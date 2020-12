Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a88f08cd-633a-4ac9-8e5d-1ba071deab1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az izgalmas sportkompakt motorjában találtak még 42 extra lóerőt. ","shortLead":"Az izgalmas sportkompakt motorjában találtak még 42 extra lóerőt. ","id":"20201230_348_loeros_lett_a_bmw_m135i","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a88f08cd-633a-4ac9-8e5d-1ba071deab1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5078800c-daf9-402c-a3af-cfeecb2c5ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_348_loeros_lett_a_bmw_m135i","timestamp":"2020. december. 30. 07:59","title":"348 lóerős lett a BMW M135i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Némi csúszással induló első járatuk Athén és Abu-Dzabi között repül majd január 15-től.","shortLead":"Némi csúszással induló első járatuk Athén és Abu-Dzabi között repül majd január 15-től.","id":"20201229_tenyleg_elindul_a_wizz_air_abu_dhabi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48874106-223e-4f3e-a49b-b851eb735884","keywords":null,"link":"/kkv/20201229_tenyleg_elindul_a_wizz_air_abu_dhabi","timestamp":"2020. december. 29. 14:42","title":"Az év elején tényleg elindul a Wizz Air Abu Dhabi első járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e304ab9d-1a86-4345-b697-c9a066fea7cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beck Zsuzsanna 2006 óta vezette az intézményt.","shortLead":"Beck Zsuzsanna 2006 óta vezette az intézményt.","id":"20201229_Beck_Zsuzsanna_Vorosmarty_Mihaly_Gimnazium_igazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e304ab9d-1a86-4345-b697-c9a066fea7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ccaa95-fb61-4ceb-a38d-03a6cf1f0f10","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Beck_Zsuzsanna_Vorosmarty_Mihaly_Gimnazium_igazgato","timestamp":"2020. december. 29. 15:54","title":"Váratlanul elhunyt a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leköszönő Trump itt is akadékoskodott, de a vétóját lesöpörte a ház.","shortLead":"A leköszönő Trump itt is akadékoskodott, de a vétóját lesöpörte a ház.","id":"20201229_kepviselohaz_amerika_katonai_koltsegvetes_donald_trump_veto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b077e5-d380-469e-a45e-4f40801f5cca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_kepviselohaz_amerika_katonai_koltsegvetes_donald_trump_veto","timestamp":"2020. december. 29. 06:45","title":"740 milliárd dolláros katonai költségvetést fogadott el az amerikai képviselőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c9fcf2-1b60-4ef5-9209-67bbdd9092b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két zenekar kivételes párosításból született meg a Gone To You című szám új, különleges élő produkciója, melynek mozgóképes felvételét először a hvg.hu-n tekintheti meg.","shortLead":"A két zenekar kivételes párosításból született meg a Gone To You című szám új, különleges élő produkciója, melynek...","id":"20201229_Premier_Itt_a_Mork_es_a_Qualitons_emlekezetes_kozos_produkcioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c9fcf2-1b60-4ef5-9209-67bbdd9092b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eadc3f-7610-4818-89ae-2de5782475df","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_Premier_Itt_a_Mork_es_a_Qualitons_emlekezetes_kozos_produkcioja","timestamp":"2020. december. 29. 10:00","title":"Premier: Itt a Mörk és a Qualitons emlékezetes közös produkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rendőrség a kamerafelvételek elemzése és a lakók információi után szűkíteni tudta az esetleges tettesek körét.","shortLead":"A rendőrség a kamerafelvételek elemzése és a lakók információi után szűkíteni tudta az esetleges tettesek körét.","id":"20201229_szigetszentmiklos_szennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af89ca8f-0e1f-4f07-8eb9-1c522d2a51c6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201229_szigetszentmiklos_szennyezes","timestamp":"2020. december. 29. 17:32","title":"Szűkíteni tudták a rendőrök a szigetszentmiklósi szennyezés esetleges elkövetőinek körét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6d0734-6791-41bf-9599-dd0c5e1dd973","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan egy éve, hogy bejelentették a csúcsmodell érkezését, amire, úgy tűnik, már keveset kell várni. ","shortLead":"Lassan egy éve, hogy bejelentették a csúcsmodell érkezését, amire, úgy tűnik, már keveset kell várni. ","id":"20201230_A_BMW_reszlet_M5_CS","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a6d0734-6791-41bf-9599-dd0c5e1dd973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07112197-0b0e-4e39-a2f8-abcd55549c39","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_A_BMW_reszlet_M5_CS","timestamp":"2020. december. 30. 16:43","title":"A BMW M főnöke mutatott néhány részletet az eddigi legerősebb Ötösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e763e1d-a3b3-44ab-b940-fae1043dd72b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Atlas néven futó felfedező projekt célja, hogy feltérképezze a vízi élővilág eddig ismeretlen részét. Az elmúlt években ez különösen jól sikerült.","shortLead":"Az Atlas néven futó felfedező projekt célja, hogy feltérképezze a vízi élővilág eddig ismeretlen részét. Az elmúlt...","id":"20201229_atlanti_ocean_uj_fajok_felfedezese_atlas_projekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e763e1d-a3b3-44ab-b940-fae1043dd72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73b447f-32f2-4942-8bb2-43afdc4273dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_atlanti_ocean_uj_fajok_felfedezese_atlas_projekt","timestamp":"2020. december. 29. 20:03","title":"12 új fajt fedeztek fel a tudósok az Atlanti-óceán mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]