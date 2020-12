Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0329f77-afad-4226-a57e-484844de4246","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint az EU-csúcson megtörtént, aminek meg kellett történnie.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az EU-csúcson megtörtént, aminek meg kellett történnie.","id":"20201210_Orban_A_partraszallas_sikerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0329f77-afad-4226-a57e-484844de4246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d55e92c-f942-4c2f-b3f2-c10c74e0a986","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Orban_A_partraszallas_sikerult","timestamp":"2020. december. 10. 21:07","title":"Orbán: A partraszállás sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4ca88a-db18-4f87-b609-97ee6fe25575","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Komoly rendellenesség történt az Olkiluoto-2 atomerőműben, de legalább senki sem sérült meg.","shortLead":"Komoly rendellenesség történt az Olkiluoto-2 atomerőműben, de legalább senki sem sérült meg.","id":"20201211_finn_atomeromu_radioaktiv_kilenges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d4ca88a-db18-4f87-b609-97ee6fe25575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea1a0a-54de-477f-9487-963b2ef6eac4","keywords":null,"link":"/vilag/20201211_finn_atomeromu_radioaktiv_kilenges","timestamp":"2020. december. 11. 08:13","title":"Radioaktív kilengést észleltek egy finn atomerőműben, vészhelyzeti eljárás mellett állt le a reaktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c16dae9-6298-4fbc-8bf6-94a174df63f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénztárcabarát okosórát mutatott be a Xiaomi.","shortLead":"Pénztárcabarát okosórát mutatott be a Xiaomi.","id":"20201210_xiaomi_mi_watch_lite_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c16dae9-6298-4fbc-8bf6-94a174df63f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34592f78-614d-493d-b55a-b7f02efc5631","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_xiaomi_mi_watch_lite_okosora","timestamp":"2020. december. 10. 19:03","title":"9 nap egy feltöltéssel: itt a Xiaomi új okosórája, a Mi Watch Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe4b8de-0d2e-43cf-a0e7-ded9a0cdb0d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A miniszter egy napelemcella-gyár átadásán beszélt a kormány törekvéseiről. Az üzem több mint 2 milliárd forintnyi közpénztámogatást kapott.","shortLead":"A miniszter egy napelemcella-gyár átadásán beszélt a kormány törekvéseiről. Az üzem több mint 2 milliárd forintnyi...","id":"20201210_palkovics_6_gigawatt_napelem_2030","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe4b8de-0d2e-43cf-a0e7-ded9a0cdb0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40911380-d319-4cb8-89d5-993b2aaf2226","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_palkovics_6_gigawatt_napelem_2030","timestamp":"2020. december. 10. 17:24","title":"Palkovics szerint három paksnyi naperőművet szeretne 2030-ra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43b8d9f-e4ec-4261-bc95-425717b2cd8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a Dell két évente esedékes Digital Transformation Indexének friss kiadása, amely részletesen bemutatja, hogy a szervezetek hogyan gyorsították fel a digitális átalakulásukat a nem mindennapi bizonytalanság közepette. A jelentés szerint a digitális átalakulás főbb akadályai az adatvédelmi és kiberbiztonsági problémák, a korlátozott erőforrások, illetve, hogy az adatokból nem könnyű a megfelelő információt kinyerni","shortLead":"Megjelent a Dell két évente esedékes Digital Transformation Indexének friss kiadása, amely részletesen bemutatja...","id":"20201211_dell_digital_transformation_index_2020_digitalizacio_tanulmany_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c43b8d9f-e4ec-4261-bc95-425717b2cd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a55fac-ac85-4894-9a73-200516fb70f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_dell_digital_transformation_index_2020_digitalizacio_tanulmany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 11. 07:03","title":"Dell: A jövő most már tényleg elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53bd744-efd1-4843-8f49-b9a5acff7e55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén 125 éves a cseh márka, ennek alkalmából újraértelmezik régi modelljeiket. Ezúttal a Skoda Felicia került sorra, amelynek eredeti változata egyébként is talán a legformásabb autójuk.","shortLead":"Idén 125 éves a cseh márka, ennek alkalmából újraértelmezik régi modelljeiket. Ezúttal a Skoda Felicia került sorra...","id":"20201210_Modern_Skoda_Felicia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b53bd744-efd1-4843-8f49-b9a5acff7e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa303f15-946a-4769-8a07-c4e59d8ddc5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_Modern_Skoda_Felicia","timestamp":"2020. december. 10. 13:22","title":"Újratervezték a 60-as évek legszebb Skodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9903ed6d-922c-46cf-93a8-20084c05760f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A CERN ALICE kísérleti együttműködés legújabb eredményével közelebb jutott a hadronok közötti erős kölcsönhatás megismeréséhez. A tudósoknak először sikerült pontosan meghatározniuk a protonok és ritka omega részecskék közötti kölcsönhatást – számolt be a CERN ALICE csoportjának új eredményéről a Wigner Fizikai Kutatóközpont.","shortLead":"A CERN ALICE kísérleti együttműködés legújabb eredményével közelebb jutott a hadronok közötti erős kölcsönhatás...","id":"20201211_hiperoncsillagok_kvark_gluon_plazma_osrobbanas_cern_alice","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9903ed6d-922c-46cf-93a8-20084c05760f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7154d689-bca1-4763-a380-4581260774e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_hiperoncsillagok_kvark_gluon_plazma_osrobbanas_cern_alice","timestamp":"2020. december. 11. 17:03","title":"Mi jött létre az ősrobbanást követő milliomod másodpercekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c83db2-d424-4ea9-93c7-06a2f96e89e8","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A most kezdődő uniós csúcstalálkozó előtt a holland miniszterelnök fenntartásairól beszélt, Orbán Viktor pedig arról: felelősséggel kell viselkedni.","shortLead":"A most kezdődő uniós csúcstalálkozó előtt a holland miniszterelnök fenntartásairól beszélt, Orbán Viktor pedig arról...","id":"20201210_Akadekoskodik_a_holland_ficko_feltetelei_vannak_Mark_Ruttenak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c83db2-d424-4ea9-93c7-06a2f96e89e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb5fa6e-748b-4fc1-bca7-fb6756723ee6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Akadekoskodik_a_holland_ficko_feltetelei_vannak_Mark_Ruttenak","timestamp":"2020. december. 10. 13:09","title":"Akadékoskodik a “holland fickó”: feltételei vannak Mark Rutténak az EU-csúcs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]