Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gól nélküli döntetlent játszott Budafok és Kisvárda, de a meccsnek így is volt egy emlékezetes pillanata.","shortLead":"Gól nélküli döntetlent játszott Budafok és Kisvárda, de a meccsnek így is volt egy emlékezetes pillanata.","id":"20201129_kirugtak_a_labdat_a_kisvarda_stadionjabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfc8ae-23f3-4752-8ab9-258ace958100","keywords":null,"link":"/sport/20201129_kirugtak_a_labdat_a_kisvarda_stadionjabol","timestamp":"2020. november. 29. 14:28","title":"Kirúgta a labdát egy focista a Kisvárda 2,5 milliárdos stadionjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca68d62-ac53-4331-9a2b-efafd1c1351c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A járványhelyzettől függően döntenek a foci-Eb nézőszámáról jövő márciusig.","shortLead":"A járványhelyzettől függően döntenek a foci-Eb nézőszámáról jövő márciusig.","id":"20201128_UEFA_Eb_nezok_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cca68d62-ac53-4331-9a2b-efafd1c1351c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380fea4b-6446-4422-991f-d8ad2d44faeb","keywords":null,"link":"/sport/20201128_UEFA_Eb_nezok_jarvany","timestamp":"2020. november. 28. 13:05","title":"Négy forgatókönyvet készít az UEFA arról, hány nézőt engedhetnek be az Eb meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf000c2-0c47-4ab5-b388-33fd8d9c892d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Volánbusz a személyes érintkezések számának csökkentésével magyarázza, hogy miért vezet be kötelező jegyelővételt újabb buszpályaudvarokon.","shortLead":"A Volánbusz a személyes érintkezések számának csökkentésével magyarázza, hogy miért vezet be kötelező jegyelővételt...","id":"20201128_A_Volanbusz_huszonnegy_varosban_vezet_be_kotelezo_jegyelovetelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bf000c2-0c47-4ab5-b388-33fd8d9c892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3377cee8-de9b-4220-af60-7714c024518c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_A_Volanbusz_huszonnegy_varosban_vezet_be_kotelezo_jegyelovetelt","timestamp":"2020. november. 28. 17:33","title":"A Volánbusz huszonnégy városban vezet be kötelező jegyelővételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23eb64b7-cf36-49b3-9766-f84480cdf337","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen jó eredményeket könyvelhetett el a Samsung Electronics 2020 harmadik negyedévében, a vállalat okostelefonos piacon megszerzett profitrészesedése hat éve nem volt ilyen magas.","shortLead":"Igen jó eredményeket könyvelhetett el a Samsung Electronics 2020 harmadik negyedévében, a vállalat okostelefonos piacon...","id":"20201130_samsung_electronics_okostelefon_piac_profitreszesedes_eredmenyek_2020_q3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23eb64b7-cf36-49b3-9766-f84480cdf337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88d29c0-d7bd-4b73-a2df-3d56c6712fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_samsung_electronics_okostelefon_piac_profitreszesedes_eredmenyek_2020_q3","timestamp":"2020. november. 30. 08:33","title":"Szárnyalnak a Samsung telefonjai, hat éve nem mentek ilyen jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A soproni önkormányzat által fenntartott idősotthon 230 gondozottja közül 105-en lettek koronavírusosak, 12-en meghaltak, rajtuk kívül 49 gondozó kapta el a vírust.","shortLead":"A soproni önkormányzat által fenntartott idősotthon 230 gondozottja közül 105-en lettek koronavírusosak, 12-en...","id":"20201128_koronavirus_sopron_idosotthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add072c8-6788-4e7b-8110-ac0bc26bb2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_koronavirus_sopron_idosotthon","timestamp":"2020. november. 28. 15:53","title":"154-en kapták el a koronavírust egy soproni idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Cerebras fejlesztése nagyobb, mint egy iPad, és állítólag 200-szor gyorsabb a világ 82. legerősebb szuperszámítógépénél.","shortLead":"Az amerikai Cerebras fejlesztése nagyobb, mint egy iPad, és állítólag 200-szor gyorsabb a világ 82. legerősebb...","id":"20201130_cerebras_processzor_cs1_chip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c11cc-9954-40d1-91f7-d9ae2d4d704a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_cerebras_processzor_cs1_chip","timestamp":"2020. november. 30. 11:03","title":"Elkészült a világ legnagyobb processzora, 400 000 mag dolgozik benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380d18d1-2bbc-4b20-83ee-b49568967ce0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a színházak zárva vannak, a színésznőnek más ideiglenes munka után kellett néznie.","shortLead":"Mivel a színházak zárva vannak, a színésznőnek más ideiglenes munka után kellett néznie.","id":"20201130_maszk_arua_plaza_Xantus_Barbara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380d18d1-2bbc-4b20-83ee-b49568967ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0617a8ab-c7af-4513-a7b1-befbefd89fb9","keywords":null,"link":"/elet/20201130_maszk_arua_plaza_Xantus_Barbara","timestamp":"2020. november. 30. 12:16","title":"Xantus Barbara most maszkokat árul egy plázában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf90136-4655-4b70-afd7-726227f072db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóság és a valóság értelmezése között húzódó feszültség többször is megmutatkozott ebben a hónapban, és néha nemcsak súrolta az abszurditás határát, hanem túl is lépte azt. Borattól Trumpig, a monarchiától a diktatúráig, Obamától Clooney-ig terjedt a november a Kult és az Élet + Stílus rovatban. Tekintsenek vissza velünk erre a hónapra!","shortLead":"A valóság és a valóság értelmezése között húzódó feszültség többször is megmutatkozott ebben a hónapban, és néha...","id":"20201129_Ha_George_Clooney_beleszolhat_a_politikaba_akkor_Erzsebet_kiralyno_miert_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bf90136-4655-4b70-afd7-726227f072db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bee7b3-e967-4bf2-a413-3c7d6fd5a51a","keywords":null,"link":"/elet/20201129_Ha_George_Clooney_beleszolhat_a_politikaba_akkor_Erzsebet_kiralyno_miert_nem","timestamp":"2020. november. 29. 15:00","title":"Ha George Clooney beleszólhat a politikába, akkor Erzsébet királynő miért nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]