[{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségtől félnek leginkább a magyarok, a saját pénzügyi helyzetüket jobbnak érzik, mint egy hónapja, a gazdaság jövőjét azonban csak egy kicsit látják optimistábban.","shortLead":"A munkanélküliségtől félnek leginkább a magyarok, a saját pénzügyi helyzetüket jobbnak érzik, mint egy hónapja...","id":"20210112_gki_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1f45f2-dbfd-4c4f-a767-56781594f88c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_gki_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2021. január. 12. 08:22","title":"Egy kicsit jobbnak érzik a magyarok a pénzügyi helyzetüket, mint 2020 végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a4e875-b6fc-4621-8a3b-830d48556be7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így festene a nemrégiben leleplezett elektromos szabadidő-autó feltuningolt változata.","shortLead":"Így festene a nemrégiben leleplezett elektromos szabadidő-autó feltuningolt változata.","id":"20210112_ime_a_magyar_kez_altal_tervezett_bmw_m_ix_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21a4e875-b6fc-4621-8a3b-830d48556be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06e1824-16c4-4630-9800-dea9ea478763","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_ime_a_magyar_kez_altal_tervezett_bmw_m_ix_villanyauto","timestamp":"2021. január. 12. 10:05","title":"Íme a magyar kéz által tervezett BMW M iX villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy 37 éves férfi vesztette életét Kál közelében.","shortLead":"Egy 37 éves férfi vesztette életét Kál közelében.","id":"20210111_Halalos_baleset_M3as","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dfad5a-0b2a-4a17-9014-119c3b10b995","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Halalos_baleset_M3as","timestamp":"2021. január. 11. 07:50","title":"Halálos baleset történt az M3-as autópályán, egy sávon halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ac884a-4438-4df2-bc5b-e605d1a82266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-ban indított Parler a szólásszabadság egyik utolsó bástyájaként reklámozza magát. Más kérdés, hogy ezzel olyan bejegyzések terjedésének is szabad teret ad, melyek egyértelmű hazugságokon alapulnak. A szolgáltatás a Google és az Apple alkalmazásboltjából is eltűnt.","shortLead":"A 2018-ban indított Parler a szólásszabadság egyik utolsó bástyájaként reklámozza magát. Más kérdés, hogy ezzel olyan...","id":"20210110_parler_alkalmas_android_ios_gyuleletkeltes_jarvanyszkeptikusok_capitolium_jobboldal_trumpistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8ac884a-4438-4df2-bc5b-e605d1a82266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9ed895-02d4-40e1-8941-1eb7cba284d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_parler_alkalmas_android_ios_gyuleletkeltes_jarvanyszkeptikusok_capitolium_jobboldal_trumpistak","timestamp":"2021. január. 10. 13:18","title":"Az Apple és a Google is törölte a Parlert, a trumpisták és a járványszkeptikusok kedvenc appját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed01281-9825-41aa-9cfa-6c59ebb8d432","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kötet az egyik leggazdagabb magyar fotográfusi életművet mutatja be.","shortLead":"A kötet az egyik leggazdagabb magyar fotográfusi életművet mutatja be.","id":"202101_album__hetkoznapi_felvetelek_korniss_peter_fotografiak_19592017","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed01281-9825-41aa-9cfa-6c59ebb8d432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c33a13-f462-40eb-8ef7-e76799dc642a","keywords":null,"link":"/360/202101_album__hetkoznapi_felvetelek_korniss_peter_fotografiak_19592017","timestamp":"2021. január. 11. 15:00","title":"Erdélyi lakodalom, ecuadori esküvő, dél-jemeni mészégetők Korniss Péter új albumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","shortLead":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","id":"20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf41cc-2b8f-4f0c-bae5-d2204d080c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","timestamp":"2021. január. 11. 13:09","title":"A szerbeknél jelezni lehet, ki melyik koronavírus-vakcinát szeretné választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit a Trump-adminisztrációval megkezdtek.","shortLead":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit...","id":"20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7195277a-64f8-4988-bd38-37b5c7e7a8af","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 11. 09:55","title":"Szijjártó a Bidennek üzengetésről: Én ezt nem értékelném túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását javasolja a Demokrata Párt a nyolc nap múlva távozó amerikai elnök, Donald Trump ellen – adták hírül amerikai médiumok. ","shortLead":"Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását javasolja a Demokrata Párt a nyolc nap múlva távozó...","id":"20210111_impeachment_demokrata_part_nancy_pelosi_donald_trump_mike_pence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcc9af6-1e5c-418b-85f6-11ef8aa850c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_impeachment_demokrata_part_nancy_pelosi_donald_trump_mike_pence","timestamp":"2021. január. 11. 18:24","title":"Léptek a demokraták: impeachment indulhat Trump ellen, ha nem távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]