Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f497c01-0b09-4460-a716-a7f5b4d7f061","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lisa Montgomeryt magyar idő szerint éjfélkor végezték volna ki, ám a szövetségi bíró az utolsó pillanatban rendelt el halasztást. ","shortLead":"Lisa Montgomeryt magyar idő szerint éjfélkor végezték volna ki, ám a szövetségi bíró az utolsó pillanatban rendelt el...","id":"20210112_USA_kivegzes_halasztas_Lisa_Montgomery","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f497c01-0b09-4460-a716-a7f5b4d7f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2162944f-1767-4415-b03d-130479fd5472","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_USA_kivegzes_halasztas_Lisa_Montgomery","timestamp":"2021. január. 12. 16:45","title":"Néhány órával a kivégzése előtt kapott haladékot a brutális gyilkosságért halálra ítélt amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár kicsit fellélegezhetett az egészségügy, a román kormány szerint még közel sincs vége a nehézségeknek.","shortLead":"Bár kicsit fellélegezhetett az egészségügy, a román kormány szerint még közel sincs vége a nehézségeknek.","id":"20210112_veszhelyzet_romania_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a1aabb-9080-42fd-b113-4c60b82f4acc","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_veszhelyzet_romania_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 17:52","title":"Megint meghosszabbították a vészhelyzetet Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A koronavírus miatt a mostani végzősöknek már eddig is öt hónapot kellett, és ha nem lesz változás, még négyet kell az érettségiig távoktatásban tanulni. Ennek hatékonysága nem ér fel a hagyományos iskolával. Maradjon el az érettségi? Legyen csak írásbeli vagy csak szóbeli? Legyen minden a szokásos rendben? A kormány jelenlegi álláspontja az utóbbi, és úgy tűnik, ez egybeesik az iskolaigazgatók véleményével.","shortLead":"A koronavírus miatt a mostani végzősöknek már eddig is öt hónapot kellett, és ha nem lesz változás, még négyet kell...","id":"20210112_Az_erettsegi_eltorlese_Egy_tisztessegtelen_ajanlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64dc8fe-ba83-4ba6-8273-7313f0d1d50b","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Az_erettsegi_eltorlese_Egy_tisztessegtelen_ajanlat","timestamp":"2021. január. 12. 14:30","title":"Az érettségi eltörlése: egy tisztességtelen ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e2db64-42ba-41d1-bdce-92d793c8852a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az embernél nagyobbak voltak az óriásfogú őscápák, vagyis megalodonok újszülött utódai. Amerikai kutatók röntgensugarakkal vizsgálták meg egy megkövesedett megalodon csigolyáját, és arra jutottak, hogy az mintegy kétméteres lehetett a születésekor.","shortLead":"Az embernél nagyobbak voltak az óriásfogú őscápák, vagyis megalodonok újszülött utódai. Amerikai kutatók...","id":"20210111_oscapa_megalodon_utodok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46e2db64-42ba-41d1-bdce-92d793c8852a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfad4cde-9d75-4e6a-bdf2-cfa22f1b494a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_oscapa_megalodon_utodok","timestamp":"2021. január. 11. 15:03","title":"Az embernél is nagyobbak voltak az újszülött őscápák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eddig Eleg Gábor és Danyi Gábor közösen irányította a csapatot. Mostantól Danyi edzőként dolgozik tovább.\r

","shortLead":"Eddig Eleg Gábor és Danyi Gábor közösen irányította a csapatot. Mostantól Danyi edzőként dolgozik tovább.\r

","id":"20210111_danyi_gabor_elek_gabor_noi_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_olimpiai_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6318c4b8-a23d-4262-a256-8e511891a0be","keywords":null,"link":"/sport/20210111_danyi_gabor_elek_gabor_noi_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_olimpiai_selejtezo","timestamp":"2021. január. 11. 21:18","title":"Egy szövetségi kapitánya maradt a női kézilabda-válogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most érkezett be az Európai Gyógyszerügynökséghez az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinájának engedélyezési kérelme, gyorsított eljárásban január 29-én dönthetnek róla.","shortLead":"Most érkezett be az Európai Gyógyszerügynökséghez az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinájának engedélyezési...","id":"20210112_oxfordi_vakcina_eu_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a964b292-e1b0-4838-aa88-e59c0ce36375","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_oxfordi_vakcina_eu_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 12. 09:58","title":"Január végén dönthetnek arról, hogy az EU-ban engedélyezik-e az oxfordi vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A természetkutató kora miatt jogosult az oltásra, de példát is akar mutatni.","shortLead":"A természetkutató kora miatt jogosult az oltásra, de példát is akar mutatni.","id":"20210112_Sir_David_Attenborough_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e8af63-0839-4842-8234-95a7c58346d4","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Sir_David_Attenborough_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 17:35","title":"David Attenborough is beoltatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0ded25-7785-4b68-a23a-8598e43a23f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden jelöltje Barack Obama kormányában helyettes államtitkár volt.","shortLead":"Joe Biden jelöltje Barack Obama kormányában helyettes államtitkár volt.","id":"20210111_william_burns_nagykovet_cia_joe_biden_jeloles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd0ded25-7785-4b68-a23a-8598e43a23f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b2006d-7539-4adc-9be0-8979710e3f9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_william_burns_nagykovet_cia_joe_biden_jeloles","timestamp":"2021. január. 11. 20:34","title":"Volt orosz nagykövet lehet a CIA igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]