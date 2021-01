Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"7+1 sportpszichológiai lecke – valójában mindenkinek, akinek komoly célja van az életben.","shortLead":"7+1 sportpszichológiai lecke – valójában mindenkinek, akinek komoly célja van az életben.","id":"20210117_Miert_kotelezo_sportoloknak_A_vezercsel_cimu_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456203a8-f50e-4ec2-8e45-a0f4ca8cee66","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210117_Miert_kotelezo_sportoloknak_A_vezercsel_cimu_film","timestamp":"2021. január. 17. 20:15","title":"Miért kötelező sportolóknak A vezércsel című film?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány északkeleti járást kivéve mindenhol elkezd olvadni az a kevés hó is, ami eddig leesett.","shortLead":"Néhány északkeleti járást kivéve mindenhol elkezd olvadni az a kevés hó is, ami eddig leesett.","id":"20210119_Hofuvas_onos_eso_omsz_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc09ab2-cdd8-45a3-afc4-8d336bbdd91e","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_Hofuvas_onos_eso_omsz_idojaras","timestamp":"2021. január. 19. 07:54","title":"Hófúvás és ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsodban mínusz 15 fok is lehet reggelre.","shortLead":"Borsodban mínusz 15 fok is lehet reggelre.","id":"20210118_havazas_extrem_hideg_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7866d69-ec98-4e24-b214-3b8ad1a6efd3","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_havazas_extrem_hideg_idojaras","timestamp":"2021. január. 18. 05:08","title":"Nyugaton havazás, északon extrém hideg várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azerbajdzsánban a Sinovac, Pakisztánban a Sinopharm oltóanyagát kezdik használni.","shortLead":"Azerbajdzsánban a Sinovac, Pakisztánban a Sinopharm oltóanyagát kezdik használni.","id":"20210119_azerbajdzsan_pakisztan_kinai_vakcina_sinopharm_sinovac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca82080-5716-4e44-b279-4459354055db","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_azerbajdzsan_pakisztan_kinai_vakcina_sinopharm_sinovac","timestamp":"2021. január. 19. 07:10","title":"Azerbajdzsánban és Pakisztánban is kínai vakcinákkal oltják az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f924fa59-20ee-433c-9532-9e6452b06cde","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 31 éves férfit a washingtoni Capitolium közelében vették őrizetbe. Töltött kézifegyver és 500 lőszer volt nála.","shortLead":"A 31 éves férfit a washingtoni Capitolium közelében vették őrizetbe. Töltött kézifegyver és 500 lőszer volt nála.","id":"20210117_Letartoztattak_egy_fegyveres_ferfit_akinel_hamisitott_belepo_volt_Biden_beiktatasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f924fa59-20ee-433c-9532-9e6452b06cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c98b2cf-b382-4d7a-a4e6-4e646e709db2","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Letartoztattak_egy_fegyveres_ferfit_akinel_hamisitott_belepo_volt_Biden_beiktatasara","timestamp":"2021. január. 17. 11:06","title":"Letartóztattak egy fegyveres férfit, akinél hamisított belépő volt Biden beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Fordulóponthoz érkezett a kormány: eddig a vakcinaregisztrációt reklámozta, most viszont le kell küzdenie a kínai oltás iránti ellenszenvet is. Kínából ugyanis a miniszterelnök szavai alapján nagy tömegben érkezhet oltás, ami elég a 60 év feletti krónikus betegek számára. A kormányzat eddig jellemzően a regisztrációról győzködte az embereket. Egy kommunikációs szakember szerint az oltáskampány akkor lehet hatékony, ha az \"igény\" felépítésével indulna el és visszamenve az alapokhoz arról szólna, milyen veszélyes következményekkel járhat a koronavírus. ","shortLead":"Fordulóponthoz érkezett a kormány: eddig a vakcinaregisztrációt reklámozta, most viszont le kell küzdenie a kínai oltás...","id":"20210117_oltas_kampany_kormany_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9590ad1f-f6c4-486a-b494-4b9d38070c30","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_oltas_kampany_kormany_vakcina","timestamp":"2021. január. 17. 16:00","title":"Most kell a kormánynak kínai vakcináról meggyőzni az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5785ca07-4bdd-4e66-86c1-db2a22d779f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A páros hamarosan cukrász képesítést szerez.","shortLead":"A páros hamarosan cukrász képesítést szerez.","id":"20210118_budapest_cukraszda_gaspar_bea_evelin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5785ca07-4bdd-4e66-86c1-db2a22d779f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d47f1a-f701-414e-a620-259831f5c040","keywords":null,"link":"/kkv/20210118_budapest_cukraszda_gaspar_bea_evelin","timestamp":"2021. január. 18. 08:48","title":"Cukrászdát nyit Budapesten Gáspár Bea és lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566ced22-8666-4691-8c91-a5f2b611ba6e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megduplázódott a szakemberek száma az elmúlt években, igaz, negyedük a pályaelhagyáson is gondolkozik már.","shortLead":"Megduplázódott a szakemberek száma az elmúlt években, igaz, negyedük a pályaelhagyáson is gondolkozik már.","id":"20210118_Informatikushiany_digitalis_szakember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=566ced22-8666-4691-8c91-a5f2b611ba6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3b7e49-198c-4f34-8e5b-e26933a190fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_Informatikushiany_digitalis_szakember","timestamp":"2021. január. 18. 18:43","title":"Kritikus méretű lehet az informatikushiány a következő években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]