[{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leköszönő Trump itt is akadékoskodott, de a vétóját lesöpörte a ház.","shortLead":"A leköszönő Trump itt is akadékoskodott, de a vétóját lesöpörte a ház.","id":"20201229_kepviselohaz_amerika_katonai_koltsegvetes_donald_trump_veto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b077e5-d380-469e-a45e-4f40801f5cca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_kepviselohaz_amerika_katonai_koltsegvetes_donald_trump_veto","timestamp":"2020. december. 29. 06:45","title":"740 milliárd dolláros katonai költségvetést fogadott el az amerikai képviselőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e7ca6-da05-4afa-8572-c35674ac8b28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Petrinjából károkról számoltak be, a rengés erőssége 5,2-es volt. Pécsen is lehetett érezni a földrengést.","shortLead":"Petrinjából károkról számoltak be, a rengés erőssége 5,2-es volt. A Zing alapítója bevezetett minket a kulisszák mögé, megmutatta, hogyan készülnek burgereik, és arról is beszélt, miként vészelik át a mostani krízist.","shortLead":"Susánszky Ádámot a válság vette rá arra, hogy belevágjon a hamburgerkészítésbe, mára a két nagy lánc után neki van...","id":"20201227_zing_covid_hamburger_cegportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a60d62d1-d29f-4750-89db-0973cae612d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63928140-72f5-44f2-b6b0-a2f1c705afc3","keywords":null,"link":"/kkv/20201227_zing_covid_hamburger_cegportre","timestamp":"2020. december. 27. 16:00","title":"Ha semmi nem jön össze, legalább legyen dupla a hús: a Zing története válságtól válságig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52160b1b-27f1-4c7a-95fa-81514a759270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váradi Kimberli Olga megtalálásához a lakosság segítségét kérik a rendőrök.","shortLead":"Váradi Kimberli Olga megtalálásához a lakosság segítségét kérik a rendőrök.","id":"20201228_eltunt_dunaujvarosi_lany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52160b1b-27f1-4c7a-95fa-81514a759270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14180ccb-e291-4853-8b2c-c4ba421b3d81","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_eltunt_dunaujvarosi_lany","timestamp":"2020. december. 28. 15:41","title":"Eltűnt egy 15 éves dunaújvárosi lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha így megy tovább, a kormánynak kell döntést hoznia az ügyben.","shortLead":"Ha így megy tovább, a kormánynak kell döntést hoznia az ügyben.","id":"20201229_minimalber_emeles_szakszervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2c7ae6-050f-4725-9238-f0adaca577d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_minimalber_emeles_szakszervezetek","timestamp":"2020. december. 29. 07:40","title":"Még mindig nem sikerült megállapodni a jövő évi minimálbér-emelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad759cf-fcc7-4195-bc6a-4af72d74b42c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az év egyik emlékezetes sorozata lett a Mandalorian, amelyet a torrentezők is új szintre emeltek: nincs másik műsor, amit annyiszor töltöttek volna le, mint a Disney+ alkotását.","shortLead":"Az év egyik emlékezetes sorozata lett a Mandalorian, amelyet a torrentezők is új szintre emeltek: nincs másik műsor...","id":"20201229_torrent_mandalorian_sorozat_tronok_harca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ad759cf-fcc7-4195-bc6a-4af72d74b42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c97a011-0659-4d63-be0c-88d6b494e0ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_torrent_mandalorian_sorozat_tronok_harca","timestamp":"2020. december. 29. 08:03","title":"Új király van a torrenten, mindenki ezt tölti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf6cdf4-63ff-4bae-8350-d3bb71090501","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy a szegény országokra jellemző, a magyar háztartások kiadásainak nagy szeletét teszik ki az élelmiszerek, a szelet ráadásul hízott az elmúlt években. A magyar háztartások fogyasztása a második legkisebb az unióban.","shortLead":"Ahogy a szegény országokra jellemző, a magyar háztartások kiadásainak nagy szeletét teszik ki az élelmiszerek, a szelet...","id":"20201228_haztartas_eurostat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf6cdf4-63ff-4bae-8350-d3bb71090501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c2b935-25c8-4417-af06-fb8b408b775d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_haztartas_eurostat","timestamp":"2020. december. 29. 08:10","title":"Alig van olyan uniós ország, ahol rosszabbul élnének a háztartások, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]