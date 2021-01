Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"277f1743-c266-4ac4-a813-c8f7751af341","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész számos tévécsatornának és rádiónak volt a hangja. Ő volt Russell Crowe hangja is a Gladiátorban.","shortLead":"A színész számos tévécsatornának és rádiónak volt a hangja. Ő volt Russell Crowe hangja is a Gladiátorban.","id":"20210113_Meghalt_Vass_Gabor_szinesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=277f1743-c266-4ac4-a813-c8f7751af341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe1ecaa-0e38-4ce8-9f01-2822af5097e0","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Meghalt_Vass_Gabor_szinesz","timestamp":"2021. január. 13. 12:10","title":"Meghalt Vass Gábor színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan projekt indításáról is határozott az Apple, melyekkel a hátrányos megkülönböztetés ellen küzd majd az iPhone-gyártó.","shortLead":"Több olyan projekt indításáról is határozott az Apple, melyekkel a hátrányos megkülönböztetés ellen küzd majd...","id":"20210113_rasszizmus_egyenloseg_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12f0b3f-c28f-4c2c-8529-b6c7e4a80013","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_rasszizmus_egyenloseg_apple","timestamp":"2021. január. 13. 19:03","title":"Közel 30 milliárd forintnyi dollárt költ el az Apple, hogy egyenlőbb legyen a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is értünk pontosan a fogalom alatt? Mikortól beszélhetünk függőségről? Az alkoholproblémák mellett mekkora gondot jelentenek Magyarországon a dohányzás okozta ártalmak, illetve az egyéb addikciók? Dr. Petke Zsolt addiktológus, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet osztályvezető főorvosa válaszolt a kérdéseinkre. ","shortLead":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is...","id":"fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d2a8dc-0e9c-4072-9227-d4cd7d5187b0","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","timestamp":"2021. január. 13. 11:30","title":"Mikortól beszélünk függőségről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok leköszönő elnöke arra kér minden amerikait, hogy békésen várja Joe Biden beiktatását.","shortLead":"Az Egyesült Államok leköszönő elnöke arra kér minden amerikait, hogy békésen várja Joe Biden beiktatását.","id":"20210113_donald_trump_joe_biden_egyesult_allamok_amerikai_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82314410-496d-4b22-82b3-fe19c4374b48","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_donald_trump_joe_biden_egyesult_allamok_amerikai_elnok","timestamp":"2021. január. 13. 21:24","title":"Trump: Ne legyen erőszak, se törvényszegés, se vandalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedb730a-e0ce-4ae5-8ea9-1fa3327196e7","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210113_Marabu_Feknyuz_Nicsak_a_Palkovics_ur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bedb730a-e0ce-4ae5-8ea9-1fa3327196e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e762b6de-9c3b-4301-9379-d2a2c119ad07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_Marabu_Feknyuz_Nicsak_a_Palkovics_ur","timestamp":"2021. január. 13. 12:05","title":"Marabu Féknyúz: Nicsak, a Palkovics úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Mindnyájan úgy érezzük, hogy megérdemelnénk a fizetésemelést. De mit tehetünk, hogy meg is kapjuk? A releváns közgazdasági elvek ismeretében magabiztosabban követelhetjük a jussunkat.","shortLead":"Mindnyájan úgy érezzük, hogy megérdemelnénk a fizetésemelést. De mit tehetünk, hogy meg is kapjuk? A releváns...","id":"20210114_Hogyan_kaphatnek_fizetesemelest_Segitenek_a_kozgazdaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cbb822-c8bd-431d-afd2-df412b70a997","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210114_Hogyan_kaphatnek_fizetesemelest_Segitenek_a_kozgazdaszok","timestamp":"2021. január. 14. 19:22","title":"Hogyan kaphatnék fizetésemelést? Segítenek a közgazdászok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eredetileg már a pénteken érkezőknek is be kellett volna mutatniuk, a kormány azonban elhalasztotta az intézkedés bevezetését. Azt is részletezték, hogy pontosan milyen tartalmú teszteket fogadnak el.","shortLead":"Eredetileg már a pénteken érkezőknek is be kellett volna mutatniuk, a kormány azonban elhalasztotta az intézkedés...","id":"20210114_koronavirus_teszt_beutazas_anglia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9bd234-736f-425c-a942-78a63a9d2a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_koronavirus_teszt_beutazas_anglia","timestamp":"2021. január. 14. 07:12","title":"Csak a jövő héttől kell negatív teszt az Angliába utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mikszáth téri hely a rendszerváltás környékén valóságos kultuszhelyszínnek számított, itt volt házi zenekar a Kispál és borz és a Quimby.","shortLead":"A Mikszáth téri hely a rendszerváltás környékén valóságos kultuszhelyszínnek számított, itt volt házi zenekar a Kispál...","id":"20210113_Ujra_kinyit_a_90es_evek_kulthelye_a_Tilos_az_A","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec118f9-100c-4910-a2f3-354a105c15de","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Ujra_kinyit_a_90es_evek_kulthelye_a_Tilos_az_A","timestamp":"2021. január. 13. 14:50","title":"Újra kinyit a 90-es évek kulthelye, a Tilos az Á","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]