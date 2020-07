Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár szerint Magyarország északkeleti részén gyakoribb az iskolai erőszak.","shortLead":"Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár szerint Magyarország északkeleti részén gyakoribb az iskolai erőszak.","id":"20200706_Maruzsa_iskolaorok_toborzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30c89b5-96cc-4f75-bd83-b8fee81e3955","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Maruzsa_iskolaorok_toborzas","timestamp":"2020. július. 06. 09:57","title":"Az egyházi iskolákban egyelőre nem lesznek iskolaőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mindenkit figyelmeztettek Floridában, hogy kerülje a nem tengervizeket és a strandokat, mert agyevő amőba miatt lett beteg egy ember.","shortLead":"Mindenkit figyelmeztettek Floridában, hogy kerülje a nem tengervizeket és a strandokat, mert agyevő amőba miatt lett...","id":"20200706_agyevo_amoba_fertozes_floridaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187d7274-d83d-419d-9352-f94df31771a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_agyevo_amoba_fertozes_floridaba","timestamp":"2020. július. 06. 05:07","title":"Riadót fújtak a hatóságok: agyevő amőba fertőzött meg egy embert Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar kormány pályáztatás nélkül választotta ki a légitársaságot.","shortLead":"A magyar kormány pályáztatás nélkül választotta ki a légitársaságot.","id":"20200706_WizzAir_hetmilliard_egeszsegugyi_eszkozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbba657-39ef-49f3-b9f4-6478d6e126cd","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_WizzAir_hetmilliard_egeszsegugyi_eszkozok","timestamp":"2020. július. 06. 08:38","title":"A Wizz Air több mint hétmilliárd forintért szállította az egészségügyi eszközöket Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A függetlenség napjára írt üdvözletében várja a jövőbeli közös munkát.","shortLead":"A függetlenség napjára írt üdvözletében várja a jövőbeli közös munkát.","id":"20200704_Orban_remeli_hogy_Trump_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eaa3433-8ce8-4cf3-b004-0e64bd9638d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_Orban_remeli_hogy_Trump_marad","timestamp":"2020. július. 04. 15:19","title":"Orbán reméli, hogy Trump marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A határzónában gyorsan komolyra fordul a helyzet, ami teljesen természetes. Végül is az elbocsátás vagy a betegség egyáltalán nem nevetséges. Paradox módon azonban mégis a humor, a könnyedség segíthet az ilyen helyzetekben.","shortLead":"A határzónában gyorsan komolyra fordul a helyzet, ami teljesen természetes. Végül is az elbocsátás vagy a betegség...","id":"20200705_Hogyan_segithet_a_humor_ha_hatarzonaba_erunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73f62a7-82f2-47b6-aae2-6efc5283ec0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200705_Hogyan_segithet_a_humor_ha_hatarzonaba_erunk","timestamp":"2020. július. 05. 19:15","title":"Hogyan segíthet a humor, ha elérjük határainkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy felhorkanást váltott ki múlt héten, hogy a NER egyik fő kultúrpotentátja közös fotót tett közzé Szörényi Leventével és Bródy Jánossal. A Válasz Online többek között megkérdezte tőlük, mit kerestek Demeternél.","shortLead":"Nagy felhorkanást váltott ki múlt héten, hogy a NER egyik fő kultúrpotentátja közös fotót tett közzé Szörényi...","id":"20200706_Mit_keresett_Szorenyi_es_Brody_Demeter_Szilardnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858a6941-14ae-460b-89a6-1b6e4b16d3c0","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Mit_keresett_Szorenyi_es_Brody_Demeter_Szilardnal","timestamp":"2020. július. 06. 11:05","title":"Mit keresett Szörényi és Bródy Demeter Szilárdnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4efd0fd-784c-4dbc-8fad-d40e5add0626","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Halálos fenyegetéseket kapott Németország Hessen tartományának egyik szocialista politikusa: Janine Wisslernek, a Baloldal helyi frakcióvezetőjének a Nemzeti szocialista Underground 2.0 (NSU) nevű neonáci szervezet küldött olyan üzeneteket, amelyekben szerepeltek a politikussal kapcsolatos nem nyilvános adatok is. ","shortLead":"Halálos fenyegetéseket kapott Németország Hessen tartományának egyik szocialista politikusa: Janine Wisslernek...","id":"20200704_Nacik_fenyegettek_meg_egy_szocialista_nemet_politikust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4efd0fd-784c-4dbc-8fad-d40e5add0626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a49cef-6c97-4f82-b4ba-316e7b377881","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Nacik_fenyegettek_meg_egy_szocialista_nemet_politikust","timestamp":"2020. július. 04. 19:16","title":"Nácik fenyegettek meg egy szocialista német politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nehéz helyzetben az Aston Villa.","shortLead":"Nehéz helyzetben az Aston Villa.","id":"20200705_Gyozott_a_Liverpool","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46a7ad8-730f-46a4-afb1-721612e6150f","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Gyozott_a_Liverpool","timestamp":"2020. július. 05. 20:44","title":"Győzött a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]