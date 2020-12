Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"December 16-tól ismét látogatható lesz az Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt Franciaországban kihirdetett általános karantén október 30-i kezdete óta tart zárva.



","shortLead":"December 16-tól ismét látogatható lesz az Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt Franciaországban kihirdetett...","id":"20201202_Ujra_kinyit_az_Eiffeltorony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a54022c-e355-4fad-9583-7a8fcbbceb01","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Ujra_kinyit_az_Eiffeltorony","timestamp":"2020. december. 02. 09:27","title":"Biztató hírek Párizsból: újra kinyit az Eiffel-torony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Harminc évvel ezelőtt a kommunisták Prágában bezártak, most pedig Brüsszelben egyesek kizárnának” – reagált a vele kapcsolatos hírekre Deutsch Tamás.","shortLead":"“Harminc évvel ezelőtt a kommunisták Prágában bezártak, most pedig Brüsszelben egyesek kizárnának” – reagált a vele...","id":"20201202_deutsch_tamas_neppart_kizaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef1cfe9-4f0f-4c61-9a7e-b9dd2e241a99","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_deutsch_tamas_neppart_kizaras","timestamp":"2020. december. 02. 07:40","title":"Deutsch állítja, azért akarják kizárni a néppárti frakcióból, mert kritizálni mert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter Párizsig ment, hogy tárgyaljon a vállalat itthoni gyárainak bővítéséről. A miniszter az Opel korábbi gyárait üzemeltető francia Peugeot-csoport vezetőivel is találkozott.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter Párizsig ment, hogy tárgyaljon a vállalat itthoni gyárainak bővítéséről. A miniszter...","id":"20201203_szijjarto_peter_schneider_electric_bovites_magyarorszag_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af8bc3b-99b6-4cd3-b78e-6efb9d3ab0b0","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_szijjarto_peter_schneider_electric_bovites_magyarorszag_magyar_kormany","timestamp":"2020. december. 03. 18:03","title":"Három magyarországi gyárát is bővíti a Schneider Electric","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45247bf-8f0f-44e9-ba45-5035d4caebdf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 28 méter magas lucfenyő három napon át utazott a szlovéniai Kocevjéből.","shortLead":"A 28 méter magas lucfenyő három napon át utazott a szlovéniai Kocevjéből.","id":"20201202_Szloveniabol_erkezett_a_Vatikan_idei_karacsonyfaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c45247bf-8f0f-44e9-ba45-5035d4caebdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b862e27a-61eb-49fc-90c6-38b6eb0376ef","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Szloveniabol_erkezett_a_Vatikan_idei_karacsonyfaja","timestamp":"2020. december. 02. 09:58","title":"Szlovéniából érkezett a Vatikán idei karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d279a-86cc-4c2c-b76e-ece5fcc87420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mások mellett a Samsung, az Asus, az LG és a Motorola is azt tervezi, a Qualcomm új chipjét szerelik jövő évi csúcskészülékeikbe. A héten nagyközönség elé lépett lapkáról most több szám is előkerült.","shortLead":"Mások mellett a Samsung, az Asus, az LG és a Motorola is azt tervezi, a Qualcomm új chipjét szerelik jövő évi...","id":"20201203_qualcomm_snapdragon_888_androidos_telefon_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686d279a-86cc-4c2c-b76e-ece5fcc87420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bb58e7-e43f-4705-8df4-4cbdb59a0c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_qualcomm_snapdragon_888_androidos_telefon_processzor","timestamp":"2020. december. 03. 09:33","title":"Megjöttek a hivatalos adatok: pontosan mire lesz képes a 2021-es csúcsmobilok processzora?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kubatov Gábor pártigazgatónak jelentette be a nemrég lemondott EP-képviselő a pártból való távozását, Orbán Viktor is megszólalt az ügyről.","shortLead":"Kubatov Gábor pártigazgatónak jelentette be a nemrég lemondott EP-képviselő a pártból való távozását, Orbán Viktor is...","id":"20201202_Szajer_Jozsef_kilepett_a_Fideszbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c61a28f-0ddf-40c8-9cfe-e5b8adeaa359","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Szajer_Jozsef_kilepett_a_Fideszbol","timestamp":"2020. december. 02. 18:20","title":"Szájer József kilépett a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy a karszthegységek vadregényes vidéke a titokzatos barlangokkal és a magasból lezúduló vízesésekkel. De ne felejtsük el, hogy Szlovénia télen valóságos mesevilággá változik tele olyan helyekkel, amit egyszer látnunk kell, legyen szó az ünnepi fényekről, a pezsgő városokról vagy a bájos falvak havas háztetőiről. Az ország minden évszakban csodás, mindössze annyi a dolgunk, hogy feljegyezzük, hova muszáj eljutnunk akkor, amikor már bátran utazhatunk. ","shortLead":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy...","id":"SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57dec3e-0036-463e-8b9c-48049577f1b6","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","timestamp":"2020. december. 03. 07:30","title":"A szlovén városok téli világa utánozhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"5ae77f41-eb3c-47ba-a771-11a3df5b064d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Onet szerint David Manzheleynek diplomája sincs, ahogy ezt állította, a középiskolát sem végezte el, és nem igaz, hogy 29 éves.","shortLead":"Az Onet szerint David Manzheleynek diplomája sincs, ahogy ezt állította, a középiskolát sem végezte el, és nem igaz...","id":"20201203_Szajer_Jozsef_David_Manzheley_korozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae77f41-eb3c-47ba-a771-11a3df5b064d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ba2dea-bdf3-48bf-aafb-30530b259874","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Szajer_Jozsef_David_Manzheley_korozes","timestamp":"2020. december. 03. 21:52","title":"Szájer-ügy: Egy éve körözik a brüsszeli szexpartit szervező férfit a lengyel ellenzéki lap szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]