjunk ilyeket, mert semmit nem védenek.","id":"20201124_legrosszabb_jelszo_gyenge_jelszavak_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2225171b-1292-4607-8f24-ff3895bb825e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_legrosszabb_jelszo_gyenge_jelszavak_2020","timestamp":"2020. november. 24. 09:33","title":"Itt az új lista: ezek 2020 legrosszabb jelszavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a2eb8a-7de6-4bce-acf9-786190936672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Starship SN8 prototípusát kísérleti célból akár már november 30-án is felbocsáthatják. Az egységgel aztán le is szállnának.","shortLead":"A Starship SN8 prototípusát kísérleti célból akár már november 30-án is felbocsáthatják. Az egységgel aztán le is...","id":"20201125_spacex_starship_urhajo_csillaghajo_sn8_prototipus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79a2eb8a-7de6-4bce-acf9-786190936672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76805a33-5926-43b2-886e-2024f48b0a6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_spacex_starship_urhajo_csillaghajo_sn8_prototipus_teszt","timestamp":"2020. november. 25. 11:03","title":"Fontos teszt jön: 15 km magasra küldi fel a SpaceX az űrhajót, amivel embereket vinne a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535778ba-fe0e-488d-9fde-7eac86ec7e9c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas színész hosszú ideje határozott politikai véleményt képvisel, és a szerepei mellett az aktivizmust is nagyon komolyan veszi. Erről most Orbán Viktor is meggyőződhetett. ","shortLead":"Az Oscar-díjas színész hosszú ideje határozott politikai véleményt képvisel, és a szerepei mellett az aktivizmust is...","id":"20201124_George_Clooney_nem_Orban_Viktor_kedveert_ment_bele_a_politikaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=535778ba-fe0e-488d-9fde-7eac86ec7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78be9007-8f01-4fd3-bc5b-29d88280ac64","keywords":null,"link":"/elet/20201124_George_Clooney_nem_Orban_Viktor_kedveert_ment_bele_a_politikaba","timestamp":"2020. november. 24. 17:00","title":"George Clooney nem Orbán Viktor kedvéért ment bele a politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újra itt az idősek idősávja, elindult a nagy pedagógusteszt, lélegzet-visszafojtva bekkelhetjük ki a szmogot. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újra itt az idősek idősávja, elindult a nagy pedagógusteszt, lélegzet-visszafojtva bekkelhetjük ki a szmogot...","id":"20201124_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c737b9-3bc4-4958-aa85-b7b7f16d08db","keywords":null,"link":"/360/20201124_Radar360","timestamp":"2020. november. 24. 08:00","title":"Radar360: Rossz világ jön a gazdaságra és az Indexre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f847be9b-db63-4a93-8a3f-0d15cd3590ff","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az átállást levezénylőket is átverve teljes egészében megszerezte a NER az Indexet. Jöhet a jobbkanyar.","shortLead":"Az átállást levezénylőket is átverve teljes egészében megszerezte a NER az Indexet. Jöhet a jobbkanyar.","id":"20201125_Pont_kerult_az_ire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f847be9b-db63-4a93-8a3f-0d15cd3590ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397423d4-7c4a-4474-97d7-62932ee59576","keywords":null,"link":"/360/20201125_Pont_kerult_az_ire","timestamp":"2020. november. 25. 15:00","title":"Az épp kirúgott főszerkesztő-helyettes passzolhat leginkább az Index új tulajának terveihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be1d872-0a4a-45d2-a459-8df59dbc6f5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A General Motorsnak 6,9 millió autót kell szervizbe hívnia a japán Takata cég veszélyes légzsákpatronjai miatt. A csődbe ment japán gyártó helyett ráadásul az amerikai cég fizetheti a légzsákcseréket.","shortLead":"A General Motorsnak 6,9 millió autót kell szervizbe hívnia a japán Takata cég veszélyes légzsákpatronjai miatt...","id":"20201124_12_milliard_dollarjaba_kerul_az_ujabb_legzsakok_miatti_visszahivas_a_General_Motorsnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5be1d872-0a4a-45d2-a459-8df59dbc6f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78645a-a8a8-42dc-bdd3-fca4f88da0d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_12_milliard_dollarjaba_kerul_az_ujabb_legzsakok_miatti_visszahivas_a_General_Motorsnak","timestamp":"2020. november. 24. 09:20","title":"Közel 7 millió autót érintő visszahívást rendel el a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb aktív fertőzött főváros és Pest megye után Győr-Moson-Sopron megyében van. Ezer lakosra vetítve viszont más a helyzet.","shortLead":"A legtöbb aktív fertőzött főváros és Pest megye után Győr-Moson-Sopron megyében van. Ezer lakosra vetítve viszont más...","id":"20201124_A_koronavirusban_elhunytak_negyede_budapesti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd4b861-6d1f-4d4d-a1ba-5bbf6502e923","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_A_koronavirusban_elhunytak_negyede_budapesti","timestamp":"2020. november. 24. 21:09","title":"Megyei adatok: Győr-Moson-Sopron megyében rosszabb a helyzet, mint Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]