Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d12ddb90-79ab-42d0-bfb6-06e181b4c224","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Mi a közös Csonka Andrásban, Janza Katában és Stohl Andrásban? Mindhárman főszerepet játszanak a Szegedi Szabadtéri Játékok jövő nyári Broadway sikereiben! És mindhárman szeretik a karácsonyt, ami bár lehet, hogy idén eltér a megszokottaktól, mégis nagyon várják.","shortLead":"Mi a közös Csonka Andrásban, Janza Katában és Stohl Andrásban? Mindhárman főszerepet játszanak a Szegedi Szabadtéri...","id":"20201127_Igy_unneplik_a_karacsonyt_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_sztarjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d12ddb90-79ab-42d0-bfb6-06e181b4c224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbbae00-caa4-43f8-bd88-801e4f722810","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201127_Igy_unneplik_a_karacsonyt_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_sztarjai","timestamp":"2021. január. 07. 12:31","title":"Így ünnepelnek a sztárszínészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználási feltételeinek többszöri, súlyos megsértése miatt kizárta az Egyesült Államok elnökét rendszeréből a Twitter. Most ideiglenes kitiltásról van szó, de végleges is jöhet.","shortLead":"Felhasználási feltételeinek többszöri, súlyos megsértése miatt kizárta az Egyesült Államok elnökét rendszeréből...","id":"20210107_real_donald_trump_twitter_kizaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fdf777-09f4-44e9-8f0e-e958bc2413cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_real_donald_trump_twitter_kizaras","timestamp":"2021. január. 07. 02:31","title":"12 órára kizárta Trumpot saját fiókjából a Twitter, és belengette a végleges törlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da561fed-3fa3-45be-acc1-04bcc7117ba3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban kisebb lett ugyan az elektronikai hulladék tömege, ám ez is csak elsőre tűnik jó hírnek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban kisebb lett ugyan az elektronikai hulladék tömege, ám ez is csak elsőre tűnik jó hírnek.","id":"202101_atalakulo_eszemet_kepzavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da561fed-3fa3-45be-acc1-04bcc7117ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7278f143-f1e1-413e-b24f-5af4407470a9","keywords":null,"link":"/360/202101_atalakulo_eszemet_kepzavar","timestamp":"2021. január. 07. 10:00","title":"Ez szemétség: úgy kevesebb az e-hulladék, hogy közben több is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban figyelmeztette a felhasználókat a YouTube, ha olyan tartalmat tettek közzé, ami kitiltást vont volna maga után. A szerdai washingtoni események fényében viszont változtattak a bevett szokáson.","shortLead":"Korábban figyelmeztette a felhasználókat a YouTube, ha olyan tartalmat tettek közzé, ami kitiltást vont volna maga...","id":"20210108_youtube_amerikai_elnokvalasztas_2020_valasztasi_csalas_letiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d55f304-cd6e-4802-bde2-16626bf1b216","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_youtube_amerikai_elnokvalasztas_2020_valasztasi_csalas_letiltas","timestamp":"2021. január. 08. 08:33","title":"Azonnal kitiltja a felhasználót a YouTube, ha az amerikai elnökválasztás elcsalásáról posztol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg oldalának olyannyira megtetszett a Milánóban működő IT-vállalat egyik ügyes megoldása, hogy azt a Facebookra is átültették. A bíróság szerint kártérítést kell fizetniük.","shortLead":"Mark Zuckerberg oldalának olyannyira megtetszett a Milánóban működő IT-vállalat egyik ügyes megoldása, hogy azt...","id":"20210106_Egy_lekoppintott_funkcio_miatt_tobb_millio_eurot_kell_fizetnie_a_Facebooknak_egy_olasz_szoftvercegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d07e69-a9ac-464d-b3b7-a0a729940402","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_Egy_lekoppintott_funkcio_miatt_tobb_millio_eurot_kell_fizetnie_a_Facebooknak_egy_olasz_szoftvercegnek","timestamp":"2021. január. 06. 20:16","title":"Egy lekoppintott funkció miatt több millió eurót fizethet a Facebook egy olasz szoftvercégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0338076-f55c-4b45-9c28-dc7a9112f453","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétszer is a volán mögé engedte fiát a csengődi férfi.","shortLead":"Kétszer is a volán mögé engedte fiát a csengődi férfi.","id":"20210108_felfuggesztett_borton_kiskoru_vezetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0338076-f55c-4b45-9c28-dc7a9112f453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df7ffe9-0e8d-4a02-981e-57bc53fd883f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_felfuggesztett_borton_kiskoru_vezetes","timestamp":"2021. január. 08. 15:54","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a férfi, aki élőben közvetítette az interneten, ahogy a 6 éves fia vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyi ment volna ugyanis a kerületbe tervezett Lelki Egészségközpont támogatására.","shortLead":"Ennyi ment volna ugyanis a kerületbe tervezett Lelki Egészségközpont támogatására.","id":"20210106_orban_viktor_xv_kerulet_pszichiatriai_ellatas_lelki_egeszsegkozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c88f5e-936d-42a4-b8e2-08aeacd393e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_orban_viktor_xv_kerulet_pszichiatriai_ellatas_lelki_egeszsegkozpont","timestamp":"2021. január. 06. 21:36","title":"Orbán elvette a XV. kerülettől azt a 430 milliót, amit pszichiátriai ellátásra költöttek volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfa3c6e-bec1-4914-aaa8-543b0df4f1f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A műszerek 5,3-as erősségű földmozgást mértek szerda este a horvátországi Petrinja közelében.","shortLead":"A műszerek 5,3-as erősségű földmozgást mértek szerda este a horvátországi Petrinja közelében.","id":"20210106_horvatorszag_foldrenges_petrinja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfa3c6e-bec1-4914-aaa8-543b0df4f1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f008d610-aba6-43e6-8f87-91dab1bf6084","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_horvatorszag_foldrenges_petrinja","timestamp":"2021. január. 06. 18:45","title":"Megint rengett a föld a horvátoknál, ez is érezhető volt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]