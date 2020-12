Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes súlyával a nyakára esett, miközben hátraszaltót akart csinálni.","shortLead":"Teljes súlyával a nyakára esett, miközben hátraszaltót akart csinálni.","id":"20201210_baleset_omsz_tiktok_video_12_eves_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eac9d22-d162-4bcc-9b4d-4caa7e94ced2","keywords":null,"link":"/elet/20201210_baleset_omsz_tiktok_video_12_eves_gyerek","timestamp":"2020. december. 10. 18:27","title":"Egy menő TikTok-videót akart, majdnem a nyakát törte miatta egy 12 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79ba5f4-89cb-4e37-827f-018e239094e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Zabolátlan lovaim Kollár-Klemencz László, Farkas Róbert és Dargay Marcell még mindig viszonylag friss formációja, egy saját dalokra és ismert sanzonfeldolgozásokra épülő program. Új klipjük először nálunk látható.","shortLead":"A Zabolátlan lovaim Kollár-Klemencz László, Farkas Róbert és Dargay Marcell még mindig viszonylag friss formációja...","id":"20201211_Zabolatlan_lovaim_Beteg_vagyok_video_klip_premier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e79ba5f4-89cb-4e37-827f-018e239094e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738499c4-f051-45e4-892e-bfaa54435119","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Zabolatlan_lovaim_Beteg_vagyok_video_klip_premier","timestamp":"2020. december. 11. 10:00","title":"Újabb szívhez szóló dalhoz készítettek videót Kollár-Klemencz Lászlóék - premier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4b86f1-7d5e-4c26-af8d-0b498d2dd65f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter pártügyeket intézett, amihez az állami infrastruktúrát használta fel, ami felveti a közpénz felelőtlen felhasználását is. ","shortLead":"A magyar külügyminiszter pártügyeket intézett, amihez az állami infrastruktúrát használta fel, ami felveti a közpénz...","id":"20201211_klgyminiszter_Szijjarto_Peter_prtgyek_kzpnz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4b86f1-7d5e-4c26-af8d-0b498d2dd65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53ce510-6723-4fa7-858f-9c9be10042fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_klgyminiszter_Szijjarto_Peter_prtgyek_kzpnz","timestamp":"2020. december. 11. 05:41","title":"Egy nap alatt három ország szélsőjobbos politikusait látogatta végig Szijjártó – külügyminiszterként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Alig találnak fogódzók azok, akik megpróbálják elkerülni megtakarításaik értékvesztését, mert a visszatérő járvány hónapról hónapra felülírja a prognózisokat.","shortLead":"Alig találnak fogódzók azok, akik megpróbálják elkerülni megtakarításaik értékvesztését, mert a visszatérő járvány...","id":"202050__inflacio_kontra_deflacio__forinteses__bizonytalansag__eselyleses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2c6972-4bd6-49a4-b6ef-8e06534a282c","keywords":null,"link":"/360/202050__inflacio_kontra_deflacio__forinteses__bizonytalansag__eselyleses","timestamp":"2020. december. 11. 13:00","title":"Bank, tőzsde vagy párnaciha? A mostani válságban nem kaphat tuti tippet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Workspace felhasználóinak mostantól nem kell pepecselniük az e-mailekben kapott Office-fájlokkal, azokat azonnal szerkeszteni tudják majd.","shortLead":"A Google Workspace felhasználóinak mostantól nem kell pepecselniük az e-mailekben kapott Office-fájlokkal, azokat...","id":"20201211_google_gmail_csatolmany_office_dokumentum_szerkesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6cacaa-214f-4f83-971d-6b6db206db1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_google_gmail_csatolmany_office_dokumentum_szerkesztese","timestamp":"2020. december. 11. 13:03","title":"Belenyúlt a Google a Gmailbe, remek funkciót kaptak a szervezeti felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97ec962-4e22-4a0b-bcd4-97fd5687880f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál csütörtök délután három órára sikerült úrrá lenni a Messengert érintő problémán.","shortLead":"A Facebooknál csütörtök délután három órára sikerült úrrá lenni a Messengert érintő problémán.","id":"20201210_facebook_messenger_hiba_leallas_nem_megy_uzenetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f97ec962-4e22-4a0b-bcd4-97fd5687880f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d5af7f-813b-4e10-bac5-44d1b7051fc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_facebook_messenger_hiba_leallas_nem_megy_uzenetek","timestamp":"2020. december. 10. 14:59","title":"Újra mennek az üzenetek a Facebook Messengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Facebook korábban úgy módosította algoritmusát, hogy billogot raktak azokra a bejegyzésekre, amiket bizonyíthatóan kormányközeli lapok terjesztenek. Az intézkedés hatása Oroszországban is érzékelhető volt. A vezetés most pedig bosszút esküdött.","shortLead":"A Facebook korábban úgy módosította algoritmusát, hogy billogot raktak azokra a bejegyzésekre, amiket bizonyíthatóan...","id":"20201209_moszkva_oroszorszag_kozossegi_media_vlagyimir_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0470d6-71f3-4054-854f-ea128867aeab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_moszkva_oroszorszag_kozossegi_media_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. december. 09. 19:25","title":"Putyinék tényleg bosszúra készülhetnek, kezükben a \"fegyver\" a Facebook és a Twitter elnémításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45771eb-3b5d-4eac-a966-a567d8567a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint furcsa kinézetű az a kígyó, amelyet Vietnam hegyvidéki részén fedeztek fel amerikai és vietnami tudósok.","shortLead":"Több mint furcsa kinézetű az a kígyó, amelyet Vietnam hegyvidéki részén fedeztek fel amerikai és vietnami tudósok.","id":"20201210_kigyo_vietnam_allatvilag_ismeretlen_faj_hullo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45771eb-3b5d-4eac-a966-a567d8567a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e61d373-9734-415a-bd2a-5e9fdb178071","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_kigyo_vietnam_allatvilag_ismeretlen_faj_hullo","timestamp":"2020. december. 10. 13:03","title":"Szivárványszerűen csillogó kígyót fedeztek fel Vietnamban, egy nagyon ritka fajhoz tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]