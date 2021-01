Halálos baleset történt az M3-as autópályán, egy sávon halad a forgalom

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c617054-cb0c-4497-bcb4-6573535b6801","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"62 éves múltra tekint vissza mostani négykerekű delikvensünk, mely 2021-ben újult erővel veszi fel a harcot a szellemek ellen. 2352 Lego-alkatrészből szereltük össze a nyáron a mozikba visszatérő Ecto-1 roppant élethű kicsinyített mását.","shortLead":"62 éves múltra tekint vissza mostani négykerekű delikvensünk, mely 2021-ben újult erővel veszi fel a harcot a szellemek...","id":"20210109_ecto1szellemirtok_auto_lego_cadillac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c617054-cb0c-4497-bcb4-6573535b6801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7488385-de26-4490-be24-cbc02172f3e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210109_ecto1szellemirtok_auto_lego_cadillac","timestamp":"2021. január. 09. 16:00","title":"Szellemirtók: apró darabokból szereltük össze a patinás Cadillac mentőautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott megoldásával tűnik ki társai közül.","shortLead":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott...","id":"20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f3dee5-f481-42f2-bdb0-bcc456419ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","timestamp":"2021. január. 10. 20:23","title":"Különleges PC-t ad ki a Lenovo: minden benne van, a képernyő pedig elforgatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Lesz-e amerikai-iráni háború? - az utóbbi időben egyre többen teszik fel a kérdést, miután pattanásig feszült a helyzet a Perzsa-öböl térségében, és nem zárható ki, hogy a január 20-án lejáró elnöksége utolsó heteiben az elszabadult hajóágyúként viselkedő Donald Trump amerikai elnök az utódját, Joe Bident szándékosan belerángatja egy katonai konfliktusba. 