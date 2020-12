Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban az Apple átvette a vezetést.","shortLead":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban...","id":"20201206_apple_m1_macbook_japan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c1b251-2be6-4ec5-83ad-55e9d61673af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_apple_m1_macbook_japan","timestamp":"2020. december. 06. 08:03","title":"Mit tippel, ki most Japán legnagyobb PC-gyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fea7e3f-32b3-4d64-8352-3e67d5005e82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körbeépítettek járdával egy vasúti jelzőlámpát a Pest megyei Pécelen, ami így teljesen elállja a gyalogosok útját.","shortLead":"Körbeépítettek járdával egy vasúti jelzőlámpát a Pest megyei Pécelen, ami így teljesen elállja a gyalogosok útját.","id":"20201205_Egyeni_epiteszeti_megoldast_valasztottak_Pecelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fea7e3f-32b3-4d64-8352-3e67d5005e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864a01e6-85c0-4f01-a6e8-598444830fff","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Egyeni_epiteszeti_megoldast_valasztottak_Pecelen","timestamp":"2020. december. 05. 20:14","title":"Egyéni útépítési megoldást választottak Pécelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afae36b6-20fb-4447-8ccb-135696687734","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Bár rekordot dönt a koronavírus-fertőzések száma, a korlátozások ellenére is megtartják a vasárnapra kitűzött választásokat Romániában. Az RMDSZ a parlamenti bejutásért küzd.","shortLead":"Bár rekordot dönt a koronavírus-fertőzések száma, a korlátozások ellenére is megtartják a vasárnapra kitűzött...","id":"202049__romania__parlamenti_valasztas__rmdszszamitasok__isten_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afae36b6-20fb-4447-8ccb-135696687734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c698a9-9e30-4022-b5ef-ae8aa8a58ffa","keywords":null,"link":"/360/202049__romania__parlamenti_valasztas__rmdszszamitasok__isten_jarvany","timestamp":"2020. december. 05. 11:00","title":"A román állam és egyház összeveszett, az RMDSZ reménykedik a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napokban rekordot döntött a halálozás, a vasárnapi adat kicsivel jobb.","shortLead":"Az elmúlt napokban rekordot döntött a halálozás, a vasárnapi adat kicsivel jobb.","id":"20201206_6697_uj_beteget_talaltak_162_ember_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3035ac5e-23c4-47a9-a0f9-87432e78564c","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_6697_uj_beteget_talaltak_162_ember_elhunyt","timestamp":"2020. december. 06. 09:04","title":"6697 új fertőzöttet találtak, 162 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Még kevesebb mellékhatás: ezt várják az újabb – vírust nem tartalmazó, géntechnológiával gyártott – oltásoktól.","shortLead":"Még kevesebb mellékhatás: ezt várják az újabb – vírust nem tartalmazó, géntechnológiával gyártott – oltásoktól.","id":"202049__covid_oltasverseny__utangyartott_virusalkatresz__bomlik_akuldonc__trojai_falo_celtablaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8f8776-3764-4bc8-b5c3-8745772e9d75","keywords":null,"link":"/360/202049__covid_oltasverseny__utangyartott_virusalkatresz__bomlik_akuldonc__trojai_falo_celtablaval","timestamp":"2020. december. 06. 08:15","title":"Nem legyengített koronavírus van a most engedélyezés előtt álló vakcinákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyílt forráskódú világ újabb fontos projektjére készül egy neves fejlesztő. Teljes munkaidős állásban szeretné csinálni, ám ehhez támogatásra lenne szüksége.","shortLead":"A nyílt forráskódú világ újabb fontos projektjére készül egy neves fejlesztő. Teljes munkaidős állásban szeretné...","id":"20201205_apple_silicon_m1_linux","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ccd2a0-e317-45c2-8239-9b2468c773a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_apple_silicon_m1_linux","timestamp":"2020. december. 05. 18:03","title":"Havi 4000 dollárt kér, hogy megoldja: fusson a Linux az M1-es Macen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f71bd1a-b972-4f40-9c16-c93e4f525475","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ennek a közel 5 évtizedes múltra visszatekintő Porschénak a mai plugin hibridekhez hasonlóan mindkét oldalt található egy-egy tanksapka fedele.","shortLead":"Ennek a közel 5 évtizedes múltra visszatekintő Porschénak a mai plugin hibridekhez hasonlóan mindkét oldalt található...","id":"20201205_budapesten_talalkoztunk_a_regi_es_ritka_porscheval_amin_ket_tanksapka_fedel_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f71bd1a-b972-4f40-9c16-c93e4f525475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dfcc55-6380-496a-bd85-8b6034232cf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201205_budapesten_talalkoztunk_a_regi_es_ritka_porscheval_amin_ket_tanksapka_fedel_van","timestamp":"2020. december. 05. 06:41","title":"Budapesten találkoztunk a régi és ritka Porschéval, amin két tanksapka fedél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5337121f-44bd-49e5-a0aa-9899ecbdd010","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét incidensek törtek ki Párizsban a nemzetbiztonsági törvény vitatott passzusa és általában a szociális és szabadságjogok csorbítása elleni újabb tüntetésen. Országszerte mintegy száz városban tiltakoztak szombaton, egy nappal azután, hogy Emmanuel Macron államfő visszautasította, hogy az erőszak rendszerszintű a francia rendőrségen belül.","shortLead":"Ismét incidensek törtek ki Párizsban a nemzetbiztonsági törvény vitatott passzusa és általában a szociális és...","id":"20201205_Ismet_zavargasok_tortek_ki_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5337121f-44bd-49e5-a0aa-9899ecbdd010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8971daaa-5813-4f76-86f9-b27f9b341335","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Ismet_zavargasok_tortek_ki_Parizsban","timestamp":"2020. december. 05. 20:41","title":"Ismét zavargások törtek ki Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]