Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab433d5d-fbb4-46e6-bf0d-b8e734fe6b08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az népesség 70 százalékát be kell oltani ahhoz, hogy véget érjen a járvány. ","shortLead":"Az népesség 70 százalékát be kell oltani ahhoz, hogy véget érjen a járvány. ","id":"20201217_eu_koronavirus_oltas_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab433d5d-fbb4-46e6-bf0d-b8e734fe6b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42b3752-e810-4f7c-9b15-c847baa9276c","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_eu_koronavirus_oltas_covid","timestamp":"2020. december. 17. 13:04","title":"A két ünnep között EU-szerte egyszerre kezdik beadni a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228a6ef0-2bda-41e0-916c-2a0c34820329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már csak azzal százezreket spórolhatnának a háztartások, ha a hűtőbe raknák az ételeket.","shortLead":"Már csak azzal százezreket spórolhatnának a háztartások, ha a hűtőbe raknák az ételeket.","id":"2020121z_Evente_tobb_mint_felmillio_forintnyi_etelt_dobnak_ki_a_magyar_haztartasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=228a6ef0-2bda-41e0-916c-2a0c34820329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9355273f-a4b7-4983-a261-b1cb5f667130","keywords":null,"link":"/zhvg/2020121z_Evente_tobb_mint_felmillio_forintnyi_etelt_dobnak_ki_a_magyar_haztartasok","timestamp":"2020. december. 17. 18:50","title":"Évente több mint félmillió forintnyi ételt dobnak ki a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illemhelyek nagy része ráadásul nem akadálymentes, több a romos, vagy éppen felújítás miatt nem látogatható vécé.

","shortLead":"Az illemhelyek nagy része ráadásul nem akadálymentes, több a romos, vagy éppen felújítás miatt nem látogatható vécé.

","id":"20201218_Nyilvanos_vece_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddecfa5-0d1f-40c4-b69e-30d6a422ff72","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Nyilvanos_vece_Budapest","timestamp":"2020. december. 18. 13:28","title":"Mindössze 90 nyilvános vécé található Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d8977-6d91-43ea-a5ac-ae2f193bbe68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Gyűrűk ura Gandalfja Londonban kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját.","shortLead":"A Gyűrűk ura Gandalfja Londonban kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját.","id":"20201217_gandalf_gyuruk_ura_koronavirus_vakcina_oltas_ian_mckellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782d8977-6d91-43ea-a5ac-ae2f193bbe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bf0c5b-c9d2-4bbd-984a-145d6c41c3c3","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_gandalf_gyuruk_ura_koronavirus_vakcina_oltas_ian_mckellen","timestamp":"2020. december. 17. 18:05","title":"Sir Ian McKellen is beoltatta magát koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csúcsra járatja adományozását és különösen annak kommunikációját a felcsúti milliárdos.","shortLead":"Csúcsra járatja adományozását és különösen annak kommunikációját a felcsúti milliárdos.","id":"202051_meszaros_epitoipari_holding_ajotekonysag_hirverese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a655da-5fd9-4d0b-8239-b4a8fee4e69b","keywords":null,"link":"/360/202051_meszaros_epitoipari_holding_ajotekonysag_hirverese","timestamp":"2020. december. 17. 12:45","title":"Sokat ad Mészáros, de jótékonykodása nem mérhető közbeszerzési sikereihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G mélyreható változásokat hoz a gazdaság és a társadalom minden területén, így kulcsfontosságú szerepet játszik majd a vállalkozások sikeressé tételében is – hangsúlyozza a Vodafone, amely most arra szerződött le a Delta Csoporttal, hogy az új generációs mobilhálózatokra minél több hasznos szolgáltatás épüljön.","shortLead":"Az 5G mélyreható változásokat hoz a gazdaság és a társadalom minden területén, így kulcsfontosságú szerepet játszik...","id":"20201217_vodafone_5g_delta_csoport_ipar_40_smart_city","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95969442-5299-4c88-bda5-2e1227fbd30c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_vodafone_5g_delta_csoport_ipar_40_smart_city","timestamp":"2020. december. 17. 11:33","title":"Vodafone: Átírja a magyarországi vállalatok jövőjét az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég orvos a járvány miatt. A komolyabb műtéteket és a szülések levezetését a megyei kórházban végzik. ","shortLead":"Nincs elég orvos a járvány miatt. A komolyabb műtéteket és a szülések levezetését a megyei kórházban végzik. ","id":"20201216_szakorvoshiany_mosonmagyarovari_korhaz_nnk_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd260ea-3a00-45c4-be71-13e232992fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_szakorvoshiany_mosonmagyarovari_korhaz_nnk_felfuggesztes","timestamp":"2020. december. 16. 19:35","title":"Orvoshiány miatt függesztették fel fekvőbeteg szakellátások sorát a mosonmagyaróvári kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik intézetében történt ügyben nem indulhatott etikai vizsgálat, mert nincs ilyen szabályzat. ","shortLead":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik intézetében történt ügyben nem indulhatott etikai vizsgálat, mert nincs ilyen...","id":"20201216_elkh_intezet_igazgatovalasztas_bekapcsolt_mikrofon_etikai_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f94818-cfe2-4a21-8d09-09f9f6c4afa0","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_elkh_intezet_igazgatovalasztas_bekapcsolt_mikrofon_etikai_vizsgalat","timestamp":"2020. december. 16. 17:39","title":"Bekapcsolva felejtett mikrofon leplezte le, hogy lejt a pálya egy kutatóintézet igazgatóválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]