[{"available":true,"c_guid":"39efdfef-a24f-434b-b9b4-b381dff13c66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zacher a koronavírus-járvány miatt el kell felejteni az idei karácsonyt, Győrfi viszont úgy véli, hogy talán még soha nem volt ekkora értéke és tartalma az előttünk álló ünnepnek.","shortLead":"Zacher a koronavírus-járvány miatt el kell felejteni az idei karácsonyt, Győrfi viszont úgy véli, hogy talán még soha...","id":"20201125_Gyorfi_Pal_karacsony_Zacher_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39efdfef-a24f-434b-b9b4-b381dff13c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3661e7-8f9a-4c24-b97a-f32b8681cf11","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Gyorfi_Pal_karacsony_Zacher_Gabor","timestamp":"2020. november. 25. 15:05","title":"Győrfi Pál üzent Zacher Gábornak: Ne felejtsük el a karácsonyt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31cffef-6e25-4c68-9442-2a45c5ecba8a","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A fele sem igaz annak, amit a kormánytagok mondanak a gazdaság védelmével kapcsolatban. Ez szó szerint így van például a turisztikai szállásadók novemberre adott támogatása esetében, de tucatnyi egyéb lódítással is kénytelenek szembesülni a gazdaság szereplői.","shortLead":"A fele sem igaz annak, amit a kormánytagok mondanak a gazdaság védelmével kapcsolatban. Ez szó szerint így van például...","id":"202048__akciozas_agazdasagban__aktualis_csusztatasok__tarsadalmi_arokasas__a_cehlada_fosztogatoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b31cffef-6e25-4c68-9442-2a45c5ecba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49413ced-2785-4c0e-802b-a88f3f9e6a06","keywords":null,"link":"/360/202048__akciozas_agazdasagban__aktualis_csusztatasok__tarsadalmi_arokasas__a_cehlada_fosztogatoi","timestamp":"2020. november. 26. 06:30","title":"Ha kamuméter mérné a kormány ígéreteit, nem hitegethetné a járvány kárvallottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cc5f89-376d-454a-bb39-c227c7135654","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Flynn egy bibliai részlettel reagált az elnök bejelentésére.","shortLead":"Michael Flynn egy bibliai részlettel reagált az elnök bejelentésére.","id":"20201126_trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18cc5f89-376d-454a-bb39-c227c7135654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2924bb-237b-416c-966c-d3c7065234b8","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2020. november. 26. 06:23","title":"Trump kegyelmet adott a volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is értünk pontosan a fogalom alatt? Mikortól beszélhetünk függőségről? Az alkoholproblémák mellett mekkora gondot jelentenek Magyarországon a dohányzás okozta ártalmak, illetve az egyéb addikciók? Dr. Petke Zsolt addiktológus, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet osztályvezető főorvosa válaszolt a kérdéseinkre. ","shortLead":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is...","id":"fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d2a8dc-0e9c-4072-9227-d4cd7d5187b0","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","timestamp":"2020. november. 26. 07:30","title":"Rossz szokásokon innen és túl – mikortól beszélünk függőségről? (Interjú dr. Petke Zsolttal)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. Különc, ellentmondásos, ihletett, öntörvényű, mint minden zseni. 60 évet élt.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. Különc, ellentmondásos, ihletett, öntörvényű, mint minden zseni. 60 évet...","id":"20201125_Akinek_isten_keze_is_segitett__meghalt_Diego_Maradona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cc4f5-5210-4629-842f-d69c962fc5f1","keywords":null,"link":"/360/20201125_Akinek_isten_keze_is_segitett__meghalt_Diego_Maradona","timestamp":"2020. november. 25. 20:00","title":"Maradona nem csak focista, popsztár és népi hős is volt egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746da427-6709-4d4c-a786-aebee49811ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szankciók ellenére is úgy tűnik, hogy a Huawei tartja magát szokásos menetrendjéhez, és a jövő év első negyedében bemutathatja P sorozatának 50-es számjelű tagjait.","shortLead":"Az amerikai szankciók ellenére is úgy tűnik, hogy a Huawei tartja magát szokásos menetrendjéhez, és a jövő év első...","id":"20201127_huawei_p50_2021_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=746da427-6709-4d4c-a786-aebee49811ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b622b77-c456-4f47-9de4-0743ebcb77e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_huawei_p50_2021_megjelenes","timestamp":"2020. november. 27. 11:03","title":"Már csőben van a Huawei P50 – nagy kérdés, mi lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e59cc-9ba3-413b-ae5f-d7f978340969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az argentin futballzseni hét szezonon át játszott a városban, ahol most sokan érzik úgy, hogy belőlük is meghalt egy darab. ","shortLead":"Az argentin futballzseni hét szezonon át játszott a városban, ahol most sokan érzik úgy, hogy belőlük is meghalt...","id":"20201126_napoly_maradona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e61e59cc-9ba3-413b-ae5f-d7f978340969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ffd22c-d44c-42e8-bca7-5a5db3b39a0c","keywords":null,"link":"/elet/20201126_napoly_maradona","timestamp":"2020. november. 26. 18:35","title":"Nápolyt megrengette Maradona halála – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A főpolgármester által elrendelt felülvizsgálat zárójelentéséből az is kiderül, hogy az értékelési szempontrendszer „nem szolgálta teljes egészében azt, hogy a legjobb műszaki tartalom megajánlására kényszerítse az ajánlattevőket”.","shortLead":"A főpolgármester által elrendelt felülvizsgálat zárójelentéséből az is kiderül, hogy az értékelési szempontrendszer...","id":"20201127_jelentes_uj_metrokocsikat_adott_a_metrovagonmasz_felujitas_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4451b2-b365-42ff-8b9d-3563f002cd26","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_jelentes_uj_metrokocsikat_adott_a_metrovagonmasz_felujitas_helyett","timestamp":"2020. november. 27. 10:51","title":"Jelentés mondja ki, hogy új metrókocsikat küldött Magyarországra a Metrowagonmash","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]