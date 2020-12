Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b6861e7-b2e6-45b0-824b-eb8568f8e8d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Múlt, jelen és jövő békésen él egy más mellett, ha minden autó egy-egy sport BMW. ","shortLead":"Múlt, jelen és jövő békésen él egy más mellett, ha minden autó egy-egy sport BMW. ","id":"20201207_Itt_a_BMW_M_varos__parades_felvonulast_tartott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b6861e7-b2e6-45b0-824b-eb8568f8e8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5580af74-4de2-4d29-b519-819d1a1a1542","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Itt_a_BMW_M_varos__parades_felvonulast_tartott","timestamp":"2020. december. 07. 13:38","title":"Itt a BMW M Town – parádés víziót mutatott be a német márka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35b991a-fa8f-41af-bc2c-225d6567f542","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak őshonos növény- és állatfajokat szorítanak ki az invazív fajok, hanem nagyon jelentős környezeti és gazdasági kárt is okozhatnak. Kutatók szedték össze, mely fajok okozzák a legnagyobb gondot Európában, illetve melyekre kell nagyon odafigyelni a jövőben.","shortLead":"Nemcsak őshonos növény- és állatfajokat szorítanak ki az invazív fajok, hanem nagyon jelentős környezeti és gazdasági...","id":"20201207_Ezek_az_invaziv_allatfajok_a_legveszelyesebbek_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35b991a-fa8f-41af-bc2c-225d6567f542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191109c5-3c42-44c9-a62c-2deeafb4cc1b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Ezek_az_invaziv_allatfajok_a_legveszelyesebbek_Europaban","timestamp":"2020. december. 08. 13:03","title":"Csigák, halak, békák: Ezek az invazív állatfajok a legveszélyesebbek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap ismét ezrek vonultak Minszk utcáira, hogy Lukasenka lemondását követeljék.","shortLead":"Vasárnap ismét ezrek vonultak Minszk utcáira, hogy Lukasenka lemondását követeljék.","id":"20201206_Tuntetes_Feheroroszorszag_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46262a8-a3a8-4698-b160-462cdfce3449","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Tuntetes_Feheroroszorszag_rendorseg","timestamp":"2020. december. 06. 19:20","title":"Több száz embert vettek őrizetbe az újabb tüntetéseken Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fémoszlop bukkan fel Európában, ám a mostani monolit jóval kifinomultabb munka, mint a romániai volt.","shortLead":"Újabb fémoszlop bukkan fel Európában, ám a mostani monolit jóval kifinomultabb munka, mint a romániai volt.","id":"20201207_femoszlop_monolit_wight_sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc08a33d-4fb9-4dc7-9ec1-f22b0454ef1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_femoszlop_monolit_wight_sziget","timestamp":"2020. december. 07. 20:03","title":"Újabb fémoszlopot találtak, ezúttal az angliai Wight-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a39bd1-2a76-44bd-b25d-81527d28bdce","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A vírusszerűen terjedő sztorik, azaz a narratívák hatnak a gazdaság alakulására – bizonyítja új könyvében Robert J. Shiller Nobel-emlékdíjas közgazdász. Elméletét a magyarországi viszonyokra is alkalmazni lehet.","shortLead":"A vírusszerűen terjedő sztorik, azaz a narratívák hatnak a gazdaság alakulására – bizonyítja új könyvében Robert J...","id":"202049__kozgazdasagi_virusok__valsagok_es_teoriak__hataselemzes__szomagiarakas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a39bd1-2a76-44bd-b25d-81527d28bdce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e95501a-7278-4abc-95d3-926932ed32f3","keywords":null,"link":"/360/202049__kozgazdasagi_virusok__valsagok_es_teoriak__hataselemzes__szomagiarakas","timestamp":"2020. december. 08. 13:00","title":"Vigyázzon, mit mesél, ezen is múlhat a vírusválság kimenetele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6130bcf4-cd94-4d5b-a416-5c604888efa5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ellenzékben minden irányzatra két párt is jut. Jobbik-hashtag és más furcsa szimbólumok: olyan mintha csak a grafikusok kedvéért csinálnák az egészet. A Duma Aktuál áttekinti, hogy milyen konstrukcióban mennek neki a választásnak Orbán Viktor kihívói. De mi is az az ELEGY és az ISZOM?","shortLead":"Az ellenzékben minden irányzatra két párt is jut. Jobbik-hashtag és más furcsa szimbólumok: olyan mintha csak...","id":"20201207_Duma_Aktual_Ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6130bcf4-cd94-4d5b-a416-5c604888efa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29f8e90-1f3c-46ab-b011-eab86297fb3c","keywords":null,"link":"/360/20201207_Duma_Aktual_Ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. december. 07. 17:00","title":"Duma Aktuál az ellenzéki összefogásról: Mintha hurkából akarnának disznót csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7faaf-dae9-41b9-9b68-5467b978d657","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az RMDSZ a voksok mintegy 5,7 százalékát szerezte meg, amivel bejutott a Parlamentbe.","shortLead":"Az RMDSZ a voksok mintegy 5,7 százalékát szerezte meg, amivel bejutott a Parlamentbe.","id":"20201206_Romaniai_valasztasok_ellenzek_exit_poll","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43e7faaf-dae9-41b9-9b68-5467b978d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d419c9-9600-4b57-b5ed-074d16b9fa20","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Romaniai_valasztasok_ellenzek_exit_poll","timestamp":"2020. december. 06. 20:20","title":"Romániai választások: az ellenzéki szociáldemokraták győzelmét jelzi az exit poll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dee23ce-a4b8-480c-a11b-9ca456a1a19f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump álláspontjának kritika nélküli támogatásával az elnökválasztás után alaposan megnövelte nézettségét a Newsmax amerikai konzervatív hírtévé, amely akár Trump új bázisa is lehet a Fehér Házból való távozás után. \r

","shortLead":"Donald Trump álláspontjának kritika nélküli támogatásával az elnökválasztás után alaposan megnövelte nézettségét...","id":"202049__newsmax__trump_uj_kedvence__megugrott_nezettseg__elnoki_figyelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dee23ce-a4b8-480c-a11b-9ca456a1a19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c483c2-e081-4765-b329-03e85654a30b","keywords":null,"link":"/360/202049__newsmax__trump_uj_kedvence__megugrott_nezettseg__elnoki_figyelem","timestamp":"2020. december. 08. 17:00","title":"Trump új kedvenc hírtévéjében még mindig ő nyerte az elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]