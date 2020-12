Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0c58a97-843d-460f-a6f2-a749857f751a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Jóval több a műanyag-szennyeződés az óceánok mélyén, mint a felszínen, és az apró plasztikrészecskék így még könnyebben juthatnak a tengeri állatok szervezetébe.","shortLead":"Jóval több a műanyag-szennyeződés az óceánok mélyén, mint a felszínen, és az apró plasztikrészecskék így még könnyebben...","id":"202048__mikromuanyag__oceanok_melyen__hol_atobbi__plasztikleves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0c58a97-843d-460f-a6f2-a749857f751a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9711ea-1c70-4f78-a271-3db1815cc2d2","keywords":null,"link":"/360/202048__mikromuanyag__oceanok_melyen__hol_atobbi__plasztikleves","timestamp":"2020. november. 30. 15:00","title":"A halételekkel ehetjük meg a tengerbe került műanyag hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98caf656-bd4b-4b00-949d-f4eacf9ac6a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1258-an szegték meg a kijárási tilalmat a hétvégén. A kormányzat december elején dönt majd róla, milyen intézkedések lesznek érvényben az ünnepekkor – ez volt az operatív törzs november 30-i tájékoztatója.","shortLead":"1258-an szegték meg a kijárási tilalmat a hétvégén. A kormányzat december elején dönt majd róla, milyen intézkedések...","id":"20201130_operativ_torzs_nov_30_jarvany_koronavirus_fertozott_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98caf656-bd4b-4b00-949d-f4eacf9ac6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803f077c-3461-4062-9f00-4f614ee1f92a","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_operativ_torzs_nov_30_jarvany_koronavirus_fertozott_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 30. 11:51","title":"Müller Cecília: Ha minden szabályt betartunk, az ünnepeket a családhoz közelebb tölthetjük el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b008835c-6593-4179-a79b-0699769443a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff szerint Demeter Szilárd nem méltó arra, hogy közhivatalt töltsön be Magyarországon szombati írása után.","shortLead":"Michael Ignatieff szerint Demeter Szilárd nem méltó arra, hogy közhivatalt töltsön be Magyarországon szombati írása...","id":"20201130_michael_ignatieff_ceu_demeter_szilard_sorosozo_irasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b008835c-6593-4179-a79b-0699769443a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884380f8-a6bc-48d2-8a3e-f75e1b1466be","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_michael_ignatieff_ceu_demeter_szilard_sorosozo_irasa","timestamp":"2020. november. 30. 17:06","title":"CEU-rektor: Demeter szavaiban mutatkozik meg a rezsim valódi természete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f08e191-64e9-4be5-a1be-c4c10881241b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Szilárd gázkamrás írását a budapesti Amerikai Nagykövetség is elítélte.","shortLead":"Demeter Szilárd gázkamrás írását a budapesti Amerikai Nagykövetség is elítélte.","id":"20201130_budapesti_amerikai_nagykovetseg_demeter_szilard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f08e191-64e9-4be5-a1be-c4c10881241b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9595ea09-df2d-451e-a849-ed52bc6d2c50","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_budapesti_amerikai_nagykovetseg_demeter_szilard","timestamp":"2020. november. 30. 12:47","title":"A budapesti Amerikai Nagykövetség is elítéli Demeter Szilárd cikkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f25b82-b452-4242-aea0-d4d10f73b915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig egy ház adatairól tudni, a többi nyertes a kormány szerint még nem nyilvános.","shortLead":"Eddig egy ház adatairól tudni, a többi nyertes a kormány szerint még nem nyilvános.","id":"20201201_orvosi_szolgalati_haz_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12f25b82-b452-4242-aea0-d4d10f73b915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b51859-09d4-41da-928c-94af57f4c93f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_orvosi_szolgalati_haz_onkormanyzat","timestamp":"2020. december. 01. 08:14","title":"13 szolgálati ház megépítésére adott 3 milliárd 89 millió forintot az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, de az ötös is százezreket ért.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, de az ötös is százezreket ért.","id":"20201129_Nem_igaz_hogy_hat_szamot_nem_birt_eltalalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e18c4a5-34bb-490a-b2dc-cc2b5ff1daca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_Nem_igaz_hogy_hat_szamot_nem_birt_eltalalni","timestamp":"2020. november. 29. 16:55","title":"Nem igaz, hogy hat számot nem bírt eltalálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e666bfe-1001-4685-b74a-62dcecef8073","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is tart a tél, még ha ez annyira nem is meglepő december első napján.","shortLead":"Továbbra is tart a tél, még ha ez annyira nem is meglepő december első napján.","id":"20201201_idojaras_hoszallingozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e666bfe-1001-4685-b74a-62dcecef8073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b019e-7177-4e47-beaf-a5a4b6914766","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_idojaras_hoszallingozas","timestamp":"2020. december. 01. 07:13","title":"Kisüt a nap, de ahol nem, ott hó fog esni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 18-án találták meg a különös műtárgyat a semmi közepén – ma már azonban nincs ott.","shortLead":"November 18-án találták meg a különös műtárgyat a semmi közepén – ma már azonban nincs ott.","id":"20201130_utah_femoszlop_oszlop_sivatag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2e5e41-e726-4f87-be23-030f9920b58a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_utah_femoszlop_oszlop_sivatag","timestamp":"2020. november. 30. 09:33","title":"Eltűnt a titokzatos fémoszlop a utahi sivatagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]