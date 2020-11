Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 45 éves és egy 55 éves elhunytnak nem volt ismert alapbetegsége.","shortLead":"Egy 45 éves és egy 55 éves elhunytnak nem volt ismert alapbetegsége.","id":"20201125_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b97f231-e9f8-406e-ad06-d144f08b1ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 25. 13:16","title":"Egy 21 éves nő is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a692625-9169-4ec0-85b7-ce0953e64241","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közzétettek néhány látványtervet a megyeszékhelyen épülő különleges hídról.","shortLead":"Közzétettek néhány látványtervet a megyeszékhelyen épülő különleges hídról.","id":"20201126_Ilyen_lesz_a_miskolci_Yhid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a692625-9169-4ec0-85b7-ce0953e64241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1161f205-2962-441b-a4e2-3c8a9a0312cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_Ilyen_lesz_a_miskolci_Yhid","timestamp":"2020. november. 26. 09:00","title":"Ilyen lesz a Miskolcon épülő Y-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc71df-00b7-4829-a814-1fc1760b6f3b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"Ha nincs reakció a nézőtérről, az nagyban megnehezíti a színészek munkáját, de a streamelt színház is sokkal jobb, mint a semmilyen. Elindult a színházi streamingszolgáltató, megnéztük, hogy működik élesben egy előadás közvetítése.","shortLead":"Ha nincs reakció a nézőtérről, az nagyban megnehezíti a színészek munkáját, de a streamelt színház is sokkal jobb, mint...","id":"20201125_szinhaz_tv_covid_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc71df-00b7-4829-a814-1fc1760b6f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156d91a1-2936-4976-b1d7-df6885b54622","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_szinhaz_tv_covid_video","timestamp":"2020. november. 25. 20:00","title":"\"Az első próbán csengett a fülem\" – benéztünk a SzínházTV kulisszái mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09608ac5-8542-4cca-b3c4-9dca3813a78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs népjóléti bizottsági meghallgatást Korózs Lajos szocialista bizottsági elnök tevékenységére hivatkozva lehetetleníti el a kormánypárt, úgyhogy trükkhöz folyamodik az ellenzék.","shortLead":"Az operatív törzs népjóléti bizottsági meghallgatást Korózs Lajos szocialista bizottsági elnök tevékenységére...","id":"20201125_honvedelmi_bizottsag_operativ_torzs_meghallgatas_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09608ac5-8542-4cca-b3c4-9dca3813a78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad55bc01-90df-4e51-9873-a51865d9b77c","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_honvedelmi_bizottsag_operativ_torzs_meghallgatas_ellenzek","timestamp":"2020. november. 25. 12:25","title":"Kicselezné az ellenzék a Fideszt: A honvédelmi bizottságba hívják Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki nem szereti más kezébe adni a telefonját, de ezt kénytelen megtenni, egy apró beállítás segítségével könnyen megvédheti adatait.","shortLead":"Aki nem szereti más kezébe adni a telefonját, de ezt kénytelen megtenni, egy apró beállítás segítségével könnyen...","id":"20201126_android_biztonsag_alkalmazas_kepernyo_rogzitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a833695b-e4d7-4903-a062-f1e7f91262aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_android_biztonsag_alkalmazas_kepernyo_rogzitese","timestamp":"2020. november. 26. 08:03","title":"Van egy remek védelmi funkció az androidos mobilokban – így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kásler Miklóstól átmenetileg elvették a hatáskört.","shortLead":"Kásler Miklóstól átmenetileg elvették a hatáskört.","id":"20201125_Veszelyhelyzetben_Pinter_Sandor_a_korhazak_ura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0cab0f-7f3c-4013-898a-b3e787569868","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Veszelyhelyzetben_Pinter_Sandor_a_korhazak_ura","timestamp":"2020. november. 25. 16:01","title":"Veszélyhelyzetben Pintér Sándor a kórházak ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyhangúlag elfogadta a menstruációs szegénység elleni törvényt a skót parlament. ","shortLead":"Egyhangúlag elfogadta a menstruációs szegénység elleni törvényt a skót parlament. ","id":"20201125_Ingyenesse_tettek_a_menstruacios_termekeket_Skociaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64110488-3ad7-485f-8156-9ce7c845a5b0","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Ingyenesse_tettek_a_menstruacios_termekeket_Skociaban","timestamp":"2020. november. 25. 10:23","title":"Ingyenessé tették a menstruációs termékeket Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9c5b95-000d-4430-96ac-0986dfe5f3b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világjárvány miatt változik a háztartásokban keletkező papírhulladék összetétele: egyre több a kartoncsomagolás és a pizzásdoboz. \r

","shortLead":"A világjárvány miatt változik a háztartásokban keletkező papírhulladék összetétele: egyre több a kartoncsomagolás és...","id":"20201126_papir_ujrahasznositast_koronavirus_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df9c5b95-000d-4430-96ac-0986dfe5f3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15262fb9-eb9c-4f27-b89b-92d159a55346","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_papir_ujrahasznositast_koronavirus_egyesult_allamok","timestamp":"2020. november. 26. 16:09","title":"Pizzásdobozok pörgetik a papír-újrahasznosítást az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]