[{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Az RB Leipzig szakmai sikerei mellett arról ismert, hogy kulturális és szakmai okok miatt sokszor még a többi Bundesliga-csapat vezetése is nyíltan utálja. De miért lett a legtöbb magyart foglalkoztató külföldi klub közellenség Németországban?","shortLead":"Az RB Leipzig szakmai sikerei mellett arról ismert, hogy kulturális és szakmai okok miatt sokszor még a többi...","id":"20201218_Szoboszlai_Dominik_rb_leipzig_redbull_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014e98f5-0a3d-4df7-beb7-0682077009bb","keywords":null,"link":"/sport/20201218_Szoboszlai_Dominik_rb_leipzig_redbull_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 18. 17:03","title":"Szoboszlai Dominik most azt is megtanulhatja, mi az igazi szurkolói gyűlölet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e61fe2-e6e4-47ac-a469-aeabe792a5b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 7335 beteget ápolnak, közülük 564-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Kórházban 7335 beteget ápolnak, közülük 564-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201218_187_ujabb_aldozata_van_a_koronavirusnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e61fe2-e6e4-47ac-a469-aeabe792a5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4d4c5f-cff1-4417-bfbe-e305d33bf708","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_187_ujabb_aldozata_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. december. 18. 09:07","title":"187 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közlemény szerint a színes oltóanyag-portfólió biztosítja a felkészülést a tömeges oltásra.","shortLead":"A közlemény szerint a színes oltóanyag-portfólió biztosítja a felkészülést a tömeges oltásra.","id":"20201217_novavax_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bac3ed-16de-442a-83f6-893032d2e99a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_novavax_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 17. 18:11","title":"A Novavax vakcinájából is rendelhet 100 millió adagot az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6c5166-bea7-4f9b-b31f-aab8a5e5cfbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti rendőrök az elmúlt hetekben több mint félmilliárd forint értékű kábítószert foglaltak le.

","shortLead":"A budapesti rendőrök az elmúlt hetekben több mint félmilliárd forint értékű kábítószert foglaltak le.

","id":"20201218_Nigeriai_kokaindler_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd6c5166-bea7-4f9b-b31f-aab8a5e5cfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66605ae-015a-4e37-b872-ceddbf0192c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Nigeriai_kokaindler_Budapest","timestamp":"2020. december. 18. 08:43","title":"Elfogtak egy nigériai kokaindílert Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A vendéglátásban és a turizmusban is érdekelt a Sziget Fesztivál alapítója – abban a két szektorban, amelyet talán a leginkább érintett a koronavírus-járvány miatti válság. Gerendai túlél, tervez, fejleszt, szervez – és elmondja, milyen volt az éve.","shortLead":"A vendéglátásban és a turizmusban is érdekelt a Sziget Fesztivál alapítója – abban a két szektorban, amelyet talán...","id":"20201219_Gerendai_Karoly_Tobbet_buktunk_mint_a_szakma_tobbi_szereploje_osszesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8e6a07-0b43-4db0-9927-cdfbb7957169","keywords":null,"link":"/360/20201219_Gerendai_Karoly_Tobbet_buktunk_mint_a_szakma_tobbi_szereploje_osszesen","timestamp":"2020. december. 19. 13:30","title":"Gerendai Károly: Többet buktunk, mint a szakma többi szereplője összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb77d73c-ebb8-41b9-8446-7e3c8176e6f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A körforgalom ötágú és két sávos. ","shortLead":"A körforgalom ötágú és két sávos. ","id":"20201219_Debrenceni_latvanyos_turbokorfogalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb77d73c-ebb8-41b9-8446-7e3c8176e6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d6499c-e873-4aa9-8747-f75745ddfdc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Debrenceni_latvanyos_turbokorfogalom","timestamp":"2020. december. 19. 09:45","title":"Debrencen is kapott egy látványos turbókörfogalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aedaf43-b94a-46fd-96ad-69fc6ee1d5e5","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A Wi-Fi legújabb generációja olyan áttörést ígér a helyi hálózatokban, mint az 5G a mobilkommunikációban: gyorsabb, rugalmasabb és hatékonyabb internetezést, megszakítás nélkül. Ez különösen időszerű, hiszen egyre több ember egyre több készülékről terheli a beltéri hálózatokat – és ki akarna lemondani a 4K-s videók streameléséről, miközben a szomszéd szobában online játszanak, a konyhában pedig akadozik a videóhívás?\r

","shortLead":"A Wi-Fi legújabb generációja olyan áttörést ígér a helyi hálózatokban, mint az 5G a mobilkommunikációban: gyorsabb...","id":"magyartelekomnyrt_20201207_Stabil_es_szupergyors_WiFi_6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aedaf43-b94a-46fd-96ad-69fc6ee1d5e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7b7c7b-9ece-4580-93b6-3dfa1100666c","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201207_Stabil_es_szupergyors_WiFi_6","timestamp":"2020. december. 18. 10:30","title":"Jön a stabil és szupergyors Wi-Fi 6, búcsút inthetünk a szakadozó kapcsolatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karácsony előtti utolsó adventi hétvégén is sűrűbben, illetve nagyobb kapacitással indulnak egyes fővárosi járatok, hogy a megnövekedett forgalomban is kényelmesebben utazhassunk.","shortLead":"A karácsony előtti utolsó adventi hétvégén is sűrűbben, illetve nagyobb kapacitással indulnak egyes fővárosi járatok...","id":"20201219_Advent_utolso_hetvegejen_is_surubbek_lesznek_egyes_budapesti_jaratok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f27094-d7c6-4760-b74f-42bb3205463a","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Advent_utolso_hetvegejen_is_surubbek_lesznek_egyes_budapesti_jaratok","timestamp":"2020. december. 19. 11:27","title":"Advent utolsó hétvégéjén is sűrűbbek lesznek egyes budapesti járatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]