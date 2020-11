Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott egy AnTuTu-teszt eredménye, ami azt mutatja, mire lehet képes a Qualcomm decemberben érkező új csúcsprocesszora, a Snapdragon 875. Ha jók a számok, durva teljesítménynövekedés várható.","shortLead":"Kiszivárgott egy AnTuTu-teszt eredménye, ami azt mutatja, mire lehet képes a Qualcomm decemberben érkező új...","id":"20201127_qualcomm_snapdragon_875_processzor_antutu_pontszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243cf7ba-edb4-40d3-91fb-94b908f826e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_qualcomm_snapdragon_875_processzor_antutu_pontszam","timestamp":"2020. november. 27. 13:15","title":"Kiszivárgott pontszám: ilyen erős lehet a Snapdragon 875 mobilos csúcsprocesszor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746da427-6709-4d4c-a786-aebee49811ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szankciók ellenére is úgy tűnik, hogy a Huawei tartja magát szokásos menetrendjéhez, és a jövő év első negyedében bemutathatja P sorozatának 50-es számjelű tagjait.","shortLead":"Az amerikai szankciók ellenére is úgy tűnik, hogy a Huawei tartja magát szokásos menetrendjéhez, és a jövő év első...","id":"20201127_huawei_p50_2021_megjelenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=746da427-6709-4d4c-a786-aebee49811ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b622b77-c456-4f47-9de4-0743ebcb77e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_huawei_p50_2021_megjelenes","timestamp":"2020. november. 27. 11:03","title":"Már csőben van a Huawei P50 – nagy kérdés, mi lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebfe00-8eea-446d-b845-5f249d8a71d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin focilegenda akkora kultusszal bír a városban, hogy valószínűleg gyorsan átmegy a javaslat.","shortLead":"Az argentin focilegenda akkora kultusszal bír a városban, hogy valószínűleg gyorsan átmegy a javaslat.","id":"20201127_napoly_napoli_maradona_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96ebfe00-8eea-446d-b845-5f249d8a71d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d5ab87-c66a-48a8-bb3d-bec251693f14","keywords":null,"link":"/sport/20201127_napoly_napoli_maradona_stadion","timestamp":"2020. november. 27. 17:10","title":"Átneveznék a nápolyi stadiont Maradona emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"144edaad-2f6e-4c12-aaf2-fbeead0e4fa9","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Bár az előző generációra is megszerezhető, a next-gen élményhez a Sony legújabb masináján, a PlayStation 5-ön érdemes elindítani a Miles Morales alcímű, nemrég megjelent Pókember-játékot. Mi így tettünk. És nagyot néztünk.","shortLead":"Bár az előző generációra is megszerezhető, a next-gen élményhez a Sony legújabb masináján, a PlayStation 5-ön érdemes...","id":"20201128_marvel_spider_man_miles_morales_jatek_kritika_teszt_ps5_playstation_5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=144edaad-2f6e-4c12-aaf2-fbeead0e4fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37160cc5-c8cf-4be2-bf6a-621a09a61018","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_marvel_spider_man_miles_morales_jatek_kritika_teszt_ps5_playstation_5","timestamp":"2020. november. 28. 20:03","title":"Kipróbáltuk az eddigi leglátványosabb Pókember-játékot, csak úgy hasít a PS5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lajosmizsei vonat egyik elhagyott kocsijában veszteglő utas szerint semmilyen tájékoztatást nem kaptak, miközben attól féltek, beléjük ütközik egy másik vonat.","shortLead":"A lajosmizsei vonat egyik elhagyott kocsijában veszteglő utas szerint semmilyen tájékoztatást nem kaptak, miközben...","id":"20201128_rtl_klub_elhygta_ket_kocsijat_egy_vonat_lajosmizsenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3e4156-1689-48b9-a250-b1db7da5c264","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_rtl_klub_elhygta_ket_kocsijat_egy_vonat_lajosmizsenel","timestamp":"2020. november. 28. 18:33","title":"Egy órát vesztegeltek az utasok, mert a vonat elhagyta két kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növekedni tudott a kiskereskedelmi forgalom november első felében, még úgy is, hogy a lezárások miatt sok bolttípusban zuhant a forgalom.","shortLead":"Növekedni tudott a kiskereskedelmi forgalom november első felében, még úgy is, hogy a lezárások miatt sok bolttípusban...","id":"20201128_kereskedelem_vasarlas_boltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a36a9bc-7bce-4c23-bca0-49b5c5ba5927","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_kereskedelem_vasarlas_boltok","timestamp":"2020. november. 28. 14:32","title":"Hatalmasat nőtt a gyógyszertárak forgalma november elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borsodra és Szabolcsra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Borsodra és Szabolcsra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20201128_Havazasveszelyre_figyelmeztet_az_OMSZ_Borsodban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c498868-f021-41c6-a638-629b35004a19","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Havazasveszelyre_figyelmeztet_az_OMSZ_Borsodban","timestamp":"2020. november. 28. 18:00","title":"Havazásveszélyre figyelmeztet az OMSZ, 5 centinél is több hó hullhat az északkeleti megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da07d66-5102-491f-8d5e-3c70f21fc1ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját lakásár-meghatározót mutatott be a Duna House, 22 magyar város ingatlanjainak árát lehet megbecsülni.","shortLead":"Saját lakásár-meghatározót mutatott be a Duna House, 22 magyar város ingatlanjainak árát lehet megbecsülni.","id":"20201128_online_armeghatarozo_lakas_erteke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7da07d66-5102-491f-8d5e-3c70f21fc1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e547bed1-28b6-4a3f-b9c4-8e1c71782e69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_online_armeghatarozo_lakas_erteke","timestamp":"2020. november. 28. 12:27","title":"Újabb ingyenes online ármeghatározó segít megbecsülni a lakás értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]