[{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök tünetmentes, hazamehet a karanténból. ","shortLead":"A francia elnök tünetmentes, hazamehet a karanténból. ","id":"20201224_Meggyogyult_koronavirus_Emmanuel_Macron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f22a66-e908-4026-82f8-c51399670e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Meggyogyult_koronavirus_Emmanuel_Macron","timestamp":"2020. december. 24. 14:55","title":"Meggyógyult a koronavírusból Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy ellenzéki vezetésű város is kapott támogatást, de csak meghatározott célra használhatják fel.","shortLead":"Négy ellenzéki vezetésű város is kapott támogatást, de csak meghatározott célra használhatják fel.","id":"20201224_fidesz_nagyvaros_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd2755f-f549-4957-ac0c-9b365177a3f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_fidesz_nagyvaros_tamogatas","timestamp":"2020. december. 24. 17:27","title":"Több milliárd forintot dobott szét a fideszes nagyvárosok között a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek a friss adatok.","shortLead":"Megjöttek a friss adatok.","id":"20201225_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b005b22-cfbe-44c7-a02d-a21a4efe3121","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 25. 09:10","title":"Koronavírus Magyarországon: elhunyt 104 beteg, 2610 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ott is tilos szeszes italt inni, ahol ezt más jogszabály nem tiltja. ","shortLead":"Ott is tilos szeszes italt inni, ahol ezt más jogszabály nem tiltja. ","id":"20201224_tilos_utcai_alkoholfogyasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5564f441-4dc7-47e1-94fb-512a769f1718","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_tilos_utcai_alkoholfogyasztas","timestamp":"2020. december. 24. 07:23","title":"Mától január 3-ig tilos alkoholt fogyasztani az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint már nem lehet messze, hogy a Blizzard Entertainment kiadja a 2018-ban bejelentett Diablo: Immortalt. A játék akkori fogadtatása negatív volt, most viszont bizakodnak a fejlesztők.","shortLead":"A jelek szerint már nem lehet messze, hogy a Blizzard Entertainment kiadja a 2018-ban bejelentett Diablo: Immortalt...","id":"20201223_diablo_immortal_jatek_mobilos_jatek_blizzard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc331c41-7989-4565-9287-8223b115a805","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_diablo_immortal_jatek_mobilos_jatek_blizzard","timestamp":"2020. december. 23. 18:03","title":"Már a tesztelés fázisában a mobilos Diablo, a Diablo: Immortal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák egészségügyi miniszter szerint több jele is van annak, hogy a vírusvariáns megérkezett hozzájuk.","shortLead":"A szlovák egészségügyi miniszter szerint több jele is van annak, hogy a vírusvariáns megérkezett hozzájuk.","id":"20201223_koronavirus_mutacio_szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022d2e69-cb6a-400d-b907-9cc96f059fe4","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_koronavirus_mutacio_szlovakia","timestamp":"2020. december. 23. 12:29","title":"A koronavírus új mutációja már a szomszédban lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a898b66-5195-4c51-b42d-33af785bf906","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Flash az év végével örökre eltűnik az internetről, az Internet Archive-nak köszönhetően az ehhez kapcsolódó játékok legjobbjait továbbra is el lehet majd érni.","shortLead":"Bár a Flash az év végével örökre eltűnik az internetről, az Internet Archive-nak köszönhetően az ehhez kapcsolódó...","id":"20201225_flash_jatek_internet_archive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a898b66-5195-4c51-b42d-33af785bf906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe9d157-a7cf-4cb7-97d4-6988c5211963","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_flash_jatek_internet_archive","timestamp":"2020. december. 25. 08:03","title":"Ezen az oldalon 1000+ klasszikus játékkal játszhat a böngészőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5052b6af-c480-46e3-bc9b-a8384b7d4532","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csak egy világjárvány, a vallási túlbuzgóság is veszélybe sodorhatja az ünnepet. Angliában történelemformáló erővé vált, hogy 1645-től másfél évtizedig tiltva volt a karácsonyozás.","shortLead":"Nem csak egy világjárvány, a vallási túlbuzgóság is veszélybe sodorhatja az ünnepet. Angliában történelemformáló erővé...","id":"202051__elmaradt_karacsony__puritan_onkeny__titkos_mulatozas__fenyofaforradalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5052b6af-c480-46e3-bc9b-a8384b7d4532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386c1cf4-4f52-4efb-8449-b1792dc4a5ce","keywords":null,"link":"/360/202051__elmaradt_karacsony__puritan_onkeny__titkos_mulatozas__fenyofaforradalom","timestamp":"2020. december. 23. 11:00","title":"Karácsonyozás mint \"sátáni praktika\" - Így tiltotta be a szeretet ünnepét a puritán önkény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]