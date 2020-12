Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"523efe2d-e4e9-4870-bba7-18e6644fc9f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Koreában már előrendelhető, a világ többi részén néhány hónapon belül válik elérhetővé a Samsung új televíziója, ami már a MicroLED technológiára épül.","shortLead":"Dél-Koreában már előrendelhető, a világ többi részén néhány hónapon belül válik elérhetővé a Samsung új televíziója...","id":"20201210_samsung_televizio_microled_technologia_mled_the_wall_110_col","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=523efe2d-e4e9-4870-bba7-18e6644fc9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9062eb09-b77f-4eca-bf0c-d7d902711c8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_samsung_televizio_microled_technologia_mled_the_wall_110_col","timestamp":"2020. december. 10. 18:03","title":"Megjött a Samsung új tévéje, ebben már az újfajta képernyő van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre többen panaszkodnak az ingerszegény környezetre, miközben az iskolák sem tesznek meg mindent azért, hogy javítsanak a helyzeten.","shortLead":"Egyre többen panaszkodnak az ingerszegény környezetre, miközben az iskolák sem tesznek meg mindent azért...","id":"20201211_digitlis_oktatas_kieges_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a594fb6e-5194-4663-ae1a-41c6824d3a37","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_digitlis_oktatas_kieges_koronavirus","timestamp":"2020. december. 11. 18:44","title":"Kiégés veszélyezteti a digitális oktatásban tanuló diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a78b6e2-2ce8-4ff6-ba79-ca5aae1ac302","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez az év, és ez a karácsony is sok mindentől megfoszt minket, de az olvasáshoz újra meg újra vissza lehet térni. Ahogy a Kult rovat karácsonyi könyvajánlójából kiderül, a könyvek mágikus helyekre visznek, a gyógyulás útján indítanak el, erőtartalékokat mozgósítanak, amelyekből újra lehet építkezni. 2020-ban erre nagy szükségünk van. ","shortLead":"Ez az év, és ez a karácsony is sok mindentől megfoszt minket, de az olvasáshoz újra meg újra vissza lehet térni. Ahogy...","id":"20201211_karacsonyi_konyvajanlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a78b6e2-2ce8-4ff6-ba79-ca5aae1ac302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3ec223-fbb1-4d11-b078-52a0b9b5c49c","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_karacsonyi_konyvajanlo","timestamp":"2020. december. 11. 20:00","title":"Megmentjük magunkat és a karácsonyt a könyvekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem árt mindenre odafigyelni.","shortLead":"Nem árt mindenre odafigyelni.","id":"20201210_Sokakat_erhet_meglepetes_a_lakasfelujitasi_tamogatas_igenylesenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ca6291-0405-4b9d-a475-e4b11d76f045","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_Sokakat_erhet_meglepetes_a_lakasfelujitasi_tamogatas_igenylesenel","timestamp":"2020. december. 10. 14:48","title":"Sokakat érhet meglepetés a lakásfelújítási támogatás igénylésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6228d362-046e-4e08-8503-4a8cef86938e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Skoda Kodiaqokból várakozik átadásra jó néhány egy Budapest melletti telephelyen.","shortLead":"Skoda Kodiaqokból várakozik átadásra jó néhány egy Budapest melletti telephelyen.","id":"20201210_Skoda_szabadidoautokba_ulnek_a_magyar_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6228d362-046e-4e08-8503-4a8cef86938e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60ed8fc-93ad-4f0c-aa73-11c2881b8b11","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_Skoda_szabadidoautokba_ulnek_a_magyar_rendorok","timestamp":"2020. december. 10. 17:29","title":"Skoda szabadidő-autókba ülnek a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be299fa-1e6a-4f3b-bd67-38042ef787dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"PC-ről és az Apple telefonjairól is elérhető lesz az Xbox Game Pass Ultimate felhős játékokat kínáló szolgáltatása, amely lehetővé teszi, hogy erős hardver nélkül játszunk modern videojátékokkal.","shortLead":"PC-ről és az Apple telefonjairól is elérhető lesz az Xbox Game Pass Ultimate felhős játékokat kínáló szolgáltatása...","id":"20201210_xbox_game_pass_pc_ios_streaming_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be299fa-1e6a-4f3b-bd67-38042ef787dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aad30c0-ce56-4a99-9e5c-629b1b4451c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_xbox_game_pass_pc_ios_streaming_jatek","timestamp":"2020. december. 10. 16:03","title":"Windowsos gépen és iPhone-on is menni fognak az Xbox játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The National és a Bon Iver is beszállt egy-egy dal erejéig a lemezfelvételbe. ","shortLead":"A The National és a Bon Iver is beszállt egy-egy dal erejéig a lemezfelvételbe. ","id":"20201211_Meglepetesalbum_Taylor_Swift","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cec253a-afee-49de-ab16-df8d9c2864dd","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Meglepetesalbum_Taylor_Swift","timestamp":"2020. december. 11. 16:35","title":"Meglepetésalbumot adott ki Taylor Swift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös ellenzéki lista összes egyéni jelöltjét megszavaztatnák az emberekkel.","shortLead":"A közös ellenzéki lista összes egyéni jelöltjét megszavaztatnák az emberekkel.","id":"20201210_elovalasztas_ellenzek_momentum_peticio_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc7527c-ae99-4b04-ac11-df2c9d322628","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_elovalasztas_ellenzek_momentum_peticio_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. december. 10. 08:23","title":"Teljes ellenzéki előválasztásért indított petíciót a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]