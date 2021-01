Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db6ee3a-725e-4e18-939c-7512dab98208","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó csúnyán összetört.","shortLead":"Az autó csúnyán összetört.","id":"20210118_m6_autopalya_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db6ee3a-725e-4e18-939c-7512dab98208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28471cb2-4546-4645-939c-115cd6d91e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_m6_autopalya_baleset","timestamp":"2021. január. 18. 10:24","title":"Lehajtott az M6-osról egy Mazda, fa állította meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a88e44-8a1b-4d37-a20b-137366f02646","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI arra figyelmeztetett, hogy az összes állam fővárosaiban felfegyverzett Trump-szimpatizánsok tüntethetnek szerdán, de már vasárnapra is tüntetéseket hirdettek meg szélsőjobboldali oldalak.","shortLead":"Az FBI arra figyelmeztetett, hogy az összes állam fővárosaiban felfegyverzett Trump-szimpatizánsok tüntethetnek...","id":"20210117_Mind_az_50_amerikai_allamban_eroszakos_zavargasoktol_tartanak_Biden_beiktatasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1a88e44-8a1b-4d37-a20b-137366f02646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac2fd10-bcf3-428c-b584-e6a78200b50b","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Mind_az_50_amerikai_allamban_eroszakos_zavargasoktol_tartanak_Biden_beiktatasan","timestamp":"2021. január. 17. 09:43","title":"Mind az 50 amerikai államban erőszakos zavargásoktól tartanak Biden beiktatása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újragondolják a bolognai rendszert, továbbá az egyetemek modellváltásáról is tárgyaltak. Hogy pontosan mi lesz ez az újragondolás, és mire jutottak a modellváltás kapcsán, az nem derül ki.



","shortLead":"Újragondolják a bolognai rendszert, továbbá az egyetemek modellváltásáról is tárgyaltak. Hogy pontosan mi lesz...","id":"20210118_A_rektori_konferencia_tarselnokekent_nyilatkozott_Mocsai_Lajos_de_sok_minden_nem_derult_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da896770-abc7-42b9-accf-628c45c91f6d","keywords":null,"link":"/elet/20210118_A_rektori_konferencia_tarselnokekent_nyilatkozott_Mocsai_Lajos_de_sok_minden_nem_derult_ki","timestamp":"2021. január. 18. 10:55","title":"Mocsai Lajos: A rektori konferencia felülvizsgálja a bolognai rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lettország és Észtország újabb uniós korlátozásokat akar Oroszország ellen az orosz ellenzéki vezető őrizetbe vétele miatt.","shortLead":"Lettország és Észtország újabb uniós korlátozásokat akar Oroszország ellen az orosz ellenzéki vezető őrizetbe vétele...","id":"20210118_navalnij_jake_sullivan_tiltakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e31c7fb-882a-4cc6-a3ce-e2105b308fc7","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_navalnij_jake_sullivan_tiltakozas","timestamp":"2021. január. 18. 05:52","title":"Navalnij szabadon bocsátását követelik az európai vezetők és Biden leendő nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszaktól és gyilkosságoktól sem mentes kampány után a hivatalos eredmények alapján Yoweri Museveni hivatalban lévő elnök nyerte a csütörtökön tartott elnökválasztást Ugandában. Legfőbb kihívója, a volt énekes Bobi Wine csalással vádolta Musevenit.","shortLead":"Erőszaktól és gyilkosságoktól sem mentes kampány után a hivatalos eredmények alapján Yoweri Museveni hivatalban lévő...","id":"20210116_Csalassal_es_megfelemlitessel_nyert_a_35_eve_hivatalban_levo_elnok_Ugandaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c7ee4-5900-47a0-ad9c-12bd500b2ae9","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Csalassal_es_megfelemlitessel_nyert_a_35_eve_hivatalban_levo_elnok_Ugandaban","timestamp":"2021. január. 16. 18:28","title":"Csalással és megfélemlítéssel nyert a 35 éve hivatalban lévő elnök Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fff37f-8c22-402d-95d0-3af7e3963fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkatrészeket kínált eladásra, de csak elrakta a pénzt.","shortLead":"Alkatrészeket kínált eladásra, de csak elrakta a pénzt.","id":"20210118_facebook_csalo_alprofil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68fff37f-8c22-402d-95d0-3af7e3963fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7800cbee-30f7-42d7-8c5d-34375fe54c2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_facebook_csalo_alprofil","timestamp":"2021. január. 18. 09:10","title":"Álprofilokkal csalt ki tízmilliókat Facebookon egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677fd093-24f8-4353-a656-c88df5529d21","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fölényesen nyert a csapat.","shortLead":"Fölényesen nyert a csapat.","id":"20210117_Tovabbjutott_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_a_vilagbajnoksagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=677fd093-24f8-4353-a656-c88df5529d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d77f89f-2a5e-4bbb-9844-58d50102de32","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Tovabbjutott_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_a_vilagbajnoksagon","timestamp":"2021. január. 17. 21:58","title":"Továbbjutott a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","shortLead":"4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","id":"20210118_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d69fa2-75ce-4de5-a1e9-308e026a7447","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 18. 08:47","title":"Koronavírus: 68 beteg meghalt, 875 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]