[{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szigorú korlátozásokat jelentett be Mark Rutte holland miniszterelnök a koronavírus-mutánsok érkezésére készülve.","shortLead":"Szigorú korlátozásokat jelentett be Mark Rutte holland miniszterelnök a koronavírus-mutánsok érkezésére készülve.","id":"20210120_hollandia_koronavirus_korlatozasok_harmadik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae9d1ac-3779-43c8-ba4e-471882614491","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_hollandia_koronavirus_korlatozasok_harmadik_hullam","timestamp":"2021. január. 20. 16:01","title":"Már a harmadik hullámra készül Hollandia, először vezetnek be kijárási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotó vagy fantomkép továbbra sincs a támadóról, aki azzal fenyegette áldozatát, hogy ha nem veszi le a nadrágját, megöli.","shortLead":"Fotó vagy fantomkép továbbra sincs a támadóról, aki azzal fenyegette áldozatát, hogy ha nem veszi le a nadrágját...","id":"20210121_godolloi_hev_megeroszakolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a2c88a-1218-4d0b-8b2d-1b62dafd16c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_godolloi_hev_megeroszakolas","timestamp":"2021. január. 21. 16:22","title":"Részletes leírást közöltek a férfiról, aki a gödöllői HÉV-en próbált megerőszakolni egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több újdonsággal is bővítette a Google Térképet, hogy könnyebb legyen a közlekedők – elsősorban a gyalogosok – dolga. Az újdonságot viszont egyelőre csak a világ négy városában vezették be, és ott sem mindenhol egyformán.","shortLead":"A Google több újdonsággal is bővítette a Google Térképet, hogy könnyebb legyen a közlekedők – elsősorban a gyalogosok –...","id":"20210121_google_terkep_frissites_gyalogosok_informacio_utcakep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97661091-c631-4189-a5ab-0780b46d0437","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_google_terkep_frissites_gyalogosok_informacio_utcakep","timestamp":"2021. január. 21. 11:03","title":"Nagy segítséget kapnak a közlekedők a Google Térképtől, de csak a világ négy pontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3045cfa-3d4b-468f-9ba2-1d988246145b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó és egy busz ütközött össze a 3-as úton. A sérültek mind a buszon utaztak.","shortLead":"Egy autó és egy busz ütközött össze a 3-as úton. A sérültek mind a buszon utaztak.","id":"20210121_buszbaleset_godollo_3as_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3045cfa-3d4b-468f-9ba2-1d988246145b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a538d052-82b7-4910-a0df-c8cc30ec39f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_buszbaleset_godollo_3as_ut","timestamp":"2021. január. 21. 07:50","title":"Egy halott, 17 sérült egy buszbalesetben Gödöllőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","shortLead":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","id":"20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3e2247-1f65-4416-8480-8c815faf8838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","timestamp":"2021. január. 21. 17:05","title":"5,7 milliárdért gyártanak új kompokat és katamaránokat a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vejkey Imre KDNP-s politikus egy Jézust ábrázoló karikatúra miatt fordult a bírósághoz. Az ítélet indoklása szerint a rajz a koronavírus-járványra reflektált, nem vallási vonatkozású volt.","shortLead":"Vejkey Imre KDNP-s politikus egy Jézust ábrázoló karikatúra miatt fordult a bírósághoz. Az ítélet indoklása szerint...","id":"20210120_vejkey_imre_papai_gabor_karikatura_jezus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2e5947-045b-4c06-ae99-83d5f7227b74","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_vejkey_imre_papai_gabor_karikatura_jezus","timestamp":"2021. január. 20. 19:23","title":"Elutasította a bíróság a Népszava karikatúrája miatt indított keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 28 amerikai személynek és közvetlen családtagjaiknak tilos Kína, Hongkong, illetve Makaó területére lépniük. A listán szerepel Mike Pompeo volt külügyminiszter, Robert O'Brien, a Fehér Ház volt nemzetbiztonsági tanácsadója és Steve Bannon, az amerikai elnök egykori főtanácsadója is.","shortLead":"Összesen 28 amerikai személynek és közvetlen családtagjaiknak tilos Kína, Hongkong, illetve Makaó területére lépniük...","id":"20210120_kina_szankcio_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777f6c48-5481-4030-9e26-cf9477d21793","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_kina_szankcio_trump","timestamp":"2021. január. 20. 21:55","title":"Kína szankciókkal sújtotta Mike Pompeót és több volt amerikai minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki szenátusi ülésen inkább napirendre sem vették az alapítványi fenntartásra váltás ügyét, ugyanis egész mást mondott Gulyás Gergely, mint amit Kásler Miklós tanácsadója.","shortLead":"A csütörtöki szenátusi ülésen inkább napirendre sem vették az alapítványi fenntartásra váltás ügyét, ugyanis egész mást...","id":"20210121_A_PTE_modellvaltas_klinikak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677a176-93b7-479f-8778-122f5797480b","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_A_PTE_modellvaltas_klinikak","timestamp":"2021. január. 21. 14:53","title":"A PTE rektora 15 perc alatt két ellentmondó információt kapott a modellváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]