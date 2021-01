Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Összesen 28 amerikai személynek és közvetlen családtagjaiknak tilos Kína, Hongkong, illetve Makaó területére lépniük. A listán szerepel Mike Pompeo volt külügyminiszter, Robert O'Brien, a Fehér Ház volt nemzetbiztonsági tanácsadója és Steve Bannon, az amerikai elnök egykori főtanácsadója is. Kína szankciókkal sújtotta Mike Pompeót és több volt amerikai minisztert Szarka Gábor szerint a színművészetisek "évtizedes pusztulatot" védtek Biden azonnal munkához látott, már a klímaegyezmény, a bevándorlás és a koronavírus miatt is intézkedett Boris Johnson szerint a jelenlegi nagyon magas halálozási adat a fertőzési hullám néhány héttel ezelőtti kiugró tetőzésének következménye. 1820 új koronavírusos halálesetet jelentettek Nagy-Britanniában A menetrögzítő kamera leplezte le, hogy óránként közel 160 kilométeres sebességgel hajtott a sofőr, aki még a kijárási korlátozást is megsértette. Átrepült egy körforgalmon egy száguldó autós Balatonakarattyánál A Microsoft 2012-ben fedezte fel a Gamarue.1 nevű rosszindulatú programot, amelyet most néhány brit gyermek számítógépén is megtaláltak. A készülékeket a brit kormány osztotta ki, hogy könnyebb legyen a járvány miatti otthoni tanulás. Orosz szerverekhez kapcsolódó kémprogramot találtak brit iskolásoknak adott laptopokon Ezen először egy híres humorista poénkodott, aztán közgazdászok próbálták megcáfolni a tételt, és egy a múlt hónapban elkészült átfogó kutatással ez sikerült is. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani része ezzel a híres zombielmélettel foglalkozik. Nem, a gazdagok adókedvezményei a gazdagokon kívül senkinek nem jók Szerdán iktatták be Joe Bident, az Egyesült Államok 46. elnökét. Első intézkedéseinek egyike a Fehér Ház weboldalára hozott változást. Rejtett üzenetet tetetett a Fehér Ház weboldalára Joe Biden, több új funkció is érkezett