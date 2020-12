Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy nap alatt elhunyt 160 ember között többen is az ötven év alatti korosztályba tartoztak. ","shortLead":"Az egy nap alatt elhunyt 160 ember között többen is az ötven év alatti korosztályba tartoztak. ","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_elhunytak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10263f1e-25bd-458b-b07e-5c59a702c100","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_elhunytak","timestamp":"2020. december. 09. 10:54","title":"29 éves beteg is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b354d8-6992-4d3b-a23d-555df93e66f6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Deutsch Tamás frakciótagságának megszüntetését kezdeményezte Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai delegációvezetője. Az ÖVP politikusát a vétóról, a Fideszről és Szájerről kérdeztük.","shortLead":"Deutsch Tamás frakciótagságának megszüntetését kezdeményezte Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai...","id":"20201209_Ha_kell_a_B_terv_az_felgyorsitja_a_Fidesz_kizarasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0b354d8-6992-4d3b-a23d-555df93e66f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee874fa7-3da7-43be-9823-fe0daf7e1a2b","keywords":null,"link":"/360/20201209_Ha_kell_a_B_terv_az_felgyorsitja_a_Fidesz_kizarasat","timestamp":"2020. december. 09. 15:00","title":"„Ha az uniónak szüksége lesz B-tervre, az a Fidesz kizárását is felgyorsítja a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öltönyviselési kötelezettséggel próbálta elmagyarázni az uniós költségvetéssel és a helyreállítási alappal kapcsolatot vitát. ","shortLead":"Öltönyviselési kötelezettséggel próbálta elmagyarázni az uniós költségvetéssel és a helyreállítási alappal kapcsolatot...","id":"20201210_Torok_Gabor_brusszeli_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588d2a4a-9972-4e2c-8488-7db0c70457ca","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Torok_Gabor_brusszeli_gyozelem","timestamp":"2020. december. 10. 11:25","title":"Török Gábor a brüsszeli „győzelemről”: amikor öltönyt írnak elő a klubban, de te farmerban akarsz menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tervezett vakcinakísérlet során kétfajta koronavírus-oltást kapnának a vizsgálatba bevont brit önkéntesek. Arra kíváncsiak, hogy hatékonyabb-e, ha egy vakcinát egy másikkal kevernek.","shortLead":"Egy tervezett vakcinakísérlet során kétfajta koronavírus-oltást kapnának a vizsgálatba bevont brit önkéntesek. Arra...","id":"20201208_vakcinakiserlet_koronavirus_astrazeneca_pfizer_biontech_oxford_oltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5fb5c7-2cf8-44ac-8af7-77675077bf54","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_vakcinakiserlet_koronavirus_astrazeneca_pfizer_biontech_oxford_oltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 08. 14:05","title":"Új vakcinakísérlet indulhat a briteknél, az alanyok két különböző oltást kapnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetemen védőfelszerelést is biztosítanak a látogatásra jogosult hozzátartozóknak.","shortLead":"A Semmelweis Egyetemen védőfelszerelést is biztosítanak a látogatásra jogosult hozzátartozóknak.","id":"20201209_latogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a665254d-bedd-4b43-9166-06329be4954d","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_latogatas","timestamp":"2020. december. 09. 17:50","title":"Bizonyos esetekben felmentés adható a látogatási tilalom alól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre bővül a Magyar Orvosi Kamara által a szakmabeli áldozatokról vezetett lista. ","shortLead":"Egyre bővül a Magyar Orvosi Kamara által a szakmabeli áldozatokról vezetett lista. ","id":"20201209_MOK_tobb_mint_harminc_egeszsegugyis_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a1c76a-1783-4f40-bfed-3a11bb0464fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_MOK_tobb_mint_harminc_egeszsegugyis_elhunyt","timestamp":"2020. december. 09. 11:35","title":"A kamara úgy tudja, harminckét egészségügyi dolgozó halt már bele a koronavírusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf81fee-c2b2-469e-be7a-99f321994b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"AirPods Studio néven várta a közönség, végül AirPods Max lett a neve az Apple fejhallgatójának, ami a prémium áráért cserébe prémium felépítést és élményt ígér.","shortLead":"AirPods Studio néven várta a közönség, végül AirPods Max lett a neve az Apple fejhallgatójának, ami a prémium áráért...","id":"20201208_apple_fejhallgato_apple_airpods_max_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baf81fee-c2b2-469e-be7a-99f321994b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2bb134-3b27-4dff-a06d-f0d7a97461ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_apple_fejhallgato_apple_airpods_max_specifikacio","timestamp":"2020. december. 08. 16:03","title":"És tényleg jött: bemutatta az Apple a saját fejlesztésű fejhallgatóját, itt az AirPods Max","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rahimkulov Ruszlan napelemes kiserőműve most már az MEKH szerint is alkalmas megújuló energiaforrásból származó villamosenergia termelésére. ","shortLead":"Rahimkulov Ruszlan napelemes kiserőműve most már az MEKH szerint is alkalmas megújuló energiaforrásból származó...","id":"20201210_megujulo_energia_kiseromu_mekh_minosites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12f62d3-a438-4195-842e-bf6bae9c01e5","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_megujulo_energia_kiseromu_mekh_minosites","timestamp":"2020. december. 10. 12:50","title":"Megújuló energiára kapott engedélyt az egyik leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]