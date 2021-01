Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután kiderült, a Facebook Messenger milyen sok adatot gyűjt a felhasználókról, Elon Musk arra biztatta a követőit, hogy használják a Signal nevű alkalmazást. A felhívás eredményesebb lett a vártnál.","shortLead":"Miután kiderült, a Facebook Messenger milyen sok adatot gyűjt a felhasználókról, Elon Musk arra biztatta a követőit...","id":"20210108_signal_uzenetkuldo_elon_musk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a10ffb-1c52-4968-a13d-36f9a0d61582","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_signal_uzenetkuldo_elon_musk","timestamp":"2021. január. 08. 11:33","title":"Két szót írt ki Twitterre Elon Musk, megbénult tőle Edward Snowden kedvenc üzenetküldője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc141dd-3e4b-4764-b69b-7a17f13d68f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője, Tordai Bence szerint a pénzügyminiszter felelős a II. és a III. kerületet ért kormányzati elvonásokért. Varga Mihály rongálást emleget.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője, Tordai Bence szerint a pénzügyminiszter felelős a II. és a III. kerületet ért kormányzati...","id":"20210108_Tordai_Bence_Varga_Mihaly_plakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfc141dd-3e4b-4764-b69b-7a17f13d68f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864045b5-ab8a-41ab-a065-2ad1161d18c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Tordai_Bence_Varga_Mihaly_plakat","timestamp":"2021. január. 08. 19:40","title":"Tordai Bence plakátokat ragasztott Varga Mihály irodájára, akinek Washington ugrott be erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 10 554-re emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 10 554-re emelkedett.","id":"20210109_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914e491f-a937-42ea-b5f9-768e5f6c97d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 09. 09:20","title":"Újabb 114 magyar áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitter mikroblog szombaton felfüggesztette Joachim Son-Forget francia parlamenti képviselő oldalát, miután ő vagy egy hacker Donald Trump amerikai elnök nevében posztolt. Son-Forget korábban már hasonló ügybe keveredett Emanuel Macron francia elnökkel is. ","shortLead":"A Twitter mikroblog szombaton felfüggesztette Joachim Son-Forget francia parlamenti képviselő oldalát, miután ő vagy...","id":"20210109_A_Twitter_a_Trumpot_megszemelyesito_francia_parlamenti_kepviselo_oldalat_is_blokkolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21866359-3e95-441d-a6a7-69aca7553478","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_A_Twitter_a_Trumpot_megszemelyesito_francia_parlamenti_kepviselo_oldalat_is_blokkolta","timestamp":"2021. január. 09. 17:36","title":"A Twitter a magát Trumpnak kiadó francia politikus oldalát is blokkolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816320d6-9d3c-4626-9033-39d296b0a3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI szerint minden eshetőségre fel kell készülni, arra is, ha nagy mennyiségű oltóanyag érkezne az országba.","shortLead":"Az EMMI szerint minden eshetőségre fel kell készülni, arra is, ha nagy mennyiségű oltóanyag érkezne az országba.","id":"20210108_oltas_koronavirus_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=816320d6-9d3c-4626-9033-39d296b0a3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07eb9c45-8e12-4cca-ae17-e09ae950bab2","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_oltas_koronavirus_korhaz","timestamp":"2021. január. 08. 20:15","title":"Egy hétvége alatt beoltanának másfél millió embert Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila szerint neki a biodíszlet szerepét szánták azon az egyeztetésen, ahol az önkormányzatokat érintő újabb elvonást bejelentette a kormányfő.","shortLead":"Péterffy Attila szerint neki a biodíszlet szerepét szánták azon az egyeztetésen, ahol az önkormányzatokat érintő újabb...","id":"20210107_rogan_orban_peterffy_iparuzesi_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96856f3-eecf-4c6f-a205-fb3fa1ab5ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_rogan_orban_peterffy_iparuzesi_ado","timestamp":"2021. január. 07. 22:08","title":"Rogánnal kísértette ki Orbán a pécsi polgármestert az iparűzési adóról szóló megbeszélésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fiatal egy ismerősére támadt rá. Szexuális erőszak miatt 3 év 5 hónap fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre ítélték. ","shortLead":"A fiatal egy ismerősére támadt rá. Szexuális erőszak miatt 3 év 5 hónap fiatalkorúak börtönében letöltendő...","id":"20210108_szexualis_eroszak_fiatalkoru_ferfi_hajdu_bihar_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8373ecc-6d6a-44aa-b8e1-1dde1860905d","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_szexualis_eroszak_fiatalkoru_ferfi_hajdu_bihar_megye","timestamp":"2021. január. 08. 11:38","title":"Fiatalkorú erőszakolt meg egy nőt a három kisgyereke előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5116523d-68dc-4789-a9a1-d6d8de675895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakóhelye közelében ásta el a volt élettársa a nőt. A férfi beismerő vallomást tett.","shortLead":"A lakóhelye közelében ásta el a volt élettársa a nőt. A férfi beismerő vallomást tett.","id":"20210108_karcag_holttest_rendorseg_elettars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5116523d-68dc-4789-a9a1-d6d8de675895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fea7ea-c9d8-46c1-aa81-c1474561a65b","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_karcag_holttest_rendorseg_elettars","timestamp":"2021. január. 08. 17:58","title":"Megtalálták a Karcagon megölt nő holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]