[{"available":true,"c_guid":"89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két üzletből hat mobil tűnt el, a tolvajokról videó is készült.","shortLead":"Két üzletből hat mobil tűnt el, a tolvajokról videó is készült.","id":"20201209_tolvajok_telefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3979f5-fbd1-43b8-991c-83aa68ad1616","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_tolvajok_telefonok","timestamp":"2020. december. 09. 11:47","title":"Telefontolvaj triót keresnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Jelentős különbség van abban, hogyan tájékoztatott a Szájer-ügyről a szerbiai szerb, illetve a szerbiai magyar nyelvű sajtó.","shortLead":"Jelentős különbség van abban, hogyan tájékoztatott a Szájer-ügyről a szerbiai szerb, illetve a szerbiai magyar nyelvű...","id":"20201208_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Igy_latszott_a_Szajer_ugy_a_szerbiai_sajtoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6aac61-6edc-49c0-bc85-664a72b36b42","keywords":null,"link":"/360/20201208_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Igy_latszott_a_Szajer_ugy_a_szerbiai_sajtoban","timestamp":"2020. december. 08. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Szerbül igen, magyarul alig lehetett olvasni a Szájer-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14f59eb-e943-464a-9885-98a0be168fc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felhívás fő üzenete, hogy a világjárvány idején „nincs időnk az influenzafertőzésre”.","shortLead":"A felhívás fő üzenete, hogy a világjárvány idején „nincs időnk az influenzafertőzésre”.","id":"20201208_WHO_magyar_kormany_plakatkampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14f59eb-e943-464a-9885-98a0be168fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70103465-55ca-46c6-9e0f-bef2eab32237","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_WHO_magyar_kormany_plakatkampany","timestamp":"2020. december. 08. 16:37","title":"Az összes közlekedési eszközön belefuthat a WHO és a kormány közös plakátkampányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszerek ára 6,2%-kal nőtt a KSH adatai szerint. A gyümölcs és a zöldség drágult a legjobban.","shortLead":"Az élelmiszerek ára 6,2%-kal nőtt a KSH adatai szerint. A gyümölcs és a zöldség drágult a legjobban.","id":"20201208_fogyasztoi_arak_2020_november_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62548571-782c-42a9-8e67-5ba62f121636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_fogyasztoi_arak_2020_november_ksh","timestamp":"2020. december. 08. 09:13","title":"A kolbászért, a párizsiért és gyümölcsért is többet kell ma fizetni, mint tavaly ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5c1d1-a888-41fe-8d8d-4d20dbfb8204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Betegségére és a járványügyi előírásra hivatkozik.","shortLead":"Betegségére és a járványügyi előírásra hivatkozik.","id":"20201209_Megszolalt_a_temetest_otthagyo_pap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d5c1d1-a888-41fe-8d8d-4d20dbfb8204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d279f1aa-2e91-4463-9b6e-c54425abd046","keywords":null,"link":"/elet/20201209_Megszolalt_a_temetest_otthagyo_pap","timestamp":"2020. december. 09. 11:04","title":"Megszólalt a temetést otthagyó pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d456fbc9-07fe-4a3b-b6da-8abdd47a2229","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoportharmadik hely, így az Európa Liga-részvétel volt a tét a Bajnokok Ligája utolsó fordulójában.","shortLead":"A csoportharmadik hely, így az Európa Liga-részvétel volt a tét a Bajnokok Ligája utolsó fordulójában.","id":"20201208_Dinamo_Kijev_Ferencvaros_elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d456fbc9-07fe-4a3b-b6da-8abdd47a2229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710fe1da-fdcd-4e19-abf0-6dc08ed4f64d","keywords":null,"link":"/sport/20201208_Dinamo_Kijev_Ferencvaros_elo","timestamp":"2020. december. 08. 20:56","title":"Dinamo Kijev – Ferencváros 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik azok az információk, amelyek birtokában meggondolhatnák magukat, egy nemzetközi kutatócsoport közelebbről is kíváncsi volt erre a jelenségre. ","shortLead":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik...","id":"202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d0624f-1ed2-4deb-b0b6-5f4d7d09531a","keywords":null,"link":"/360/202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","timestamp":"2020. december. 08. 14:00","title":"Kísérlet: hiába lehet több információhoz hozzáférni, a dogmatikusokat ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatot nyolc pályázó közül választotta ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a projektre.\r

","shortLead":"A vállalatot nyolc pályázó közül választotta ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a projektre.\r

","id":"20201209_strabag_budapest_balaton_bicikliut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc33465-aeae-4304-a5b7-d1226384f16d","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_strabag_budapest_balaton_bicikliut","timestamp":"2020. december. 09. 12:29","title":"A Strabag építi a Budapest-Balaton bringaút bevezető szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]