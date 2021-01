Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Markus Söder bajor miniszterelnök szerint kötelezővé kellene tenni a koronavírus elleni oltást Németországban. ","shortLead":"Markus Söder bajor miniszterelnök szerint kötelezővé kellene tenni a koronavírus elleni oltást Németországban. ","id":"20210112_Markus_Soder_Bajoroszag_FFP2es_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1160fe-17c7-4504-90f7-77eea83cd082","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Markus_Soder_Bajoroszag_FFP2es_maszk","timestamp":"2021. január. 12. 19:01","title":"FFP2-es maszkokat kell viselni Bajorországban a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Azokat olthatják be korábban, akiknek már van kvótájuk, vagy esélyesek megszerezni.","shortLead":"Azokat olthatják be korábban, akiknek már van kvótájuk, vagy esélyesek megszerezni.","id":"20210114_koronaovirus_jarvany_fertozes_olimpia_paralimpia_vedooltas_kormanyinfo_gulyas_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d93a60-d303-4a2e-863e-e76dfcd04181","keywords":null,"link":"/sport/20210114_koronaovirus_jarvany_fertozes_olimpia_paralimpia_vedooltas_kormanyinfo_gulyas_gergely","timestamp":"2021. január. 14. 12:26","title":"Gulyás: A kormány nyitott arra, hogy az olimpikonok soron kívül kapjanak oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több elhunyt is kimaradt a korábbi beszámolókból, ezeket most adták hozzá az adatokhoz.\r

