[{"available":true,"c_guid":"ecf91ad2-9c46-4f10-b723-f0c81e400b86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozások ellenére tartottak szexpartit diplomaták és egy EP-képviselő részvételével Brüsszelben. Utóbbi állítólag megpróbált elmenekülni. Frissítés: Szájer József elismerte, hogy részt vett a pénteki bulin.","shortLead":"A kijárási korlátozások ellenére tartottak szexpartit diplomaták és egy EP-képviselő részvételével Brüsszelben. Utóbbi...","id":"20201201_eurpai_parlament_orgia_ep_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf91ad2-9c46-4f10-b723-f0c81e400b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0306857-f84d-4d3a-a159-bfd86d82db2d","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_eurpai_parlament_orgia_ep_kepviselo","timestamp":"2020. december. 01. 14:48","title":"A belga sajtó szerint lemondott magyar EP-képviselő bukott le egy brüsszeli melegbárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az összeget elemelő férfi 144 ezer forintos pénzbüntetést kapott.","shortLead":"Az összeget elemelő férfi 144 ezer forintos pénzbüntetést kapott.","id":"20201201_Egymillio_forint_bankautomata_hajduszoboszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96426ae-f515-444a-95c1-c8083d4fcb64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_Egymillio_forint_bankautomata_hajduszoboszlo","timestamp":"2020. december. 01. 16:15","title":"Azt hitte, elrakhatja a bankautomatában felejtett egymillió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72ce70a-1211-42c5-b2b3-c596c0755e41","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesést mért a KSH a gazdaság július és szeptember közötti teljesítményében, de így is gyors volt a visszapattanás, mielőtt ideért volna a járvány második hulláma.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesést mért a KSH a gazdaság július és szeptember közötti teljesítményében, de...","id":"20201201_ksh_gdp_recesszio_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c72ce70a-1211-42c5-b2b3-c596c0755e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007870dc-dcba-46c0-a900-3112e3524fef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_ksh_gdp_recesszio_valsag","timestamp":"2020. december. 01. 09:09","title":"Részletezte a KSH, miért esett 4,7 százalékot a magyar GDP a második hullám előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf","c_author":"Windisch Judit - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A jelek szerint a kormány, illetve a Fidesz bevédi a zsidózó, holokausztozó írást megjelentető Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját, aki kitart amellett, hogy soha egyetlen antiszemita mondatot nem írt le, és nem is gondolt. Vajon mi motiválhatta Demetert, és hogyan tarthatja mindezt elfogadhatónak? ","shortLead":"A jelek szerint a kormány, illetve a Fidesz bevédi a zsidózó, holokausztozó írást megjelentető Demeter Szilárdot...","id":"20201201_demeter_szilard_origo_publicisztika_soros_gazkamra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa55a44-1d6f-4415-91b9-216539b23f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_demeter_szilard_origo_publicisztika_soros_gazkamra","timestamp":"2020. december. 01. 11:36","title":"\"Demeter mindig is ezt a nyelvet beszélte, csak nem kapott ekkora nyilvánosságot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Újpest-szurkoló karikatúrát fújt fel a Filatorigátnál lévő falra.","shortLead":"Egy Újpest-szurkoló karikatúrát fújt fel a Filatorigátnál lévő falra.","id":"20201201_maradona_graffiti_filatorigat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3730df12-de26-4133-bc29-fc7f983337d0","keywords":null,"link":"/sport/20201201_maradona_graffiti_filatorigat","timestamp":"2020. december. 01. 12:35","title":"Graffitivel emlékeznek Maradonára Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Illegális szexpartin ütöttek rajta a rendőrök Brüsszel belvárosában. A résztvevők egyike egy – sajtóhírek szerint magyar – európai parlamenti képviselő volt, aki menekülni próbált, de elfogták.","shortLead":"Illegális szexpartin ütöttek rajta a rendőrök Brüsszel belvárosában. A résztvevők egyike egy – sajtóhírek szerint...","id":"20201201_Illegalis_szexpartin_vett_reszt_egy_EPkepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e558df-7a48-44d8-9e10-cfe073a94389","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_Illegalis_szexpartin_vett_reszt_egy_EPkepviselo","timestamp":"2020. december. 01. 13:00","title":"Illegális szexpartin vett részt egy EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22f75a-4404-4181-a801-4fa2d1ae40ac","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai szerint fenyegető trükkel érték el az új vezetők, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek velük az oktatók: azokat rendelték be elbeszélgetésre, akiknek próbaidős a szerződésük, így indoklás nélkül ki lehetne rúgni őket. A filmes tanszék tanárai tiltakozó levelet küldtek beszélgetés helyett.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai szerint fenyegető trükkel érték el az új vezetők, hogy tárgyalóasztalhoz...","id":"20201129_szfe_bodolay_targyalas_fullajtar_andrea_szekely_kriszta_tarnoki_mark_ervenytelen_felev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba22f75a-4404-4181-a801-4fa2d1ae40ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f9ef47-3233-4b74-a304-32fc40ced691","keywords":null,"link":"/elet/20201129_szfe_bodolay_targyalas_fullajtar_andrea_szekely_kriszta_tarnoki_mark_ervenytelen_felev","timestamp":"2020. november. 29. 20:00","title":"Fullajtár Andrea egy különös SZFE-s tárgyalásról: „Azóta is hányingerem van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80596577-f695-4641-9d83-91f910646aff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A karanténkorszakban sok érdekes projekttel jeleskedő SH 37 Webszínház különleges produkciót ígér.","shortLead":"A karanténkorszakban sok érdekes projekttel jeleskedő SH 37 Webszínház különleges produkciót ígér.","id":"202048_sh_37_webszinhaz_vallalkozas_karantenbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80596577-f695-4641-9d83-91f910646aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffa1bdf-e88c-43f3-9615-207b42b768bb","keywords":null,"link":"/360/202048_sh_37_webszinhaz_vallalkozas_karantenbol","timestamp":"2020. november. 30. 12:00","title":"Színház és vállalkozás: így még nem láthattuk Shakespeare műveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]