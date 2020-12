Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lang Ádám csapata, az Omonia Nicosa négy góllal kapott ki Eindhovenben. Csak Szoboszlaiért izgulhatunk a 32 között.","shortLead":"Lang Ádám csapata, az Omonia Nicosa négy góllal kapott ki Eindhovenben. Csak Szoboszlaiért izgulhatunk a 32 között.","id":"20201211_Europa_liga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c84604-b6ab-4514-921c-d67e4b99bc1c","keywords":null,"link":"/sport/20201211_Europa_liga","timestamp":"2020. december. 11. 05:55","title":"Egy magyar érdekeltségű csapat maradt az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e2405d-e5a0-44c7-8347-4a32b09ee428","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"A HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"A HVG hetilap ajánlója.","id":"202050_egy_bukas_anatomiaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e2405d-e5a0-44c7-8347-4a32b09ee428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8acd0f0-39b6-4bb5-948b-4d55d44c6c6f","keywords":null,"link":"/itthon/202050_egy_bukas_anatomiaja","timestamp":"2020. december. 10. 11:00","title":"Kocsis Györgyi: Egy bukás anatómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda reggel egy újabb fémoszlopot helyezett el valaki Angliában, ezúttal Glastonbury városa mellett. A monolit kidőlt, mire rátaláltak a kirándulók. Az oszlop közepén egy üzenet volt olvasható.","shortLead":"Szerda reggel egy újabb fémoszlopot helyezett el valaki Angliában, ezúttal Glastonbury városa mellett. A monolit...","id":"20201210_monlit_femoszlop_glastonbury_not_banksy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f441169-e8b2-4b6d-b74d-4e50d57e8296","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_monlit_femoszlop_glastonbury_not_banksy","timestamp":"2020. december. 10. 17:03","title":"Angliai dombtetőn bukkant fel egy újabb fémoszlop, üzenetet is írtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Személyesen találkoznak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. Számos téma kerül eléjük, jóvá kell hagyniuk a jogállamisági kompromisszumot, dönteni kell az új 2030-as klímacélkitűzésekről és a Törökország elleni szankciókról.","shortLead":"Személyesen találkoznak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. Számos téma kerül eléjük, jóvá kell hagyniuk...","id":"20201210_EUcsucs_jogallamisagtol_brexiten_at_torok_szankciokig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af91ee31-8c0c-44b6-8823-156ce839f9da","keywords":null,"link":"/eurologus/20201210_EUcsucs_jogallamisagtol_brexiten_at_torok_szankciokig","timestamp":"2020. december. 10. 10:50","title":"EU-csúcs: a költségvetésről megegyezhetnek, a Brexitre még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss jelentés szerint több mint 50 világváros jó úton halad afelé, hogy a Párizsi egyezménynek megfelelően másfél fokon tartsák a globális hőmérséklet-emelkedést. Új kerékpárutakkal, tömeges faültetésekkel próbálkoznak. ","shortLead":"Egy friss jelentés szerint több mint 50 világváros jó úton halad afelé, hogy a Párizsi egyezménynek megfelelően másfél...","id":"20201211_Buenos_Airestol_Milanoig_54_vilagvaros_klimavalsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471c9099-4a4d-46c6-a552-1830005b8a41","keywords":null,"link":"/elet/20201211_Buenos_Airestol_Milanoig_54_vilagvaros_klimavalsag","timestamp":"2020. december. 11. 12:21","title":"Buenos Airestől Milánóig - már 54 világváros készült el a klímaválság elleni mestertervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582442d5-9dde-4dd9-bf25-0c7a717066b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkeveri kártyáit a korábban kisebbik dél-koreai telefongyártóként emlegetett, ma már a legtöbb piacon szinte láthatatlan LG. A vállalaton belül a prémium szegmensre koncentrál ezután.","shortLead":"Megkeveri kártyáit a korábban kisebbik dél-koreai telefongyártóként emlegetett, ma már a legtöbb piacon szinte...","id":"20201210_lg_okostelefon_gyartas_olcso_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=582442d5-9dde-4dd9-bf25-0c7a717066b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399a64cc-e303-4206-b715-cc6f32dbc4f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_lg_okostelefon_gyartas_olcso_telefon","timestamp":"2020. december. 10. 09:33","title":"66 hónapja csak viszik a pénzt az LG telefonjai, így inkább kidobják az olcsó modelleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64","c_author":"Hyundai","category":"brandcontent","description":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak. Feltételek, kedvezmények, pályázati lehetőségek és nem utolsó sorban számok: mindezekről Benedekffy Gábor, a Hyundai E-mobilitási projekt vezetője beszélt. ","shortLead":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak...","id":"20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789686d3-3eec-4746-9571-d879b8e1d256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","timestamp":"2020. december. 10. 13:30","title":"Ennyit spórolhat, ha elektromos a céges kocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a1199-ac53-457d-9bc3-9251f958f576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai katonai vezetők többször hangoztatták, hogy a biotechnológiát a hadsereg is kamatoztathatná. Az Egyesült Államok most aggódik, hogy már nem csak tervekről van szó.","shortLead":"Kínai katonai vezetők többször hangoztatták, hogy a biotechnológiát a hadsereg is kamatoztathatná. Az Egyesült Államok...","id":"20201210_genszerkesztes_crispr_genetikai_ollo_szuperkatona_kina_hirszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a1199-ac53-457d-9bc3-9251f958f576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838baadf-4c21-4389-b9d4-f5f2b59da36f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_genszerkesztes_crispr_genetikai_ollo_szuperkatona_kina_hirszerzes","timestamp":"2020. december. 10. 12:03","title":"Amerika szerint Kína titokban génszerkesztett szuperkatonákkal kísérletezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]