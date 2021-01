Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék ítélete szerint a rendőrség megsértette a jogszabályban meghatározott rendelkezéseket.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék ítélete szerint a rendőrség megsértette a jogszabályban meghatározott rendelkezéseket.","id":"20210112_Konnygaz_2018as_rabszolgatorveny_elleni_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433c7f9e-e4cb-4803-a74e-9f35185effcf","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Konnygaz_2018as_rabszolgatorveny_elleni_tuntetes","timestamp":"2021. január. 12. 20:57","title":"Döntött a bíróság: indokolatlanul fújtak könnygázt a tömegre a 2018-as rabszolgatörvény elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58f0267-1104-4175-a0f8-78fa82aa1cea","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Jó egy évig tartó, perekkel és intrikákkal teli folyamat végén a luxuspiac királya, az LVMH végül megkaparintotta a Tiffanyt is. ","shortLead":"Jó egy évig tartó, perekkel és intrikákkal teli folyamat végén a luxuspiac királya, az LVMH végül megkaparintotta...","id":"202101__lvmh_es_tiffany__viharos_felvasarlas__alegek_legje__a_luxusipar_capaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c58f0267-1104-4175-a0f8-78fa82aa1cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c161e-c356-4a08-8820-4e8029fae1a1","keywords":null,"link":"/360/202101__lvmh_es_tiffany__viharos_felvasarlas__alegek_legje__a_luxusipar_capaja","timestamp":"2021. január. 12. 14:00","title":"Hogyan kebelezte be a luxusipar cápája a koronaékszert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78b8bb8-deed-49c6-af0a-ec996a5822be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koreai politikai elit a szívén viseli azt is, hogy a nők ne nézzenek ki ziláltan a szülés után.","shortLead":"A koreai politikai elit a szívén viseli azt is, hogy a nők ne nézzenek ki ziláltan a szülés után.","id":"20210111_A_szulo_no_ne_felejtsen_el_gondoskodni_az_otthon_marado_ferjerol__Szoulban_keretlen_tanacsokat_kaptak_a_kismamak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f78b8bb8-deed-49c6-af0a-ec996a5822be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9155265a-68f9-4301-8ada-94d6ddc6b85d","keywords":null,"link":"/elet/20210111_A_szulo_no_ne_felejtsen_el_gondoskodni_az_otthon_marado_ferjerol__Szoulban_keretlen_tanacsokat_kaptak_a_kismamak","timestamp":"2021. január. 11. 12:53","title":"A szülő nő ne felejtsen el gondoskodni az otthon maradó férjéről – Szöulban kéretlen tanácsokat kaptak a kismamák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c88487-412b-4f0b-b098-274dc10f0259","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy Párizsból induló magángéppel utazott karácsonykor Közép-Afrikába választási megfigyelőnek a Jobbik újpesti képviselője, Szabó Balázs, valamint egy, a pártból nemrég kilépett politikus, volt parlamenti képviselő, Samu Tamás Gergő is. A választás, amit megfigyeltek, különösen fontos volt Oroszországnak: a Kreml az elmúlt években szinte a teljes titkosszolgálati arzenálját bevetette azért, hogy komoly befolyást szerezzen az aranyban, gyémántban és urániumban gazdag Közép-afrikai Köztársaságban. Az utat egy olyan, oroszokhoz köthető berlini szervezet fizette, amely lengyel ágon Mateusz Piskorskihoz tartozik. Ő az a lengyel politikus, akit azzal vádolnak, hogy oroszoknak és kínaiaknak kémkedett. Amikor Szabó Balázst az afrikai úttal kapcsolatos orosz szálról kérdeztük, azt mondta: naiv lenne, ha még csak nem is sejtené, hogy emögött állhat orosz pénz vagy befolyás.","shortLead":"Egy Párizsból induló magángéppel utazott karácsonykor Közép-Afrikába választási megfigyelőnek a Jobbik újpesti...","id":"20210112_magangep_jobbikosok_Kozep_Afrikai_koztarsasag_valasztas_oroszorszag_titkosszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04c88487-412b-4f0b-b098-274dc10f0259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b788f0bd-4568-4fba-b933-ec86ddbf0daa","keywords":null,"link":"/360/20210112_magangep_jobbikosok_Kozep_Afrikai_koztarsasag_valasztas_oroszorszag_titkosszolgalat","timestamp":"2021. január. 12. 06:30","title":"Oroszokhoz köthető szervezet pénzén ment Afrikába megfigyelőnek a Jobbik újpesti képviselője és egy exjobbikos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba68592b-6d61-4788-a811-4751a3692eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CES 2021 technológiai szakkiállításra időzítve érkezett a Lenovo új kiterjesztettvalóság-szemüvege, a ThinkReality A3. Vállalati felhasználásra szánják, de a kategóriában megszokottól eltérően ezúttal nemcsak a szerelők, hanem az irodában dolgozók is hasznát vehetik. A szemüveggel úgy vetíthetünk szemünk elé akár öt virtuális képernyőt is – tele hasznos információkkal –, hogy azok tartalmát senki más nem látja.","shortLead":"A CES 2021 technológiai szakkiállításra időzítve érkezett a Lenovo új kiterjesztettvalóság-szemüvege, a ThinkReality...","id":"20210111_lenovo_thinkreality_a3_kiterjesztett_valosag_szemuveg_ces_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba68592b-6d61-4788-a811-4751a3692eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b96c688-4c96-46f7-a2f7-cb9dc6eb65b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_lenovo_thinkreality_a3_kiterjesztett_valosag_szemuveg_ces_2021","timestamp":"2021. január. 11. 08:33","title":"Bemutatta új csodaszemüvegét a Lenovo: akár öt képernyőt vetít viselője elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bc1329-623b-4f66-9397-27f7981adc07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint akár iskolabezárásokra is fel kell készülni.","shortLead":"A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint akár iskolabezárásokra is fel kell készülni.","id":"20210111_KSH_pedagogusok_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80bc1329-623b-4f66-9397-27f7981adc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5127fb-1586-460d-973e-52a9d2520170","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_KSH_pedagogusok_emmi","timestamp":"2021. január. 11. 20:13","title":"KSH: 3 ezerrel csökkent egy év alatt a pedagógusok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint a német kormánypárt következő pártelnökének is nagy felelőssége lesz abban, hogy milyen döntés születik a Fideszről.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint a német kormánypárt következő pártelnökének is nagy felelőssége lesz abban...","id":"20210111_weber_cdu_partelnok_epp_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f40baf-555e-47c3-8d59-49a1693e3f98","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_weber_cdu_partelnok_epp_fidesz","timestamp":"2021. január. 11. 12:29","title":"Weber a Néppártról: A CDU következő elnökén múlik a Fidesz néppárti jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabccac6-7496-4dff-9b7f-b42c2fdeb037","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szeptemberben még folytatta a tanítást az új kuratórium által működtetett Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE), ám kedden úgy döntött, beadja a felmondását. ","shortLead":"A rendező szeptemberben még folytatta a tanítást az új kuratórium által működtetett Színház- és Filmművészeti Egyetemen...","id":"20210112_Szasz_Janos_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dabccac6-7496-4dff-9b7f-b42c2fdeb037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70df56db-5555-488e-9fd4-81a81a1eddfc","keywords":null,"link":"/kultura/20210112_Szasz_Janos_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2021. január. 12. 12:45","title":"Szász János is felmondott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]