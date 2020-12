Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre többen panaszkodnak az ingerszegény környezetre, miközben az iskolák sem tesznek meg mindent azért, hogy javítsanak a helyzeten.","shortLead":"Egyre többen panaszkodnak az ingerszegény környezetre, miközben az iskolák sem tesznek meg mindent azért...","id":"20201211_digitlis_oktatas_kieges_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a594fb6e-5194-4663-ae1a-41c6824d3a37","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_digitlis_oktatas_kieges_koronavirus","timestamp":"2020. december. 11. 18:44","title":"Kiégés veszélyezteti a digitális oktatásban tanuló diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201212_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_most_kiderul_milyen_lesz_a_karacsonya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3776f865-7dd1-4e23-b0d5-2d2f5212bf10","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_most_kiderul_milyen_lesz_a_karacsonya","timestamp":"2020. december. 12. 19:53","title":"Kihúzták az ötös lottó számait, most kiderül, milyen lesz a karácsonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c11dc65-40e8-4046-8ab8-d61f814d571b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszont semmilyen olyan információ nem derült ki belőle, ami bármit is segíthetett volna a bűnügyek feltárásában.","shortLead":"Viszont semmilyen olyan információ nem derült ki belőle, ami bármit is segíthetett volna a bűnügyek feltárásában.","id":"20201212_Tobb_mint_50_ev_utan_de_megfejtettek_a_zodiakus_gyilkos_egyik_rejtjeles_uzenetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c11dc65-40e8-4046-8ab8-d61f814d571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2ae477-2b07-4627-8fcd-396f3ec52e5a","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Tobb_mint_50_ev_utan_de_megfejtettek_a_zodiakus_gyilkos_egyik_rejtjeles_uzenetet","timestamp":"2020. december. 12. 14:32","title":"Több mint 50 év után, de megfejtették a zodiákus gyilkos egyik rejtjeles üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szenteste és karácsony első napján 10 felnőtt és a hozzájuk tartozó gyerekek találkozhatnak, máskor viszont marad a maximum két háztartás találkozására vonatkozó korlátozás. A szilveszteri bulik elmaradnak.","shortLead":"Szenteste és karácsony első napján 10 felnőtt és a hozzájuk tartozó gyerekek találkozhatnak, máskor viszont marad...","id":"20201212_Megsem_enyhitenek_a_korlatozasokon_karacsonyra_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2c89a2-f494-4ee8-8512-b206d0e36093","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Megsem_enyhitenek_a_korlatozasokon_karacsonyra_Ausztriaban","timestamp":"2020. december. 12. 08:15","title":"Mégsem enyhítenek a korlátozásokon karácsonyra Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d6e115-585c-4fb8-8fae-a907fb686afa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kivégezték Iránban „az erőszak szítása miatt” halálra ítélt Ruhollah Zam ellenzéki újságírót szombaton – közölte a Nour félhivatalos iráni hírügynökség.","shortLead":"Kivégezték Iránban „az erőszak szítása miatt” halálra ítélt Ruhollah Zam ellenzéki újságírót szombaton – közölte a Nour...","id":"20201212_Kivegeztek_egy_ujsagirot_Iranban_aki_az_orszag_vezetoirol_irt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11d6e115-585c-4fb8-8fae-a907fb686afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1d546c-346f-4093-b6c2-6574b8b936e7","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_Kivegeztek_egy_ujsagirot_Iranban_aki_az_orszag_vezetoirol_irt","timestamp":"2020. december. 12. 10:03","title":"Az ország vezetőiről írt, kivégezték az újságírót Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatói azt vették észre, hogy az általuk megvizsgált placenta nemcsak emberi sejtekből állt, hanem szervetlen anyagokból is","shortLead":"A kutatói azt vették észre, hogy az általuk megvizsgált placenta nemcsak emberi sejtekből állt, hanem szervetlen...","id":"20201211_mikromuanyag_emberi_mehlepenyben_placenta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c422a4e-2eb5-4cb2-a199-38bf5a2300ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_mikromuanyag_emberi_mehlepenyben_placenta","timestamp":"2020. december. 11. 18:03","title":"Először fedeztek fel mikroműanyagot emberi méhlepényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed3f6a6-85d5-468e-ac85-013ca418eba5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ceglédi Zoltán bemutatja az egyik legalulértékeltebb politikust a Facebookon. Közéleti haikuk egy eddig kevésbé ismert önkormányzati képviselőtől. ","shortLead":"Ceglédi Zoltán bemutatja az egyik legalulértékeltebb politikust a Facebookon. Közéleti haikuk egy eddig kevésbé ismert...","id":"20201211_Duma_Aktual_Vincze_Geza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ed3f6a6-85d5-468e-ac85-013ca418eba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ee6114-177f-4fe0-9e7d-6517bc2f0d83","keywords":null,"link":"/360/20201211_Duma_Aktual_Vincze_Geza","timestamp":"2020. december. 11. 19:00","title":"Az internet mélyére nézett a Duma Aktuál és Vincze Géza Facebook-oldalát találta ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A veszélyeztetett faj megjelenhetett ilyen magasan akár a klímaváltozás miatt is, de ez egyelőre nem biztos.","shortLead":"A veszélyeztetett faj megjelenhetett ilyen magasan akár a klímaváltozás miatt is, de ez egyelőre nem biztos.","id":"20201212_Eloszor_lattak_bengali_tigrist_3165_meter_magasan_Nepalban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49bf70d-e9b8-424f-84b5-154339ba14af","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Eloszor_lattak_bengali_tigrist_3165_meter_magasan_Nepalban","timestamp":"2020. december. 12. 16:10","title":"Először láttak bengáli tigrist 3165 méter magasan Nepálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]